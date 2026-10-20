Nữ sinh Trung Quốc giành giải nhất dịch văn học từ niềm yêu thích Nguyễn Nhật Ánh

Chị Trần Oánh Oánh, thí sinh đạt giải nhất hạng mục dịch văn học Việt-Trung, chia sẻ trực tuyến từ Trung Quốc tại sự kiện sáng 20.10 ẢNH: NGỌC LONG

Cuộc thi do Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở TP.HCM cùng Công ty CP Văn hóa Chi phối hợp tổ chức, với sự đồng hành của Trường ĐH Hoa Sen (TP.HCM), Trường ĐH Ngoại ngữ Bắc Kinh (Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam), Hội Nhà văn Trung Quốc, Hội Nhà văn TP.HCM và Câu lạc bộ Đọc sách văn học Trung Quốc tại Việt Nam.

Được tổ chức đồng thời tại Việt Nam và Trung Quốc, cuộc thi góp phần phát hiện, tôn vinh những tài năng dịch thuật và thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa 2 nước. Đây cũng là hoạt động trọng tâm trong chuỗi sự kiện "Giao lưu văn chương Việt-Trung năm 2026", hướng đến kỷ niệm 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc.

Năm nay, cuộc thi thu hút hơn 1.200 thí sinh Trung Quốc và Việt Nam tham dự.

Hai nữ sinh cùng giành giải nhất

Chung cuộc ở hạng mục biên dịch Việt-Trung dành cho thí sinh Trung Quốc, giải nhất được trao cho chị Trần Oánh Oánh (陈莹莹), học viên cao học ĐH Ngoại ngữ Tứ Xuyên, với tác phẩm dịch thơ Mùa xuân chín (Hàn Mạc Tử) và một trích đoạn trong tác phẩm Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.

"Giải thưởng không chỉ là sự ghi nhận, mà còn là nguồn động lực to lớn để tôi tiếp tục học hỏi và khám phá văn học Việt Nam. Tôi vô cùng yêu thích Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, và cũng từng xem bộ phim chuyển thể. Tôi cũng biết tới những tác phẩm khác của nhà văn như Cho tôi xin đi một vé đi tuổi thơ, Chúc một ngày tốt lành, Mắt biếc... Đây là những tác phẩm rất hồn nhiên, thú vị, gợi tôi nhớ về tuổi thơ mình", chị Trần chia sẻ.

Giải nhì trao cho Xa Thế Hào (车世豪), ĐH Ngoại ngữ Tứ Xuyên, và Thượng Giai Kỳ (尚佳琦), ĐH Ngoại ngữ Bắc Kinh. Giải ba trao cho Liêu Cạnh Phi (廖竞菲), ĐH Vân Nam, và Trần Mẫn Giai (陈敏佳), ĐH Sư phạm Vân Nam.

Bên cạnh đó, ban tổ chức còn trao các giải khuyến khích cho Lữ Hiên Lâm (吕轩霖), ĐH Ngoại ngữ Bắc Kinh; Đoạn Dương Hy (段杨熙), ĐH Dân tộc Vân Nam; La Phân (罗芬), ĐH Sư phạm Vân Nam; Trần Hoài Anh (陈怀瑛), ĐH Kinh tế thương mại đối ngoại; và Dương Lam Bình (杨岚平), ĐH Dân tộc Vân Nam.

Sinh viên Nguyễn Ngọc Kim Ánh đạt giải nhất hạng mục dịch văn học Trung-Việt ẢNH: NGỌC LONG

Ở hạng mục biên dịch Trung-Việt dành cho thí sinh Việt Nam, giải nhất thuộc về sinh viên Nguyễn Ngọc Kim Ánh, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM) với tác phẩm dịch thơ Gửi người da đỏ (Cát Địch Mã Gia) và trích đoạn tác phẩm Khúc họa cây (Đông Tây).

"Qua cuộc thi, tôi càng hiểu rằng dịch văn học không chỉ đơn thuần là chuyển một câu chữ từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác. Đó là hành trình tôi đi tìm sự đồng điệu giữa hai nền văn hóa, để khi mỗi câu chữ bước qua ranh giới ngôn ngữ, nó vẫn giữ được cảm xúc và cái hồn vốn có của tác phẩm. Giải thưởng lần này với tôi vừa là một món quà, vừa là một điểm tựa cho hành trình của tương lai", Kim Ánh phát biểu.

Giải nhì là Nguyễn Khánh Huyền, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2, và Nguyễn Thị Bảo Nhi, Trường ĐH Đồng Tháp. Còn Bạch Thùy Kim Ngọc, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM), và Trần Thị Thanh Hoa, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 cùng giành giải ba.

Ngoài ra, các giải khuyến khích thuộc về Đoàn Thị Phương Linh, Trường ĐH Mở Hà Nội; Trần Thị Bích Vy, Trường ĐH Ngoại Ngữ-Tin Học TP.HCM; Nguyễn Quỳnh Như, Trường ĐH Hà Nội; Trần Thị Yến Linh, Trường ĐH Thủ Dầu Một; và Nguyễn Quyên Quyên, Trường ĐH Ngoại ngữ-Tin học TP.HCM.

Tác phẩm dịch một trích đoạn của Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh sang tiếng Trung của chị Trần Oánh Oánh ẢNH: NGỌC LONG

Cầu nối giao lưu văn hóa

Phát biểu tại sự kiện, ông Từ Châu, quyền Tổng lãnh sự Trung Quốc ở TP.HCM, nhận định văn học là nhịp cầu quan trọng để kết nối tâm học, thế nên tác phẩm dịch văn học xuất sắc không chỉ truyền tải vẻ đẹp của ngôn ngữ, mà còn có cả hơi ấm của tư tưởng và bề dày văn hóa. "Mong các em lấy cuộc thi này làm điểm khởi đầu mới, truyền tiếp ‘cây gậy’ hữu nghị giữa 2 nước từ thế hệ này sang thế hệ khác", ông Từ nói.

Cũng theo ông Từ, cuộc thi năm nay ghi nhận 1.000 sinh viên đến từ 52 trường ĐH, CĐ ở Việt Nam tham dự, cùng 288 sinh viên từ 30 trường ĐH, CĐ tại Trung Quốc. Quy mô cùng phạm vi tham gia cho thấy sự quan tâm sâu sắc của thanh niên 2 nước đối với ngôn ngữ và văn hóa của nhau - đồng thời cho thấy đà phát triển của giao lưu văn học Trung-Việt, quyền Tổng lãnh sự Trung Quốc chia sẻ.

Ông Từ Châu phát biểu tại sự kiện ẢNH: NGỌC LONG

Dịch giả Nguyễn Lệ Chi, Phó chủ tịch Hội đồng Văn học dịch Hội Nhà văn TP.HCM, Giám đốc Công ty CP Văn hóa Chi (Chibooks), chia sẻ trong cuộc thi năm nay, các thí sinh được trổ tài thử sức dịch thuật tác phẩm nổi tiếng của các tác giả Việt Nam lẫn Trung Quốc, như Lưu Chấn Vân, Đông Tây, Lý Ước Nhiệt, Phàm Nhất Bình, Dương Thanh Từ, Điền Tương, Dương Khắc... và Nguyễn Bính, Chế Lan Viên, Thế Lữ, Hàn Mạc Tử, Tố Hữu, Xuân Diệu, Bằng Việt, Lê Minh Khuê, Nguyễn Nhật Ánh, Nguyễn Huy Thiệp, Ma Văn Kháng...

"Từ đó, các thí sinh đã thêm hiểu về đất nước, con người, văn hóa, cái đẹp tinh thần của cả dân tộc Việt Nam và Trung Quốc, thúc đẩy mạnh mẽ các bạn không ngừng tiến bộ trên con đường học ngoại ngữ các bạn lựa chọn. Chúng tôi mong mỏi và tin tưởng rằng cuộc thi sẽ giúp thế hệ trẻ 2 nước thêm tự tin, biết yêu thương, biết chia sẻ...", bà Chi nói.

PGS-TS Nguyễn Tấn Đức, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Hoa Sen, cho biết qua cuộc thi, các tác phẩm văn học Việt Nam có thêm cơ hội đến gần độc giả Trung Quốc hơn. Và ngược lại, nhiều giá trị đặc sắc của văn học Trung Quốc cũng được phổ biến rộng rãi hơn tới công chúng Việt Nam. "Ngôn ngữ không chỉ là phương tiện giao tiếp mà còn là cầu nối giữa các nền văn hóa", ông Đức nói.

Bà Tô Oánh Oánh, Viện trưởng Viện Châu Á, ĐH Ngoại ngữ Bắc Kinh, thông tin thêm các thí sinh đoạt giải năm 2026 không chỉ xem dịch thuật là kỹ năng chuyển đổi ngôn ngữ, mà còn coi đây là một sự nghiệp cao quý, liên quan đến đối thoại giữa các nền văn minh. "Các bạn đã giúp văn hóa Trung Quốc và Việt Nam vượt núi non biển rộng để đến gần nhau hơn, chạm tới trái tim của mỗi người", bà Tô chia sẻ.