Nữ trưởng đoàn Nuanphan Lamsam thoát tình thế khó xử với đội U.23 và tuyển Thái Lan

Tuy nhiên, may mắn một lần nữa lại đến với bà Nuanphan Lamsam sau khi tuyển Thái Lan mới đây được bốc thăm rơi vào bảng đấu C ở vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023 cùng Uzbekistan, Maldives và Sri Lanka.

Ở bảng đấu này, Uzbekistan được LĐBĐ châu Á (AFC) chọn làm chủ nhà đăng cai bảng đấu qua thông báo mới đây, và cũng là nước chủ nhà giải U.23 châu Á, với 2 giải đấu đều diễn ra cùng thời điểm trong tháng 6.

Nhờ đó, cũng vô tình tháo gỡ luôn thế khó xử cho bà trường đoàn Nuanphan Lamsam, dù trước đó "nữ tướng" này từng rất thất vọng khi Thái Lan hụt quyền xin đăng cai tổ chức bảng đấu vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023 trên sân nhà.

Theo đó, giải U.23 châu Á thi đấu từ ngày 1 đến 19.6, còn vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023 thi đấu từ ngày 8 đến 14.6. Thế nên bà có thể cùng lúc theo dõi và động viên cả 2 đội.

Trước đó, bà Nuanphan Lamsam tiết lộ với báo chí Thái Lan, ngay sau kỳ SEA Games ở Việt Nam trong tháng 5, bà rất muốn tiếp tục song hành cùng đội U.23 và đội tuyển để đạt 2 mục tiêu quan trọng kế tiếp là giải U.23 châu Á (ít nhất vào tứ kết) và vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023 phải lấy vé dự vòng chung kết tại Trung Quốc, nhưng lịch thi đấu lại rơi vào cùng thời điểm trong tháng 6 khiến sẽ rất khó “phân thân” để giúp đỡ cả 2 đội.





Thế nhưng, không ngờ sự may mắn lại tiếp tục đến với bà Nuanphan Lamsam sau khi tuyển Thái Lan rơi vào bảng C và đấu ở Uzbekistan, đây cũng là địa điểm đội U.23 nước này thi đấu giải U.23 châu Á khi nằm cùng bảng C với Hàn Quốc, Việt Nam và Malaysia.

Điều này sẽ mang đến thuận lợi cho bà Nuanphan Lamsam khi cùng lúc có thể quán xuyến cả 2 đội tuyển Thái Lan thi đấu tại Uzbekistan, nhưng với 2 HLV đội U.23 và đội tuyển, lần lượt là ông Worrawoot Srimaka và Mano Polking thì tỏ ra không vui do đều nằm ở bảng đấu có đối thủ rất khó nhằn.

Bà Nuanphan Lamsam cũng tiết lộ, HLV Mano Polking của tuyển Thái Lan có ý muốn thi đấu ở bảng D vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023 tại Ấn Độ hơn do có các đối thủ nhẹ như Hong Kong, Afghanistan và Campuchia thay vì phải đối mặt với đội chủ nhà Uzbekistan rất mạnh khó lòng tranh ngôi nhất bảng. Trong khi HLV Worrawoot Srimaka dù thể hiện sự tự tin, nhưng phần nào đó cũng thừa nhận U.23 Thái Lan đối đầu với U.23 Hàn Quốc, Việt Nam và Malaysia sẽ cực kỳ gian nan để tranh vé vào tứ kết.