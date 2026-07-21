Nữ sinh Trung Quốc gây tranh luận vì chưa từng học thêm vẫn đậu trường danh tiếng

Xu Yifang gây chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc sau khi trúng tuyển ĐH Thanh Hoa với điểm thi rất cao dù chưa từng đi học thêm ẢNH: DOUYIN

Xu là cựu học sinh Trường THPT Hứa Xương (thành phố Hứa Xương, tỉnh Hà Nam). Giữa tháng 7, với thành tích 694/750 điểm trong kỳ thi tuyển sinh ĐH Trung Quốc (gaokao), cô đã được ĐH Thanh Hoa mời nhập học ngành công nghệ hạt nhân, theo tờ Dahe News.

Theo bảng xếp hạng ĐH thế giới năm 2027 của QS, ngôi trường này đứng số 2 Trung Quốc và xếp thứ 14 toàn cầu.

"Năng lượng hạt nhân rất quan trọng trong tương lai. Lĩnh vực này cũng liên quan tới ngành công nghiệp quốc phòng nên mình hy vọng có thể cống hiến cho đất nước thông qua chuyên ngành này", Xu nói.

Theo tờ SCMP, để đạt điểm tốt trong kỳ thi gaokao, hầu hết học sinh THPT trên khắp Trung Quốc không chỉ chăm học ở trường mà còn dành phần lớn thời gian rảnh để đi học thêm ở các trung tâm luyện thi. Ở những thành phố lớn như Thượng Hải, tiền học thêm gia đình phải đóng trong suốt 3 năm THPT có thể lên tới 1 triệu nhân dân tệ (khoảng 3,8 tỉ đồng).

Cơn sốt này xuất phát từ việc gaokao được coi là kỳ thi quan trọng nhất với học sinh Trung Quốc. Nhiều người trẻ quan niệm đây là cơ hội để "đổi đời", thế nên các trường danh tiếng, cạnh tranh hàng đầu như Thanh Hoa luôn là mục tiêu mơ ước của hàng triệu sĩ tử dự thi.

Song, khác với nhiều bạn bè đồng trang lứa, Xu lại chưa từng đăng ký học thêm. Ngoài giờ học trên lớp, bạn chỉ hoàn thành đầy đủ bài tập về nhà mà giáo viên giao. Ba nguyên tắc được nữ sinh đề ra là luôn ôn tập và tổng kết kiến thức kịp thời; tìm ra phương pháp học phù hợp với chính mình; cuối cùng là luôn giữ "cái đầu lạnh".

Bên cạnh đó, nữ sinh cũng dành thời gian chạy đường dài mỗi tối để giải tỏa áp lực.

Điểm đáng chú ý khác là cả cha mẹ của Xu đều là giảng viên tại một trường CĐ. "Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là con đã hình thành thói quen học tập tốt", cha Xu kể với truyền thông trong nước, cho biết thêm ông luôn nhắc con hoàn thành bài tập về nhà đúng hạn và đặc biệt quan tâm tới sức khỏe tinh thần của con gái.

"Con học ĐH bình thường cũng ổn, không nhất thiết phải vào trường siêu đỉnh. Chỉ cần chăm chỉ và cố hết sức là được", ông từng nói với con. Tương tự, mẹ bạn cũng thường dặn dò: "Cuộc đời này là một hành trình dài nên con không cần quá căng thẳng hay lo lắng về một giai đoạn nào đó. Con có quyền phạm sai lầm".

Cha mẹ của Xu cho biết thêm, cả hai đều không thể giúp đỡ con nhiều trong việc học ngoài những lời động viên và thái độ cởi mở.

Câu chuyện của Xu Yifang nhanh chóng thu hút sự quan tâm trên các trang mạng xã hội ở Trung Quốc. "Bạn ấy không học thêm nhưng vẫn đạt điểm rất cao, trong khi nhiều em học thêm liên tục mà kết quả vẫn thấp. Có ai giải thích được không?", một cư dân mạng bình luận.