Núi Một ở Quy Nhơn có thể được gọt hạ như thế nào?

Ngày 5.11, Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai cho biết Chủ tịch UBND tỉnh đã thống nhất định hướng cải tạo, chỉnh trang và xử lý sạt lở khu vực núi Một ở phường Quy Nhơn. Trong đó, tỉnh định hướng nghiên cứu phương án gọt, hạ một phần mái núi, thay vì chỉ xử lý các điểm sạt lở riêng lẻ như trước đây.

Khu vực núi Một có diện tích khoảng 35.377 m², hiện có khoảng 228 hộ dân, với tổng diện tích đất ở khoảng 13.300 m². Bình quân mỗi hộ có khoảng 60 m² đất ở. Khu vực này từng bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi bão số 13 và đợt mưa lũ năm 2025. Địa hình có độ dốc lớn, địa chất phức tạp, chủ yếu là đất đá phong hóa. Trên núi còn có công trình phục vụ quốc phòng.

Nghiên cứu gọt, hạ một phần mái núi

Một trong những nội dung đáng chú ý là định hướng xây dựng phương án xử lý tổng thể toàn khu vực núi Một, gồm 4 nhóm nhiệm vụ: khảo sát địa chất và xử lý kỹ thuật mái núi; di dời dân cư, bố trí tái định cư; xử lý đất đào phát sinh và đầu tư hạ tầng; tổ chức khai thác quỹ đất sau chỉnh trang.

Trong đó, phương án kỹ thuật sẽ nghiên cứu khả năng gọt, hạ một phần mái núi. Các đơn vị chuyên môn phải khảo sát, đánh giá địa chất chi tiết, đồng thời tìm giải pháp đưa thiết bị khoan lên những vị trí cần khảo sát để có cơ sở lựa chọn phương án xử lý phù hợp.

Nhiều hộ dân vẫn sinh sống tại khu vực núi Một, nơi đang có nguy cơ sạt lở ẢNH: ĐỨC NHẬT

Sở Xây dựng được giao chủ trì nghiên cứu định hướng quy hoạch và phương án chỉnh trang tổng thể, xác định phạm vi dự án, khu vực có nguy cơ sạt lở, phạm vi cần di dời dân cùng những hạng mục hạ tầng ưu tiên.

Về chức năng sử dụng đất sau chỉnh trang, tỉnh định hướng nghiên cứu bố trí nhà ở, chung cư thương mại, nhà ở xã hội, công viên, cây xanh và không gian công cộng. Đối với quỹ đất nhà ở xã hội đã được tính toán trong khu vực, cần làm rõ phương án tiếp tục giữ chức năng này, chuyển sang phục vụ tái định cư hay kết hợp các chức năng phù hợp.

Đáng chú ý, phương án quy hoạch cũng đặt yêu cầu nghiên cứu giữ vị trí nút giao khu vực cầu Hoa Lư - đường Đàm Văn Lễ. Trước khi xác định quỹ đất có thể khai thác, các cơ quan chức năng phải rà soát phạm vi công trình quốc phòng và những yêu cầu bảo vệ liên quan.

Di dời dân ngay trong quý 4/2026

Về dân cư, phương án sơ bộ phân chia thành khoảng 15 hộ ở khu vực đất có cơ sở pháp lý tương đối rõ, 45 hộ dọc chân núi và 160 hộ trên núi, sườn núi. Các số liệu này đang tiếp tục được rà soát để thống nhất với tổng số khoảng 228 hộ.

Việc bố trí tái định cư dự kiến kết hợp 3 phương án: giao đất tái định cư (sơ bộ khoảng 224 lô), bố trí nhà ở xã hội, chung cư hoặc quỹ nhà phù hợp; bồi thường, hỗ trợ bằng tiền để người dân tự tạo lập chỗ ở. Số lô đất dự kiến tiếp tục được đối chiếu với số hộ thực tế.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu khoanh vùng nguy hiểm, di dời ngay những hộ có nguy cơ sạt lở cao, không chờ hoàn thành toàn bộ dự án và không phụ thuộc tiến độ lựa chọn nhà đầu tư.

Công tác di dời khẩn cấp và khảo sát địa chất dự kiến thực hiện ngay trong quý 4/2026. Phương án tổng thể được lập trong năm 2027, thời gian triển khai dự án dự kiến từ năm 2027 - 2029.