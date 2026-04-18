Rạp xiếc 'nghìn tỉ' mới của TP.HCM có gì?

An Vy
18/04/2026 13:54 GMT+7

Không chỉ gây chú ý vì mức đầu tư gần 1.400 tỉ đồng, rạp xiếc mới mở còn khiến nhiều người trầm trồ bởi những điều này…

Rạp xiếc "nghìn tỉ" vừa chính thức mở cửa đón khách tham quan, thu hút đông đảo bạn trẻ đến trải nghiệm. Nơi đây không chỉ mang đến những màn biểu diễn đặc sắc mà còn là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích nghệ thuật.

Trong buổi giao lưu, ông Nguyễn Hữu Phụng, kiến trúc sư, Giám đốc Ban Quản lý dự án, thông tin Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ (TP.HCM) là công trình thuộc nhóm A, có tổng vốn đầu tư 1.395 tỉ đồng. 

Rạp được xây dựng với 2 tầng hầm và 12 tầng nổi, tổng diện tích sàn hơn 31.600 m2. Công trình được định hướng là không gian biểu diễn xiếc và nghệ thuật đa năng theo tiêu chuẩn quốc tế, phục vụ nhiều loại hình sân khấu khác nhau.

Rạp xiếc "nghìn tỉ" mới tại TP.HCM vừa ra mắt công chúng

ẢNH: AN VY

Ông Phụng chia sẻ rạp xiếc mới được đầu tư với hệ thống kỹ thuật hiện đại để phục vụ các chương trình có quy mô lớn. Khán đài của công trình có sức chứa 2.000 chỗ ngồi. Sân khấu chính có chiều cao thông thủy khoảng 24 m. Đây là thông số phù hợp cho các tiết mục xiếc trên không, biểu diễn kỹ thuật cao và các chương trình dàn dựng phức hợp.

Không chỉ gây chú ý bởi quy mô, rạp xiếc mới còn khiến nhiều người tò mò vì hệ thống vận hành sân khấu được tích hợp nhiều công nghệ hiện đại.

Đông đảo bạn trẻ đến "mục sở thị" trong ngày đầu tham quan

ẢNH: AN VY

Trong chuyến tham quan, người dân có thể quan sát tổng thể kiến trúc công trình, tìm hiểu các phân khu chức năng, xem hệ thống âm thanh, ánh sáng và theo dõi nghệ sĩ tập luyện thực tế. Một số tiết mục được giới thiệu ngay tại buổi tham quan đã tạo sự phấn khích cho người xem.

Nguyễn Phúc Khang (22 tuổi), ngụ tại 322 Cách Mạng Tháng 8, P.Nhiêu Lộc (TP.HCM), cho biết khá bất ngờ khi lần đầu bước vào rạp. "Mình thấy các tiết mục rất hấp dẫn. Quy mô 2.000 chỗ ngồi cũng rất lớn. Nhìn nghệ sĩ tập mới thấy nghề này đòi hỏi sự khổ luyện rất cao", Khang nói.

Khang cho biết anh đặc biệt ấn tượng với thiết kế sân khấu có thể thay đổi công năng. "Lúc thấy sân khấu 2 tầng hạ xuống để mực nước dâng lên, mình thấy rất thú vị. Mình không nghĩ một sân khấu xiếc ở thành phố lại có thể làm được như vậy", Khang nói.

Không khí tại buổi tham quan càng sôi động khi khán giả được xem nhiều tiết mục biểu diễn thử và trích đoạn dàn dựng. Nhiều người chăm chú theo dõi các phần xiếc thăng bằng, patin, lắc vòng, tung hứng, quay đĩa, quay thảm...

Các tiết mục hấp dẫn bạn trẻ

ẢNH: AN VY

Huỳnh Như (26 tuổi), ngụ đường Trương Công Định, P.Bảy Hiền (TP.HCM), cho biết cô đến rạp từ sớm vì muốn tận mắt xem công trình mới. "Mình thấy không gian rất đẹp và hiện đại, các tiết mục tập luyện rất cuốn hút. Thấy nhiều bạn trẻ đến đây tham quan, mình có cảm giác nghệ thuật xiếc đang đến gần khán giả trẻ hơn", Như nói.

Như và Thủy thích thú với các tiết mục

ẢNH: AN VY

Trong khi đó, Trần Thị Ngọc Thủy (23 tuổi), ngụ tại đường Thích Quảng Đức, P.Đức Nhuận (TP.HCM), cho biết cô đặc biệt thích những tiết mục đòi hỏi kỹ thuật cao. "Mình mê nhất là các phần thăng bằng, tung hứng và quay đĩa. Xem trực tiếp mới thấy nghệ sĩ rất dẻo dai và bản lĩnh", Thủy chia sẻ.

Các tiết mục biểu diễn trong ngày đầu tham quan

Không chỉ khán giả háo hức, các nghệ sĩ cũng bày tỏ niềm vui khi thành phố có thêm một không gian biểu diễn quy mô lớn.

Phùng Minh Cương (24 tuổi), diễn viên xiếc, cho biết rạp mới mang lại nhiều kỳ vọng cho người làm nghề. "Khi có rạp xiếc mới, anh em nghệ sĩ rất hạnh phúc và hào hứng. Tụi mình cảm thấy tự hào vì ngành xiếc Việt Nam có một nơi biểu diễn khang trang, đẹp và hiện đại. Điều đó cũng khiến tụi mình phải cố gắng hơn để xứng đáng với sân khấu này", Cương nói.

Khán giả háo hức chụp ảnh cùng các nghệ sĩ xiếc

ẢNH: AN VY

Theo ban tổ chức, trong mỗi ngày mở cửa tham quan, rạp xiếc đón khoảng 300 - 500 khách. Người dân có thể tiếp tục đến tham quan rạp trong các khung giờ từ 9 - 11 giờ vào các ngày 19.4, 16.5 và 17.5.

"Việc mở cửa tham quan giúp công chúng có cơ hội tiếp cận gần hơn với nghệ thuật xiếc, đồng thời tạo sức hút cho một công trình văn hóa mới của TP.HCM ngay từ những ngày đầu đưa vào hoạt động", đại diện ban tổ chức nói.

Nam diễn viên xiếc điển trai, tài năng

Với diễn viên xiếc, tết là dịp họ phải mang lại niềm vui cho khán giả. Rất hiếm khi những diễn viên xiếc như Phùng Minh Cương (23 tuổi), công tác tại Nhà hát nghệ thuật Phương Nam (TP.HCM), được về nhà đón tết cùng gia đình.

