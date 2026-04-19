Nữ sinh trượt patin quốc tế: Hành trình từ công viên đến đỉnh cao thể thao

Huỳnh Nguyễn Hạo Nhi - nữ sinh trượt patin quốc tế học sinh lớp 8 Trường THCS Nguyễn Trãi (TP.HCM), cho biết cách đây 3 năm bắt đầu ra công viên trượt patin cùng bạn bè sau giờ học. Khi đó, Hạo Nhi chưa từng nghĩ những vòng lăn bánh xe giày trượt ấy là khởi đầu cho một hành trình thể thao nghiêm túc.

Nhi cho biết cảm giác gió lướt qua, tiếng bánh xe chạm mặt sân khiến nữ sinh nhanh chóng yêu thích bộ môn này. Từ những buổi chơi tự do, Nhi bắt đầu tập luyện thường xuyên hơn và dần xem patin là một phần trong cuộc sống.

Hạo Nhi (phải) thi đấu tại Giải Vô địch trẻ roller sport quốc gia năm 2025 ẢNH: NVCC

Bước ngoặt đến khi Nhi tham gia một giải phong trào và được huấn luyện viên Hoàng Huy Hiếu chú ý. Nữ sinh cho biết sau đó được mời gia nhập câu lạc bộ Vietnam Roller - VRT để tập luyện bài bản. Chỉ sau 3 tháng, Nhi đã được tham gia Giải đua roller sport các đội mạnh quốc gia 2023 và giành 2 huy chương bạc.

Theo Nhi, quá trình tập luyện ban đầu không hề dễ dàng. Cô liên tục ngã khi làm quen với các kỹ thuật khó như giữ thăng bằng khi vào cua hay tăng tốc ở đoạn cuối. "Có những buổi tập xong, đầu gối bầm tím, khuỷu tay trầy xước. Có lúc mình rất mệt, nhưng nghĩ nếu không cố gắng thì sẽ không tiến bộ", Nhi chia sẻ.

Dù lịch trình luyện tập, thi đấu bận rộn, Nhi cho biết vẫn duy trì việc học ổn định. "Thể thao giúp mình có kỷ luật và tập trung hơn trong học tập", nữ sinh nói. Năm 2024, Nhi lần đầu thi đấu quốc tế tại Giải Melaka Open Speed Skating Challenge 2024 tại Malaysia. Cô đã bị ngã ở những vòng cuối nhưng vẫn cố gắng đứng dậy hoàn thành phần thi. Trải nghiệm này giúp Nhi rút ra nhiều bài học về kiểm soát tốc độ và tâm lý thi đấu. "Tại giải quốc tế, chỉ cần một chút mất tập trung là có thể ảnh hưởng kết quả", Nhi cho biết.

Một năm sau, tại giải Lishui ở Trung Quốc, Nhi vào top 6 nội dung 5.000 m với sự tham gia của 28 vận động viên đến từ 22 quốc gia. Đến giải Thái Lan mở rộng 2025, nữ sinh tiếp tục giành 2 huy chương đồng, trong đó có nội dung cá nhân 3.000 m.

"Mình thấy tự hào vì đã không bỏ cuộc. Mỗi lần té ngã là một lần học được cách đứng dậy", Nhi chia sẻ.

Nói về tương lai, Nhi cho biết muốn tiếp tục thi đấu quốc tế và hướng đến mục tiêu Olympic. Nếu không còn thi đấu, nữ sinh mong muốn trở thành huấn luyện viên để truyền đam mê cho các bạn nhỏ.