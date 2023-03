Nữ sinh Việt đạt học bổng 9 trường đại học Mỹ

Tường Anh cho biết 9 trường đại học Mỹ chấp nhận trao học bổng, trong đó, nhiều trường trao mức học bổng khá cao, nhưng Tường Anh quyết định chọn Wesleyan University để du học.



Wesleyan University xếp hạng 18 trong các trường đại học khai phóng, thuộc bang Connecticut, Mỹ. Trường chỉ có 5% sinh viên quốc tế được nhận vào học và cũng chỉ có học bổng duy nhất là Freeman Asian Scholarship dành cho 11 học sinh đến từ 11 nước châu Á. Tường Anh vinh dự là học sinh Việt Nam giành được học bổng danh giá này.

Cô gái đa tài Trần Thị Tường Anh

"Em chọn chuyên ngành khoa học máy tính, vì muốn thử nghiệm các thế mạnh của bản thân để quyết định nghề nghiệp trong tương lai", Tường Anh tâm sự.

Điều thú vị là bài luận Tường Anh gửi các trường đại học Mỹ nhằm tìm kiếm học bổng du học có nội dung về quá trình tập luyện môn võ karate của mình. Ngoài thành tích học tập rất "khủng" như đạt giải thưởng Top in the World (xếp hạng Top thế giới) môn toán của Hội đồng khảo thí Cambridge, Vương quốc Anh (2020); huy chương vàng cuộc thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật quốc tế tại Singapore (2021) với đề tài "Đo đạc tiếng ồn đô thị bằng trí tuệ nhân tạo"; huy chương bạc Thử thách vật lý cao cấp, thuộc Olympics vật lý do Đại học Oxford (Vương quốc Anh) tổ chức; HCV (2018), HCB (2019), HCB (2020, 2021) tại kỳ thi toán quốc tế Anh UKMT…, Tường Anh đã tập võ karate trong 10 năm, hiện đang mang đai đen.

"Bài luận em viết về sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, về nền tảng vững chắc và chính xác của môn võ karate, kết hợp với những động tác sáng tạo và linh hoạt của chính bản thân em. Em thể hiện mong muốn sự kết hợp này trong những việc em sẽ làm sau này, vừa nghiêm khắc, kỷ luật, lại vừa không ngừng đổi mới và sáng tạo. Đây cũng chính là những giá trị mà Wesleyan University theo đuổi nên em vinh dự được trường trao học bổng danh giá này", Tường Anh chia sẻ.

Trong lĩnh vực thể thao, Tường Anh cũng từng giành HCV 100 m bơi ếch (2017), HCB ném lao (2018), HCB bơi tiếp sức (2019) tại Giải thể thao các trường quốc tế Anh tại châu Á (2017, 2018, 2019).

Ngoài thành tích học tập và thể thao, Tường Anh là một cô gái cống hiến nhiệt tình và hiệu quả cho những chương trình vì sự phát triển cộng đồng. Do bố mẹ đều là chuyên gia hàng đầu tại một tổ chức nghiên cứu quốc tế nên Tường Anh đã theo chân bố mẹ sinh sống, học tập tại các nước như: Mỹ, Myanmar và Malaysia. Hiện cô là học sinh lớp 12 Trường quốc tế Uplands (Penang, Malaysia). Tại Malaysia, cô thành lập và chủ nhiệm Ngôi nhà trí tuệ Penang - Malaysia.

"Ngôi nhà trí tuệ cũng là một mô hình học tập rất hữu ích tại Việt Nam. Việc thành lập Ngôi nhà trí tuệ Penang đã giúp kết nối kiến thức và trí tuệ giữa Việt Nam và quốc tế. Ngoài ra, việc tổ chức các buổi trò chuyện cùng diễn giả, hội thảo, và lớp học online đem lại lợi ích cho nhiều người hơn, đặc biệt là các em nhỏ ở vùng nông thôn xa xôi", Tường Anh cho hay.

Chung tay cùng Ngôi nhà trí tuệ tại Việt Nam, cô nữ sinh quê Thanh Chương này đầu tư làm các video và tham gia các buổi dạy tiếng Anh online, dạy kỹ năng viết bằng song ngữ

Anh - Việt… Trong dịp nghỉ hè, Tường Anh về Việt Nam giao lưu. "Các hoạt động này không chỉ đem lại lợi ích cho học sinh và cộng đồng nói chung, mà còn giúp bản thân em trưởng thành và có nhiều trải nghiệm hơn", Tường Anh tâm tình.