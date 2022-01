Nữ thần tượng gây sốc khi trở thành streamer 19+

Vào ngày 9.1, công ty chủ quản của Dia - PocketDol Studio đưa ra thông báo thành viên Somyi đã chấm dứt hợp đồng độc quyền với công ty vì lý do sức khỏe. Mặc dù việc nữ thần tượng rời nhóm có thể khiến người hâm mộ buồn lòng, nhưng điều này không gây ngạc nhiên vì Somyi đã không tham gia bất kỳ hoạt động nào của Dia trong gần 3 năm qua, kể từ tháng 3.2019.

Khi nhiều người còn đang thắc mắc liệu sự nghiệp của Somyi sẽ đi về đâu, thì trước đó, vào tháng 11.2021, nữ ca sĩ đã bất ngờ ra mắt với tư cách BJ (người phát sóng trực tuyến) cho PandaTV. Đáng nói, đây không phải là nền tảng phát trực tuyến thông thường, mà nó được biết đến nhờ việc phát triển nội dung người lớn.

Ngày nay, những nền tảng tương tự như PandaTV rất phổ biến tại Hàn Quốc. Các diễn đàn này sở hữu hàng nghìn BJ, chủ yếu là nữ giới. Họ thường ăn mặc hở hang để thu hút sự quan tâm của người dùng trực tuyến. Đây được xem là một hình thức kiếm tiền lý tưởng và ngày càng có nhiều cựu thần tượng chuyển hướng sang con đường làm BJ 19+ như thực tập sinh của Produce 48 Kim Hyunah, Dahee (Glam), Ellin (Crayon Pop) và gần đây nhất là Somyi.

Bên cạnh việc giao lưu với người xem, các BJ nữ của trang web người lớn còn tự do bàn luận về vấn đề tình dục. Vậy nên, họ thường xuyên bị kỳ thị và gặp nhiều phản ứng trái chiều. Cộng đồng mạng tin rằng đây cũng là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến việc chấm dứt hợp đồng giữa PocketDol Studio và Somyi.

Ngoài ra, nhiều người hâm mộ cũng không khỏi bày tỏ sự thất vọng trước quyết định của cựu thành viên Dia. Trên Twitter, một cư dân mạng tự xưng mình là fan cứng của Somyi, đã chia sẻ suy nghĩ của mình khi thần tượng ra mắt với tư cách BJ 19+. Bài đăng này nhanh chóng được lan truyền trên các cộng đồng trực tuyến Hàn Quốc và tạo nên những luồng ý kiến trái chiều.

Theo đó, chủ bài viết từng nhiều lần đến các buổi gặp gỡ người hâm mộ của Dia và đặc biệt yêu mến Somyi. Người này còn rất lo lắng cho nữ ca sĩ sẽ bị tổn thương bởi những thông tin tiêu cực từ bên ngoài. “Nhưng giờ cô ấy đang ăn mặc hở hang và cười nói vui vẻ với những gã đàn ông khác”, người hâm mộ nói trên Twitter.





Đồng thời, cư dân mạng này cũng cảm thấy hối hận vì đã lãng phí quá nhiều thời gian và tiền bạc khi Somyi còn trong Dia. “Chỉ với 25 USD, cô ấy sẽ nhảy Hai phút hơn (điệu nhảy sexy), vậy tại sao tôi lại đến các sự kiện ký tặng người hâm mộ của cô ấy? Không thể tin được rằng một học sinh trung học ngây thơ như tôi lại mang theo tấm ảnh của BJ 19+ trong ví mình”, người này bày tỏ.

Người hâm mộ sau đó đã cầu xin Somyi hãy suy nghĩ đến con đường khác, nữ ca sĩ nên lấy chứng chỉ tin học hoặc vào đại học ngay cả khi phải thi lại nhiều lần. Nhiều người cũng đồng tình với quan điểm trên và cảm thấy không công bằng với những người hâm mộ đã ủng hộ Somyi trong suốt thời gian qua.

Họ để lại bình luận: “Đó là loại công việc khiến những người từng ủng hộ cô ấy phải xấu hổ. Tôi cảm thấy thật tệ cho họ”, “Cô ấy nên làm YouTube, tại sao lại là PandaTV”, “Trái tim của các fan tan nát”, “Các thần tượng cần nghĩ đến người hâm mộ. Vì fan đã dành thời gian và tình yêu cho họ nên ít nhất họ cũng nên làm điều gì đó tử tế”...

Mặt khác, một số ý kiến lại cho rằng Somyi được phép làm bất cứ điều gì mình muốn vì đó là cuộc sống riêng của cô.

Được biết, Somyi sinh năm 2000, cô gia nhập Dia khi mới 17 tuổi. Nữ thần tượng chính thức ra mắt công chúng thông qua đĩa đơn của nhóm - Will You Go Out With Me?. Somyi hoạt động cùng Dia trong gần 5 năm cho đến khi chính thức chấm dứt hợp đồng vào ngày 9.1 vừa qua.