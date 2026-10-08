Nữ vận động viên bóng chuyền cao 1,86 m gây chú ý ở 'The Face Vietnam'

Sau tập phát sóng đầu tiên, 18 gương mặt xuất sắc bước vào nhà chung của The Face Vietnam 2026 chính thức lộ diện. Trong đó, Đỗ Hồng Linh nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng bởi trước khi lấn sân sang lĩnh vực người mẫu, cô từng là vận động viên bóng chuyền, thi đấu ở vị trí phụ công.

Dù chỉ mới 19 tuổi, cô gái đến từ Hà Nội đã gây ấn tượng bởi chiều cao 1,86 m cùng vóc dáng mảnh mai. Đỗ Hồng Linh được kỳ vọng sẽ có những bước tiến trong nghề, đặc biệt là sau show thực tế này.

Đỗ Hồng Linh là thí sinh nữ có chiều cao nổi bật nhất trong top 18 The Face Vietnam 2026 Ảnh: NSX

Còn nhớ ở vòng chọn đội, phần thể hiện của Đỗ Hồng Linh chưa hoàn toàn thuyết phục 3 huấn luyện viên. Tuy nhiên, chân dài sinh năm 2007 vẫn được trao cơ hội trở thành thành viên của đội siêu mẫu Anh Thư. Theo diễn viên Tuyết nhiệt đới, Đỗ Hồng Linh là gương mặt mới trong lĩnh vực thời trang. Dù có sắc vóc, chiều cao nhưng nữ thí sinh gặp hạn chế về giao tiếp, cần khắc phục trong thời gian tới.

Đỗ Hồng Linh mang đến một màu sắc đặc biệt khi vừa theo đuổi thời trang, vừa là vận động viên bóng chuyền. Nền tảng thể thao không chỉ mang đến cho Hồng Linh lợi thế hình thể mà còn tôi luyện tinh thần thi đấu bền bỉ, quyết liệt hiếm có ở một thí sinh trẻ. Bước ra khỏi sân bóng để thử sức lĩnh vực mới, Hồng Linh lựa chọn The Face Vietnam 2026 như một “phép thử” cho chính mình: “Tôi đến đây để bứt phá giới hạn của bản thân”.

Sắc vóc top 18 'The Face Vietnam'

Hải Yến (trái) sở hữu gương mặt sáng, chiều cao 1,78 m cùng vòng eo 58 cm. Trong khi đó, Nông Thị Hằng là cô gái dân tộc Tày gây sốt trên mạng xã hội bởi nhan sắc xinh đẹp, từng giành Á khôi Áo dài Việt Nam 2024. Cả hai đều được nhận xét là ứng viên mạnh của đội Anh Thư tại The Face Vietnam 2026 Ảnh: NSX

Sở hữu 2,5 triệu người theo dõi, Trần Anh Thư (Thư Thor) là một trong những “ẩn số” của The Face Vietnam 2026. Sau tập 1, nhà sáng tạo nội dung này vấp phải những ý kiến trái chiều khi góp mặt trong top 18 dù sở hữu chiều cao 1,48 m Ảnh: NSX

Trước khi đến với The Face Vietnam, Lãnh Thanh (trái) là gương mặt quen thuộc ở lĩnh vực phim ảnh. Anh sinh năm 1993, là thành viên của đội Anh Thư. Trong khi đó, Trần Hoàng Sơn (phải) gây ấn tượng bởi chiều cao 1,9 m cùng vẻ ngoài điển trai Ảnh: NSX

Nguyên Hương, Vũ Hà An và Lê Thị Giang đều là những thành viên của đội Võ Hoàng Yến. Đây cũng là những nhân tố được đánh giá cao trong tập 1 khi nhận được vé vàng từ các huấn luyện viên Ảnh: NSX

3 ứng viên còn lại của đội Võ Hoàng Yến gồm có Minh Anh (cao 1,79 m), Nam Hoàng (cao 1,87 m) và Mai Bảo Vinh (cao 1,81 m). Trong đó, Mai Bảo Vinh là gương mặt nổi tiếng không chỉ trên mạng xã hội mà trong vở diễn Đảo hoa hậu Ảnh: NSX

Vũ Quỳnh Hải Yến (trái) là thí sinh nhỏ tuổi nhất tại The Face Vietnam 2026. Trong khi đó, Ánh Vy nổi tiếng với vai trò nhà sáng tạo nội dung. Cả hai đều là học trò của H'Hen Niê ở show thực tế này Ảnh: NSX