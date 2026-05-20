Careers Festival 2026: Sinh viên ĐH RMIT Việt Nam sẵn sàng cho tương lai nghề nghiệp

Điểm nhấn của chương trình năm nay là sự góp mặt của hơn 70 doanh nghiệp, tổ chức và tập đoàn đa quốc gia danh tiếng như: Intel, DHL, Lego, CBRE, Uniqlo hay Central Retail…

Trước khi tham gia ngày hội việc làm, sinh viên ĐH RMIT Việt Nam có thể đánh giá mức độ sẵn sàng nghề nghiệp và khám phá điểm mạnh cá nhân thông qua hệ thống hướng nghiệp trực tuyến của trường.

Đáng chú ý, nhiều sinh viên còn ứng dụng AI như một “cố vấn nghề nghiệp” để phân tích kỹ năng, định hướng lộ trình phát triển và chủ động chuẩn bị cho tương lai.

Song song đó, các hoạt động tham quan doanh nghiệp, phỏng vấn nhập vai, tọa đàm và workshop cùng chuyên gia cũng được tổ chức tại hai cơ sở Hà Nội và Nam Sài Gòn cũng giúp sinh viên hiểu rõ hơn về yêu cầu của thị trường lao động trong thời đại AI.

Careers Festival không chỉ mở ra cơ hội cho sinh viên mà còn giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn nhân lực trẻ, năng động và được chuẩn bị tốt, góp phần rút ngắn khoảng cách giữa giảng đường và môi trường làm việc thực tế.