Núi Pháo chủ động ứng phó sự cố, lan tỏa kỹ năng an toàn đến cộng đồng

Công ty Núi Pháo phối hợp với Công an tỉnh Thái Nguyên tập huấn về kỹ năng công tác phòng cháy và tìm kiếm cứu nạn

Hai hoạt động này không chỉ giúp củng cố năng lực ứng phó khẩn cấp nội bộ, mà còn lan tỏa kỹ năng và ý thức an toàn đến cộng đồng.

Diễn tập nội bộ để vững vàng trong mọi tình huống khẩn cấp

Ngày 29.10.2025, Núi Pháo phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn, Công an tỉnh Thái Nguyên, tổ chức thực hành phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Văn phòng Mỏ Núi Pháo.

Theo tình huống giả định, khoảng 14 giờ, tại kho vật tư, tài liệu khu vực văn phòng xảy ra sự cố chập điện gây cháy. Ngọn lửa bùng phát nhanh, khói dày đặc, đe dọa lan sang các khu vực lân cận. Hệ thống báo cháy tự động kích hoạt, toàn bộ nhân viên dừng công việc và sơ tán theo hướng dẫn.

Tình huống chữa cháy giả định được xây dựng ngay trên thực địa khu Văn phòng Công ty Núi Pháo

Tiếp đó, Đội Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn chuyên trách của công ty điều động xe chữa cháy, xe cứu nạn và xe y tế đến hiện trường, chia thành 2 mũi cứu nạn và chữa cháy phối hợp khống chế ngọn lửa, di chuyển nạn nhân an toàn.

Nhận thấy đám cháy có xu hướng lan rộng, chỉ huy chữa cháy đã báo cáo và đề nghị chi viện từ lực lượng chuyên nghiệp. Ngay lập tức, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn, Công an tỉnh Thái Nguyên, có mặt với 3 xe chữa cháy chuyên dụng, triển khai đội hình theo 2 hướng: một hướng cứu nạn, một hướng dập tắt đám cháy. Sau hơn 30 phút phối hợp nhịp nhàng, đám cháy được khống chế hoàn toàn, toàn bộ người và tài sản được đảm bảo an toàn.

Cán bộ y tế Núi Pháo tiến hành sơ cứu cho nạn nhân theo tình huống giả định

Đánh giá về kết quả buổi diễn tập của Núi Pháo, Phó đội trưởng Đội Chữa cháy Khu vực 5 Trần Xuân Bình nhận xét: "Buổi diễn tập được tổ chức nghiêm túc, lực lượng tham gia chủ động và thể hiện tính chuyên nghiệp cao, minh chứng cho tinh thần sẵn sàng và ý thức an toàn của doanh nghiệp".

Chung tay cùng địa phương xây dựng trường học an toàn

Không chỉ tập trung vào nội bộ, Masan High-Tech Materials (Công ty mẹ của Núi Pháo) còn mở rộng hoạt động diễn tập ra cộng đồng. Ngày 27.10, Núi Pháo đã phối hợp cùng PC07 - Công an tỉnh Thái Nguyên, Công an xã An Khánh, lực lượng dân phòng, y tế tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Trường mầm non Cù Vân (xã An Khánh).

Cán bộ, người lao động Núi Pháo được rèn luyện kỹ năng, chủ động ứng phó khi có tình huống xảy ra

Buổi tập huấn giúp các thầy cô nâng cao kỹ năng xử lý tình huống khẩn cấp, đồng thời rèn luyện phản xạ an toàn cho các em nhỏ ngay từ lứa tuổi mầm non. Song song với đó, Công ty Núi Pháo trao tặng 31 bình chữa cháy cho Trường Mầm non Hà Thượng (xã An Khánh), góp phần tăng cường trang thiết bị phòng cháy chữa cháy, giúp nhà trường chủ động hơn trong công tác đảm bảo an toàn. Các hoạt động này thể hiện rõ cam kết của Núi Pháo trong việc đồng hành cùng địa phương xây dựng môi trường học đường trách nhiệm, an toàn, và thân thiện.

Lan tỏa văn hóa an toàn: chung trách nhiệm, vững tương lai

Từ các buổi diễn tập thực tế đến những chương trình huấn luyện nội bộ, văn hóa an toàn tại Masan High - Tech Materials đang được lan tỏa mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Năm 2025, Công ty đã huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho 215 cán bộ, nhân viên, đồng thời triển khai nhiều chương trình diễn tập và tuyên truyền cộng đồng. Lực lượng phòng cháy chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn của Núi Pháo hiện có 131 thành viên, được đào tạo bài bản theo chuẩn quốc tế, trang bị đầy đủ thiết bị hiện đại và luôn trong trạng thái sẵn sàng 24/7.

Không chỉ bảo vệ nội bộ, từ năm 2022 đến nay, đội còn hỗ trợ cộng đồng xử lý 15 vụ cháy, cứu nạn lớn nhỏ, góp phần bảo đảm an toàn cho khu vực lân cận và củng cố niềm tin của người dân với doanh nghiệp.

Với tinh thần chủ động - chuyên nghiệp - trách nhiệm, Công ty Núi Pháo đang từng ngày lan tỏa văn hóa an toàn, bảo vệ con người, gìn giữ môi trường, và vun đắp một nền tảng vững chắc cho hành trình phát triển bền vững.