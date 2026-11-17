Sự giao thoa giữa các lĩnh vực pháp luật - kinh tế - quản lý - ngôn ngữ đã tạo nên bản sắc độc đáo, giúp ULAW đóng góp sâu rộng vào tiến trình hoàn thiện thể chế và phát triển đất nước.

Hành trình 50 năm bồi đắp vị thế trọng điểm

Cột mốc ngày 30.3.2026 đánh dấu 50 năm truyền thống (1976 - 2026) và 30 năm mang tên Trường ĐH Luật TP.HCM (1996 - 2026). Khởi nguồn từ nhiệm vụ đào tạo cán bộ tư pháp cho khu vực phía nam sau ngày thống nhất, ngày 30.3.1996, Trường ĐH Luật chính thức được thành lập trực thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM trên cơ sở sáp nhập Phân hiệu ĐH Luật TP.HCM và khoa Luật thuộc Trường ĐH Tổng hợp TP.HCM. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm thực tiễn tư pháp và nền tảng học thuật ĐH tổng hợp đã đặt nền móng cho năng lực tư duy phản biện, sự nghiêm cẩn chuyên môn và trách nhiệm với công lý.

ULAW ký kết cùng UBND TP.HCM trong việc tư vấn xây dựng thể chế chính sách ẢNH: CẢNH TOÀN

Vị thế của ULAW luôn gắn liền với chiến lược phát triển giáo dục cấp quốc gia. Theo Quyết định số 549/QĐ-TTg (2013) và Quyết định số 1156/QĐ-TTg (2022) của Thủ tướng Chính phủ, ULAW cùng Trường ĐH Luật Hà Nội là 2 cơ sở trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật. Trọng trách này đặt ra yêu cầu ULAW không chỉ cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao mà còn tham gia trực tiếp vào công tác xây dựng, tổ chức thi hành và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Hiện nay, mạng lưới hơn 70.000 cựu người học ULAW đang công tác tại các cơ quan Nhà nước, hệ thống tư pháp, doanh nghiệp và tổ chức hành nghề, tạo kết nối bền chặt giữa giảng đường với thực tiễn. Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 50 năm truyền thống, lãnh đạo Chính phủ biểu dương những đóng góp của ULAW, đồng thời đề nghị nhà trường đẩy mạnh hơn nữa năng lực nghiên cứu, tham gia sâu vào hoạch định chính sách, nhất là trong các lĩnh vực pháp luật về công nghệ, dữ liệu và đổi mới sáng tạo.

Thương hiệu ULAW

Nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới, ULAW định hướng phát triển theo mô hình ĐH nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực dựa trên 3 trụ cột: Pháp luật; Kinh doanh và quản lý; Kinh tế và khoa học chính trị. Trong cấu trúc này, lĩnh vực pháp luật giữ vai trò trung tâm, hạt nhân định hướng cho các ngành học khác.

Thương hiệu ULAW được khẳng định bởi sự tích hợp liên ngành chặt chẽ giữa pháp luật - kinh tế - quản lý - ngôn ngữ. Sự kết hợp này giúp người học không chỉ vững vàng về quy phạm pháp lý thuần túy mà còn làm chủ tư duy kinh tế, năng lực quản trị hiện đại và thành thạo ngôn ngữ giao tiếp quốc tế. Đồng thời, nhà trường tích cực đưa công nghệ, dữ liệu và đổi mới sáng tạo vào làm công cụ mở rộng phương pháp nghiên cứu, giải quyết các bài toán thực tiễn phức tạp của đời sống kinh tế - xã hội.

Nội lực học thuật của ULAW thể hiện rõ qua những con số ấn tượng. Giai đoạn 2023 - 2025, trường sở hữu 129 sản phẩm nghiên cứu quốc tế (gồm 86 bài báo ISI/Scopus), 630 bài báo trong nước và 64 đầu sách chuyên khảo, tham khảo. ULAW đã triển khai 149 đề tài khoa học các cấp, gồm 2 đề tài cấp Nhà nước và 16 đề tài cấp bộ, tỉnh, thành phố. Đặc biệt, ấn phẩm tiếng Anh Vietnamese Journal of Legal Sciences đã gia nhập cơ sở dữ liệu Scopus, mở rộng không gian đối thoại học thuật quốc tế.

Dấu ấn phản biện chính sách và kiến tạo thể chế

Bản sắc nghiên cứu của ULAW được khẳng định qua các diễn đàn khoa học tầm vóc. Hội thảo quốc gia "40 năm đổi mới ở Việt Nam (1986 - 2026): Lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển" tổ chức ngày 16.10.2026 với 66 tham luận đã soi chiếu toàn diện chất lượng thể chế, cơ chế kiểm soát quyền lực và mô hình tăng trưởng dưới góc nhìn liên ngành giữa luật học, kinh tế, chính trị và khoa học xã hội.

Từ cơ sở đào tạo cán bộ tư pháp, ULAW từng bước phát triển thành trường đại học đa ngành, lấy pháp luật làm nền tảng ẢNH: CẢNH TOÀN

ULAW cũng khẳng định vai trò đồng hành cùng sự phát triển của TP.HCM. Tháng 5.2026, trường phối hợp Thường trực HĐND TP.HCM tổ chức hội thảo "Luật đô thị đặc biệt - Đột phá thể chế cho TP.HCM", cung cấp luận cứ quan trọng phục vụ xây dựng luật Phát triển đô thị năm 2026. Ghi nhận đóng góp này, UBND TP.HCM đã trao tặng Bằng khen cho nhà trường vào tháng 8.2026.

Đến tháng 10.2026, ULAW và UBND TP.HCM tiếp tục ký kết Kế hoạch phối hợp 2026 - 2030, tập trung đánh giá tác động chính sách, tháo gỡ vướng mắc dự án tồn đọng, phòng ngừa tranh chấp quốc tế và bồi dưỡng nhân lực. Việc tăng cường kết nối giữa hoạt động đào tạo, nghiên cứu với thực tiễn quản trị đô thị và đầu tư giúp nâng cao tính ứng dụng của chương trình đào tạo, phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho người học. Bước sang chặng đường mới, ULAW tiếp tục khẳng định uy tín thương hiệu đại học nghiên cứu đa ngành trên nền tảng pháp luật, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển của đất nước.