Nữ tỉ phú trúng gần 200 tỉ đồng Vietlott làm từ thiện 5 tỉ đồng

Ngày 12.10, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tổ chức trao giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 kỳ quay số mở thưởng số 01571 cho chị V.N, hiện sinh sống tại An Giang, với giá trị giải thưởng hơn 199,5 tỉ đồng.

Theo Vietlott, đây là giải Jackpot có giá trị lớn nhất trong lịch sử sản phẩm Mega 6/45. Chị V.N cũng trở thành người chơi nữ trúng thưởng lớn nhất từ trước đến nay của Vietlott. Đáng chú ý, tại lễ trao thưởng, nữ tỉ phú đã quyết định dành 5 tỉ đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội thông qua Quỹ Tâm Tài Việt.

Chị V.N thuộc thế hệ 9X, hiện làm việc tự do tại An Giang. Chị bắt đầu chơi xổ số tự chọn Vietlott khoảng 3 năm trước theo lời giới thiệu của một người bạn, thường xuyên mua vé Mega 6/45, Power 6/55 và Lotto 5/35.

Chị V.N nhận giải Jackpot Mega 6/45 trị giá hơn 199,5 tỉ đồng ngày 12.10 ẢNH: VIETLOTT

Kể lại thời điểm may mắn, chị V.N cho biết hôm đó, trong lúc nấu cơm, chị vào tài khoản kiểm tra kết quả các vé Lotto 5/35 đã mua buổi sáng. Thấy tài khoản còn dư 20.000 đồng, chị tiện tay mua thêm 2 vé Mega 6/45 cho kỳ quay buổi chiều, với các dãy số được chọn hoàn toàn ngẫu nhiên.

"Tối đó, khi hai vợ chồng đang ăn cơm thì nhận được tin nhắn thông báo trúng thưởng nhưng nghĩ là chỉ trúng nhỏ nên không kiểm tra. Đến tối muộn, sau khi làm xong các công việc nhà, tôi mới rảnh tay kiểm tra và không ngờ số tiền trúng thưởng lớn như vậy", chị V.N chia sẻ.

Không tin vào mắt mình, chị lập tức gọi chồng cùng kiểm tra. Hai vợ chồng nhiều lần đối chiếu thông tin trên website chính thức của Vietlott trước khi tin rằng mình vừa trở thành chủ nhân giải thưởng gần 200 tỉ đồng. Khoản tiền thưởng đến quá bất ngờ nên trước mắt, gia đình dự định gửi tiết kiệm, sau đó cùng bàn bạc để có kế hoạch sử dụng hợp lý.

Tấm vé Mega 6/45 mang về giải thưởng gần 200 tỉ đồng cho người phụ nữ ở An Giang ẢNH: VIETLOTT

Nữ tỉ phú Vietlott trao tặng 5 tỉ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội ẢNH: VIETLOTT

Vietlott xác nhận tấm vé may mắn được chị V.N mua qua kênh phân phối xổ số qua điện thoại, sử dụng thuê bao MobiFone. Đây là nữ khách hàng thứ 23 trúng Jackpot Mega 6/45 và là một trong 41 phụ nữ từng trúng Jackpot của hai sản phẩm Mega 6/45 và Power 6/55.

Theo quy định, chị V.N phải nộp hơn 19,9 tỉ đồng thuế thu nhập cá nhân tại An Giang, nơi đăng ký tham gia dự thưởng. Sau khi khấu trừ thuế, số tiền thực nhận của chị khoảng 179,6 tỉ đồng, chưa tính khoản 5 tỉ đồng dành cho hoạt động an sinh xã hội.

Theo Vietlott, tính đến nay, doanh nghiệp cùng người trúng thưởng và Quỹ Tâm Tài Việt đã tham gia các hoạt động an sinh xã hội với tổng giá trị hơn 110 tỉ đồng, trong đó có tài trợ xây dựng 372 căn nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết; hỗ trợ xây dựng trường học, trao học bổng và hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Riêng khoản đóng góp 5 tỉ đồng của chị V.N tại lễ trao thưởng lần này sẽ được sử dụng cho các hoạt động an sinh xã hội thông qua Quỹ Tâm Tài Việt.