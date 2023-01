Nữ YouTuber 'vàng' người Việt ở Đức

Đó là chủ nhân của kênh Her86m2. Cô có cái tên rất đỗi nhẹ nhàng: Thu Thủy, hiện sống tại Đức.

Điều kỳ lạ là không như những kênh người Việt sống ở nước ngoài khác, vốn có lượng theo dõi (follow) chủ yếu là người Việt Nam; thì đối với kênh Her86m2, chỉ có 7% là người Việt, số “fan” còn lại đến từ nhiều nước. Sở dĩ Thu Thủy làm được điều đó trên kênh của mình, bởi những hình ảnh, chia sẻ của cô về cuộc sống trong những thước phim ấy, đã chạm vào tâm hồn của người xem, đầy rung cảm… Những chủ đề trong những thước phim của Thủy, tuy chỉ trong khuôn khổ của khu vườn, căn bếp, nhưng lại có điểm rất chung của đời sống toàn cầu.

Nhiều bình luận (comment) độc giả gửi đến chia sẻ rằng họ yêu quý kênh của Thủy bởi video mà Thủy tạo ra mang đến sự bình yên, thẩm mỹ nhưng không quá xa rời đời thực. Cùng những lời dẫn vừa rất thơ, rất thực đôi khi có cả những triết lý sống tốt đẹp…

Thủy vốn là du học sinh Việt sang Đức năm 19 tuổi học ngành kinh tế; học xong thì lập gia đình với một du học sinh Việt và quyết định ở lại Đức sinh sống. Sau khi sinh em bé, công việc của Thủy chuyển sang ngã rẽ mới. Và một trong những ngã rẽ đó, chính là việc lập kênh YouTube Her86m2.

Thủy chia sẻ: “Hồi đó, chồng đưa tôi đọc cuốn sách yêu thích của anh “The Sheltering Sky” - Bầu trời che chở của Paul Bowles và tôi thấy rất xúc động: “Bởi chúng ta không biết bao giờ mình sẽ chết, ta cứ ngỡ cuộc đời là suối nguồn không thể nào vơi. Nhưng mọi sự chỉ đến đôi lần trong đời. Đôi lần, thật ít ỏi. Cậu sẽ còn nhớ thêm bao nhiêu lần nữa, về một buổi chiều đặc biệt ấy của ngày bé thơ. Một buổi chiều sẽ ăn sâu vào chính cậu, đến mức thiếu nó thì cậu chẳng nhận ra cuộc đời mình nữa. Chắc chỉ thêm bốn, năm bận, mà biết đâu còn không nhiều như vậy. Cậu sẽ còn có thêm bao nhiêu lần cậu nhìn trăng rằm lên cao? Biết đâu chỉ độ hai mươi lần, mà như thế đã xem là vô tận”. Vậy nên giữa một ngày mùa đông sương giăng mù nước Đức, tôi bắt đầu hành trình lưu trữ lại dòng chảy ký ức bất tận của đời mình, bằng ngôn từ, và hình ảnh. Kênh YouTube như một cuốn nhật ký cá nhân của tôi vậy”.

Bất ngờ thay, kênh được đón nhận nồng nhiệt. Chưa đầy 2 năm, Thủy đã nhanh chóng nhận nút vàng của YouTube và được nhiều người yêu mến vì truyền cảm hứng cuộc sống. Những clip của Thủy xoay quanh chủ đề: cuộc sống hòa mình vào thiên nhiên; trồng cây làm vườn trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhất; nuôi dưỡng tâm hồn mộng mơ giữa những tấp nập xô bồ; nuôi dưỡng tình cảm gia đình bằng những bữa ăn đẹp và xanh; nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ bằng những cái ôm nhẹ nhàng, những cái chạm tay của con vào vạn vật xung quanh… Đặc biệt, chính là cuộc sống chân thật nhất của Thủy và người thân, nhưng những thước phim đều đẹp như cổ tích.

Thủy chia sẻ: “Tất nhiên những gì “post” (đăng) lên đều đã được chọn lọc và chỉnh sửa, nhưng quan trọng là biết đặt giới hạn ở đâu. Tôi nhận ra rằng giữa thời đại của triết lý “fake it until make it” (Giả vờ cho đến khi bạn thực sự làm được - NV) thì chúng ta đang rất đói những thứ không “gồng”, chân thật và bình dị. Và tại sao những thứ chúng ta làm đời thật không thể đẹp về thẩm mỹ?”.





Và trong kênh của Thủy, những “người lạ” từ khắp nơi trên thế giới tụ tập lại, nhiều lúc bình luận bằng tiếng mẹ đẻ của họ và Thủy phải dùng Google Translate để hiểu. Họ thảo luận, chia sẻ rằng những video ấy đã thay đổi cuộc đời của mình như nào.

Trong một clip gần đây nhất của Her86m2, “fan” có nick Elishibe79 đã không ngần ngại bày tỏ: “Video của bạn chỉ khiến tôi mỉm cười và sưởi ấm trái tim mình. Khu vườn của bạn hoàn toàn đẹp! Tất cả những công việc khó khăn và cống hiến đó, thực sự được đền đáp nơi bạn có thể gặt hái phần thưởng của mình và thu hoạch những giỏ “tiền thưởng” đầy rau và trái cây tươi. Và một nơi yên bình để bạn và gia đình tận hưởng”…

Có thể thấy trong các clip của Thủy, cô bé An - con gái Thủy là một nhân vật vô cùng đáng yêu. Cô bé được vui chơi, đùa nghịch, được đắm mình trong thiên nhiên… Khi mang đến cho con những điều ấy, Thủy có điều gì mong muốn cho tương lai mai sau của An? Và những cuộc dịch chuyển của Thủy, có phải xuất phát từ mong muốn mang An đến gần với thiên nhiên nhiều hơn không?

Thu Thủy: Quan sát hành trình An làm bạn với thiên nhiên, tôi nhận ra rằng bọn nhóc luôn đón nhận tất cả hình ảnh, âm thanh, mùi vị, kết cấu và cảm xúc xung quanh chúng một cách mãnh liệt và hồn nhiên. Ở gần thiên nhiên, con trẻ phát triển các giác quan và khả năng nhận thức theo một cách rất cân bằng. Triết gia Ralph Waldo Emerson từng nói: “Mặt trời chỉ làm ánh lên đôi mắt người lớn, nhưng nó chiếu thẳng vào trái tim và con mắt của đứa trẻ”. Thế giới của chúng ta đang biến đổi quá nhanh, và không phải theo chiều hướng tốt. Nếu một đứa trẻ lớn lên không bao giờ đi bộ trong rừng, đào đất, tự trồng rau trong nhà, nhìn thấy động vật trong môi trường tự nhiên, leo núi, chơi suối… nó sẽ không bao giờ thực sự hiểu được những gì lớn lao sắp mất.