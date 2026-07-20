Nữ thị trưởng đầu tiên ở Nhật Bản nghỉ thai sản khi đương nhiệm

Bà Kawata (35 tuổi) là Thị trưởng thành phố Yawata với khoảng 69.000 dân. Năm 2023, bà trở thành nữ thị trưởng trẻ nhất Nhật Bản khi đắc cử ở tuổi 33, theo Reuters.

Bà Kawata cho biết bà đã có kế hoạch sinh con từ khi đảm nhiệm chức vụ thị trưởng. Tuy nhiên, trong khi nhân viên thành phố Yawata được bảo đảm 16 tuần nghỉ thai sản, thì không có quy định tương tự dành cho chức vụ thị trưởng. Thực trạng này đã buộc chính quyền địa phương phải tự tìm phương án xử lý.

"Tôi rất ngạc nhiên khi biết mình là thị trưởng đầu tiên nghỉ thai sản. Điều đó khiến tôi nhận ra rằng đến nay đơn giản là chưa có nhiều phụ nữ trẻ, hoặc phụ nữ nói chung, trở thành thị trưởng", bà Kawata cho hay.

Thị trưởng thành phố Yawata Shoko Kawata chụp ảnh khi đang mang bầu 6 tháng ở Yawata, tỉnh Kyoto (Nhật Bản) ngày 17.7.2026

ẢNH: REUTERS

Một trong những hoạt động công khai cuối cùng của bà Kawata trước khi nghỉ thai sản là tham gia lễ rước kiệu mikoshi trên đường phố nhân dịp lễ hội Taiko của Yawata ngày 17.7. Theo truyền thống, thị trưởng có thể ngồi trên mikoshi, một chiếc kiệu di động được cho là nơi ngự trị của vị thần bảo hộ cho khu vực tổ chức lễ hội. Tuy nhiên, do đang mang thai, bà Kawata đi bộ phía sau đoàn rước.

Theo bà Kawata, Nhật Bản vẫn còn nhiều dư địa cải cách, đặc biệt trong bối cảnh dân số già hóa và tỷ lệ sinh thuộc nhóm thấp nhất thế giới. Phụ nữ Nhật Bản được cho phép nghỉ thai sản khoảng 14 tuần và thường nhận khoảng 2/3 lương, cùng một số khoản hỗ trợ sinh con. Một số công chức được hưởng phúc lợi tốt hơn.

"Mọi người nói về bình đẳng giới và cải cách môi trường làm việc, nhưng chúng ta cần xây dựng một xã hội nơi mọi người, thuộc mọi ngành nghề, kể cả những người giữ vai trò lãnh đạo, không ngần ngại sinh con. Nếu không, tôi tin rằng đà giảm dân số vì tỷ lệ sinh thấp và suy thoái kinh tế kéo theo là điều khó tránh khỏi", bà nói.

Thị trưởng Kawata cho biết phần lớn người dân địa phương và các đồng nghiệp ủng hộ quyết định nghỉ thai sản của bà. Tuy nhiên, bà thất vọng trước một số bình luận chỉ trích trên mạng sau khi câu chuyện được truyền thông chú ý.

"Một số người chỉ biết đến tôi qua các bài viết tập trung vào việc nghỉ thai sản. Họ chỉ trích tôi trên mạng, nói rằng tôi không làm tròn nhiệm vụ và chỉ đến đó để nghỉ thai sản. Điều đó thật đáng thất vọng", bà Kawata nói. Vị thị trưởng này dự kiến sinh con vào tháng 9.