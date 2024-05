'Núi' tài sản liên quan Trương Mỹ Lan bị xử lý như thế nào?

Ngày 11.4, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên án tử hình đối với bị cáo Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) do gây thiệt hại cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) hơn 677.000 tỉ đồng.

Liên quan nghĩa vụ bồi hoàn của bị cáo Lan cho SCB, HĐXX tuyên giao cho SCB tiếp tục quản lý, xử lý đối với 1.122 mã tài sản đang được thế chấp cho SCB.

Ngoài ra, đối với nghĩa vụ bồi hoàn của Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án, HĐXX xác định là bao gồm trong vụ án này, và các vụ án của các giai đoạn tiếp theo nhưng ưu tiên thi hành án cho các bị hại liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong việc phát hành trái phiếu.

Số phận ‘núi' tài sản của Trương Mỹ Lan sau phiên tòa sơ thẩm

1.237 bất động sản liên quan đến bị cáo Trương Mỹ Lan

Vậy, đối với 1.237 bất động sản bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an kê biên liên quan đến bị cáo Trương Mỹ Lan, HĐXX đã giải quyết như thế nào?

658 bất động sản do các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đứng tên sở hữu hoặc giao các cá nhân đứng tên hộ: HĐXX xét bản chất các tài sản này là của bị cáo Trương Mỹ Lan nên cần tiếp tục kê biên, xử lý để thi hành án cho bị cáo Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án.

76 bất động sản tại H.Nhơn Trạch, Đồng Nai: các bất động sản này có dấu hiệu liên quan đến sai phạm của một số đối tượng đứng tên hộ cho Trương Mỹ Lan, nên HĐXX tuyên phải tách ra giải quyết trong một vụ án khác, nên cần tiếp tục kê biên, giao cho Bộ Công an để điều tra, làm rõ xử lý sau.

475 bất động sản liên quan đến Công ty CP Quốc Cường Gia Lai: theo tòa, nếu phía công ty hoàn trả lại đủ 2.882,8 tỉ đồng cho bị cáo Trương Mỹ Lan, thì Quốc Cường Gia Lai sẽ nhận lại toàn bộ bất động sản cùng giấy tờ liên quan.

16 bất động sản tại xã Phước Kiển, H.Nhà Bè, TP.HCM (diện tích khoảng 1 ha thuộc dự án khu dân cư Bắc Phước Kiển): bị cáo Trương Mỹ Lan khai chi 500 tỉ đồng để Nguyễn Ngọc Dương (đã chết) mua, nhưng hiện do người khác đứng tên. Theo tòa, hiện không có tài liệu nào xác định 16 bất động sản này của Trương Mỹ Lan nên tiếp tục kê biên giao Bộ Công an làm rõ, để giải quyết trong giai đoạn tiếp theo của vụ án.

2 bất động sản tại tỉnh Long An do Công ty Phú An đứng tên: tiếp tục kê biên để đảm bảo nghĩa vụ của Công ty Phú An và bà Phan Thị Phương Thảo nộp lại 145,26 tỉ đồng và 1.000 lượng vàng SJC cho bị cáo Trương Mỹ Lan.

Biệt thự cổ tại 110 - 112 Võ Văn Tần (P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM): đây là tài sản của bị cáo Trương Mỹ Lan, tiếp tục kê biên đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của bị cáo trong toàn bộ vụ án.

Căn hộ tại 78 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé (Q.1, TP.HCM): tiếp tục kê biên xử lý tài này để thi hành nghĩa vụ cho bị cáo Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án.

Nhà đất 75B Trần Tế Xương, P.7, Q.Phú Nhuận, TP.HCM: tài sản này do Mai Ngọc Ngà đứng tên, thế chấp cho bà Vũ Thị Hồng Hạnh (vợ ông Trương Lập Hưng là cháu Trương Mỹ Lan) vay 19,3 tỉ đồng. Vì vậy, tài sản này tiếp tục bị kê biên để đảm bảo nghĩa vụ của bà Ngà nộp lại 19,3 tỉ đồng cho bị cáo Trương Mỹ Lan.

Tòa nhà 19 - 21 - 23 - 25 Nguyễn Huệ (P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM): đây là tài sản của bị cáo Trương Mỹ Lan, tiếp tục kê biên để đảm bảo nghĩa vụ bồi hoàn của bị cáo Lan trong toàn bộ vụ án.



Bất động sản tại P.Tân Phú, Q.7 (TP.HCM): thuộc sở hữu của Công ty TNHH MTV phát triển và kinh doanh nhà. Nhưng vẫn tiếp tục kê biên để đảm bảo nghĩa vụ của công ty phải hoàn trả 400 tỉ đồng cho bị cáo Trương Mỹ Lan.

Nhà đất 145 - 147 Nguyễn Tất Thành, P.13, Q.4 (TP.HCM): tiếp tục bị kê biên theo nguyên tắc nếu UBND TP.HCM giao đất cho Công ty CP Logistics Vinalink, công ty này phải hoàn trả lại 68,8 tỉ đồng và tiền này dùng thực hiện nghĩa vụ bồi thường cho bị cáo Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án.

3 bất động sản của Công ty CP T&H Hạ Long, 8 bất động sản của Công ty Âu Lạc Quảng Ninh: tiếp tục kê biên để đảm bảo nghĩa vụ hoàn trả hơn 6.095 tỉ đồng cho bị cáo Trương Mỹ Lan.

Bất động sản tại xã Phước Vĩnh Đông, H.Cần Giuộc, tỉnh Long An: sau khi Công ty Sơn Long Thọ nộp đủ 1.275 tỉ đồng để bảo đảm nghĩa vụ bồi hoàn của bị cáo Trương Mỹ Lan, thì tài sản sẽ được giải tỏa giao lại cho công ty.

Các nội dung đã tuyên như trên hiện chưa có hiệu lực thi hành, do có kháng cáo của những người liên quan.

85 bị cáo đồng phạm còn lại, HĐXX tuyên từ 3 năm tù treo đến tù chung thân.



Sau khi án tuyên, đến ngày 4.5, bị cáo Trương Mỹ Lan kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, 21 bị cáo đồng phạm kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.



Riêng bị cáo Nguyễn Cao Trí (54 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty Văn Lang và Công ty Capella) có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tòa sơ thẩm tuyên phạt bị cáo này 8 năm tù về hành vi chiếm đoạt 1.000 tỉ đồng của bà Trương Mỹ Lan.