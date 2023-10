Nữ sinh trên đường đến trường, bị tai nạn giao thông tử vong

Khoảng 12 giờ ngày 6.10, tại khu vực giao nhau giữa đường 16 Tháng 4 và đường Nguyễn Tri Phương, TP.Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) xảy ra vụ tai nạn giao thông làm một nữ sinh lớp 10 Trường THPT Chu Văn An tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn CTV

Theo thông tin ban đầu, nữ sinh Đ.C.A.T (16 tuổi, ở KP.8, P.Đông Hải, TP.Phan Rang - Tháp Chàm) đang học lớp 10 Trường THPT Chu Văn An. Nhà của nữ sinh T. cách Trường THPT Chu Văn An khoảng 10 km.

Khoảng 12 giờ cùng ngày, nữ sinh T. đi xe máy 50 phân khối từ nhà đến trường để học buổi chiều. Tại đoạn đường trên, xảy ra tai nạn giao thông giữa xe máy của T. với xe ô tô biển số 85A-111.73 (chưa rõ danh tính người điều khiển) làm nữ sinh T. tử vong tại chỗ.

Theo Ban giám hiệu Trường THPT Chu Văn An, từ đầu năm học, nhà trường đã mời Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Thuận và các công ty xe máy tập huấn an toàn giao thông cho học sinh. Nữ sinh T. đủ tuổi để điều khiển xe máy dưới 50 phân khối.