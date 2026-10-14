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    'Núi' quần áo tại dự án đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ được xử lý

    Văn Chung
    Văn Chung
    Ngay sau khi có phản ánh của báo chí, UBND phường Từ Liêm (Hà Nội) đã tìm ra người tập kết số quần áo tại dự án đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ. Trong ngày 14.10, hàng trăm tấn quần áo cũ tồn đọng đã được đưa đi xử lý ở Nhà máy rác thải Nam Sơn.

    Trao đổi với Thanh Niên, ông Lê Việt Bắc Anh, Phó chủ tịch UBND P.Từ Liêm, cho biết địa phương đã xác định được đối tượng tập kết số quần áo cũ này và sẽ có phương án xử lý người vi phạm.

    P.Từ Liêm đã phối hợp cùng Công ty Môi trường đô thị Hà Nội huy động phương tiện gồm máy xúc, xe tải khẩn trương thu dọn số quần áo đưa đi xử lý ở Nhà máy rác thải Nam Sơn.

    'Núi' quần áo tại đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ được xử lý - Ảnh 1.

    "Núi" quần áo ở khu đất thuộc dự án đường nối đường Phạm Hùng - Lê Đức Thọ đã được thu dọn gần hết, mang đi xử lý tại Nhà máy rác thải Nam Sơn (ảnh chụp chiều 14.10)

    ẢNH: VĂN CHUNG

    Theo ghi nhận trong chiều 14.10, hàng trăm tấn quần áo đã được xe tải chở đi xử lý. "Núi" quần áo nay chỉ còn lại số lượng nhỏ. 

    Ông Lê Việt Bắc Anh khẳng định, P.Từ Liêm sẽ xử lý xong toàn bộ số rác này trong ngày 15.10. Bên cạnh việc tuyên truyền nhắc nhở, phường yêu cầu công an điều tra, xử lý nghiêm khắc đối với việc đổ rác thải, tập kết vật liệu xây dựng trên địa bàn và trong ranh giới những dự án đang được thi công không đúng quy định. 

    Trước đó, ngày 10.10, theo ghi nhận của Thanh Niên, quần áo cũ bị bỏ lại, chất cao như núi tại bãi đất thuộc dự án từ đường nối Phạm Hùng đến Lê Đức Thọ thuộc P.Từ Liêm (cách đường Phạm Hùng khoảng 200 m) gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị.

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    'Núi' quần áo tại dự án đường nối đường Phạm Hùng - Lê Đức Thọ

    Quần áo cũ bị bỏ lại, chất cao như núi tại bãi đất thuộc dự án từ đường nối Phạm Hùng đến Lê Đức Thọ thuộc P.Từ Liêm (cách đường Phạm Hùng khoảng 200 m) gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị.

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