Nữ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc

Là người luôn chu toàn trong bất cứ hành trình nào của bản thân, Đặng Bảo Trân, sinh viên ngành quản trị nhân lực, Khoa Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM, hiểu được rằng việc giữ cho mình tâm thế sẵn sàng và dám dấn thân là một phần quan trọng để gặt hái thành tích tốt, từ đó sẽ mở ra nhiều cơ hội. Vì thế, khi vừa học xong THPT, Trân đã xây dựng cho mình lộ trình kỹ lưỡng để 4 năm ĐH trở thành bước đệm vững chắc vào con đường chinh phục ước mơ.



Đặng Bảo Trân tự tạo cơ hội cho mình ngay từ những năm đầu vào ĐH ẢNH: NVCC

"Bản thân mình là một người khá cầu toàn và quyết đoán. Khi làm bất cứ việc gì mình cũng hướng đến đạt được kết quả tốt nhất và thành tích cao nhất. Trước khi làm điều gì, mình luôn xác định mục tiêu và lý do để hành động. Sẽ có những khó khăn, cám dỗ đánh lạc hướng đi nhưng khi biết chính xác mình muốn gì và cần gì thì sẽ dễ dàng chinh phục được mọi thử thách", Trân nói.

Nói về kế hoạch của bản thân từ đầu những năm ĐH, Bảo Trân chia sẻ: "Đầu tiên, mình tự xác định bản thân muốn học ở lĩnh vực nào, do thích làm việc với mọi người nên mình chọn ngành quản trị nhân lực. Sau đó, mình vừa học, vừa làm những công việc liên quan đến ngành nhằm tích lũy kinh nghiệm để giúp bản thân tự tin hơn trong việc giao tiếp, cải thiện các kỹ năng mềm và trau dồi kiến thức chuyên môn".

"Khi vừa vào năm nhất ĐH, mình đã tận dụng khả năng tiếng Anh để tìm việc. Lúc đó, TOEIC của mình đạt 850 điểm nên được mời làm trợ giảng. Cơ hội phải do chính mình tạo ra và nắm lấy chứ không thể đợi ai đưa đến tận tay mình được. Còn công việc thứ hai của mình liên quan đến chuyên viên tuyển dụng của Công ty One Arrow Consulting Vietnam. Do chủ động học khóa tuyển dụng và mở rộng mối quan hệ nên mình xin vào làm việc trực tuyến dù lúc đó đơn vị này còn ở Hà Nội, nhưng về sau họ mở thêm chi nhánh tại TP.HCM. Mình liền xin vào làm trực tiếp để có cơ hội được cọ xát thực tế", Trân bộc bạch.

Chính nhờ sự tự tin khi dám dấn thân vào công việc từ rất sớm, cùng với khả năng tiếng Anh của mình, Bảo Trân xuất sắc giành được học bổng ngắn hạn của Mỹ từ năm hai ĐH. Hai tuần ở Mỹ đã giúp Trân có thêm rất nhiều góc nhìn về cuộc sống và tạo thêm động lực để phát triển con đường sự nghiệp của mình.

"Đến đầu tháng 7.2024, mình được nhận vào làm việc ở FPT Telecom - Công ty cổ phần viễn thông FPT. Sở dĩ được nhận vào làm việc tại đây do trước đó mình có tham gia chương trình Sinh viên tài năng do FPT Telecom NextGen Leaders tổ chức. Mình đã trải qua một số vòng thi, với 1.361 sinh viên tham dự và được lọt vào top 30. Hiện tại, mình đang làm nhân sự đúng với chuyên ngành đã học", Trân cho biết.

Tiến sĩ Nhan Cẩm Trí, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM, tự hào chia sẻ: "Bảo Trân là sinh viên xuất sắc của Khoa Quản trị kinh doanh, rất gương mẫu, năng nổ trong mọi hoạt động Đoàn - Hội. Trân rất bản lĩnh khi cùng các đồng đội tổ chức các cuộc thi, diễn đàn thú vị cho sinh viên tham gia. Trân nhiệt tình, quyết đoán, nghị lực và tận tâm".