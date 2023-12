Núi Fansipan lần đầu có băng giá trong mùa đông năm nay

Núi Fansipan (TX.Sa Pa, tỉnh Lào Cai) lần đầu tiên xuất hiện băng giá trong mùa đông năm nay.

Băng giá xuất hiện trên núi Fansipan ở độ cao 2.300 m so với mực nước biển QUYỀN ANH TUẤN

Băng giá hình thành ở độ cao 2.300 m so với mực nước biển với mật độ dày. Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết, lúc 6 giờ hôm nay 22.12, nhiệt độ đo được tại TX.Sa Pa là 3,8 độ C. Nếu so sánh về chênh lệch độ cao, nhiệt độ tại đỉnh núi Fansipan giảm xuống dưới 0 độ C.

Hình ảnh băng tuyết trên núi Fansipan lúc 9 giờ 46 hôm nay 22.12 QUYỀN ANH TUẤN

Còn theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của khối không khí lạnh với cường độ mạnh, trong ngày hôm nay, khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời rét đậm. Trong đó, vùng núi Bắc bộ trời rét hại. Đặc biệt, tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) lúc 6 giờ hôm nay đã ghi nhận mức nhiệt độ thấp nhất là 2,2 độ C.

Băng giá xuất hiện dày đặc, bám chặt trên ngọn cây ở núi Fansipan QUYỀN ANH TUẤN

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, trong ngày 22 - 23.12, thời tiết ở Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An trời tiếp tục rét đậm, vùng núi rét hại. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm ở Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An phổ biến từ 8 - 11 độ C, riêng vùng núi Bắc bộ phổ biến từ 4 - 7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C. Từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế phổ biến từ 13 - 16 độ C.