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    VFCD 2026 trở lại: Khi sáng tạo trở thành một 'thực thể sống'
    VideoGiáo dục

    VFCD 2026 trở lại: Khi sáng tạo trở thành một 'thực thể sống'

    Vũ Đoan
    Vũ Đoan
    Liên hoan Sáng tạo và Thiết kế Việt Nam (VFCD) 2026 mở ra không gian để nghệ sĩ và công chúng cùng tương tác, khám phá sáng tạo. Với chủ đề “Sống.Tạo”, liên hoan nhìn nhận sáng tạo như một thực thể “sống” và “động”, luôn thích nghi và không ngừng biến đổi.

    Diễn ra từ ngày 21 đến ngày 27.9, Liên hoan Sáng tạo và Thiết kế Việt Nam (VFCD 2026) do ĐH RMIT Việt Nam tổ chức, mở ra không gian sáng tạo với năm nhánh hoạt động, kết hợp triển lãm, đối thoại, nghiên cứu thực địa và nhiều chương trình do các đối tác đóng góp.

    Đây là mùa thứ 7 của ngày hội nhưng cũng là một giai đoạn mới khi VFCD chuyển sang tổ chức hai năm một lần.

    VFCD 2026 trở lại: Khi sáng tạo trở thành một “thực thể sống” - Ảnh 1.

    Năm nay, với chủ đề “Sống.Tạo”, ban tổ chức muốn nhìn sáng tạo như một thực thể luôn vận động, thích nghi và biến đổi cùng con người và môi trường xung quanh.

    Hơn 25 dự án của hơn 75 nhà sáng tạo được giới thiệu trong triển lãm chính. Thay vì đặt tác phẩm trong một không gian trưng bày tĩnh, triển lãm khuyến khích sự tham gia của công chúng, để mỗi người có thể trở thành một phần của quá trình sáng tạo.

    VFCD 2026 trở lại: Khi sáng tạo trở thành một “thực thể sống” - Ảnh 2.

    Tinh thần “sống” được thể hiện theo nhiều cách khác nhau trong từng tác phẩm. Với nghệ sĩ tham gia VFCD, nghệ thuật nghe nhìn có thể được tạo ra từ những công cụ rất quen thuộc, thậm chí chỉ với một chiếc máy tính và trình duyệt web.

    Nhưng điều quan trọng không nằm ở công nghệ, mà ở khả năng để tác phẩm liên tục thay đổi trong quá trình trình diễn và tương tác với người xem.

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