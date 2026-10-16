Nhận học bổng RMIT, cô gái Jrai ấp ủ giấc mơ đổi thay buôn làng

Từng nhận được sự giúp đỡ để tiếp tục đến trường, Y Bdáo hiểu rằng cơ hội học tập có thể mở ra những hướng đi mới cho tương lai của một người trẻ.

Sau hơn 6 năm làm việc trong lĩnh vực kiểm thử phần mềm và 2 năm tham gia công tác xã hội, cô đang theo đuổi mong muốn kết nối giáo dục, phát triển sinh kế và gìn giữ bản sắc văn hóa Jrai, qua đó tạo thêm cơ hội cho cộng đồng quê hương.

Giáo sư Seng Kiat Kok - Giám đốc phụ trách sinh viên, Đại học RMIT Việt Nam trao học bổng Chắp cánh ước mơ cho Y Bdáo ẢNH: VŨ ĐOAN

Để tiếp tục con đường học tập và trang bị kiến thức cho những dự định ấy, Y Bdáo đã nhận Học bổng Chắp cánh ước mơ của RMIT Việt Nam. Chương trình dành cho những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn về tài chính hoặc khuyết tật, có phẩm chất cá nhân tích cực và khát vọng theo đuổi giáo dục đại học.

Với Y Bdáo, học bổng không chỉ giúp cô tiếp tục theo đuổi giấc mơ đại học, mà còn mở ra cơ hội trang bị kiến thức kinh doanh để hiện thực hóa những dự định đã ấp ủ nhiều năm.

Hành trình của Y Bdáo cũng là một trong rất nhiều câu chuyện phía sau chương trình học bổng năm 2026 của RMIT Việt Nam, nơi những cơ hội giáo dục được trao đi với kỳ vọng giúp người trẻ phát huy tiềm năng và tạo ra những giá trị tích cực cho xã hội.

RMIT Việt Nam hướng đến việc mở rộng cơ hội học tập cho những người trẻ có tiềm năng, đồng thời khuyến khích các bạn sử dụng kiến thức và năng lực của mình để đóng góp cho xã hội ẢNH: VŨ ĐOAN

Năm nay, nhà trường trao 111 suất học cho sinh viên đại học và sau đại học đến từ Việt Nam cùng nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ khác.

Tổng giá trị học bổng được trao lên đến hơn 51,6 tỉ đồng, thuộc 20 hạng mục khác nhau, từ chương trình Dự bị đại học đến các chương trình đại học và sau đại học.