Sức khỏe

Nước đậu bắp giúp hạ đường huyết như thế nào?

Ngọc Quý
Ngọc Quý
16/04/2026 08:26 GMT+7

Đậu bắp giàu chất xơ, chất chống ô xy hóa và hợp chất sinh học có tác động tích cực đến chuyển hóa đường glucose trong máu. Nghiên cứu cho thấy đậu bắp giúp giảm đường huyết và cải thiện các chỉ số liên quan đến tiểu đường.

Cách tốt nhất để tận dụng lợi ích của đậu bắp là ăn nguyên trái, chẳng hạn luộc hay xào. Uống nước ngâm đậu bắp dù không tốt bằng ăn trái nhưng vẫn mang lại những lợi ích sức khỏe nhất định, theo chuyên trang Eating Well (Mỹ).

Nước đậu bắp có thể dùng như một phần bổ sung trong chế độ ăn hằng ngày để kiểm soát đường huyết

Một trong những cơ chế dễ hiểu nhất giải thích tác dụng của đậu bắp liên quan đến hàm lượng chất xơ hòa tan. Khi ngâm đậu bắp trong nước, một phần chất nhầy của đậu bắp sẽ hòa tan vào nước, tạo thành dung dịch hơi sánh.

Chất xơ hòa tan khi vào ruột có thể làm chậm quá trình tiêu hóa ở dạ dày và giảm tốc độ hấp thu glucose ở ruột non. Nhờ đó, đường huyết sau ăn không tăng quá nhanh mà được duy trì ổn định hơn. Ngoài ra, lớp gel này còn có thể hoạt động như một hàng rào trong đường tiêu hóa, làm giảm sự tiếp xúc giữa enzyme tiêu hóa và tinh bột, từ đó hạn chế lượng đường glucose được giải phóng vào máu.

Bên cạnh đó, một số hợp chất trong đậu bắp còn có khả năng ức chế các enzyme như alpha-amylase và alpha-glucosidase. Đây là những enzyme chịu trách nhiệm phân giải tinh bột thành đường glucose để cơ thể hấp thu.

Khi hoạt động của các enzyme này bị giảm, quá trình tiêu hóa tinh bột diễn ra chậm hơn, dẫn đến lượng đường đi vào máu sau bữa ăn cũng giảm. Cơ chế này tương tự với một số loại thuốc điều trị tiểu đường dù hiệu quả từ thực phẩm thường nhẹ hơn.

Cách làm nước đậu bắp

Cách làm nước đậu bắp khá đơn giản. Trước hết, hãy chuẩn bị khoảng 3 - 5 trái đậu bắp tươi và một ly nước, khoảng 200 - 300 ml. Nên chọn đậu bắp còn non, màu xanh tươi, không bị dập vì loại này chứa nhiều chất nhầy, tức chất xơ hòa tan.

Sau khi rửa sạch đậu bắp, hãy ngâm nhanh với nước muối loãng khoảng 5 - 10 phút để loại bỏ bụi bẩn và vi khuẩn, sau đó rửa lại bằng nước sạch. Tiếp theo, cắt bỏ hai đầu và thái đậu bắp thành lát mỏng hoặc cắt đôi theo chiều dọc. Việc cắt này giúp giải phóng nhiều chất nhầy hơn khi ngâm.

Cho toàn bộ phần đậu bắp đã cắt vào ly nước, khuấy nhẹ rồi để ngâm trong khoảng 6 - 8 tiếng hoặc qua đêm. Trong quá trình này, nước sẽ trở nên hơi sánh do chất xơ hòa tan tiết ra từ đậu bắp.

Sáng hôm sau, hãy vớt bỏ phần xác hoặc giữ lại tùy ý. Nước có thể uống trực tiếp khi bụng đói hoặc trước bữa ăn. Nếu thấy khó uống do độ nhớt nhẹ thì hãy làm lạnh hoặc thêm một ít chanh để dễ uống hơn. Có thể uống 1 ly/ngày như một phần bổ sung trong chế độ ăn, theo Eating Well.

Uống nước lá ổi hạ đường huyết: Hiệu quả đến đâu?

Uống nước lá ổi hạ đường huyết: Hiệu quả đến đâu?

Lá ổi từ lâu được dùng hỗ trợ tiêu hóa, kiểm soát đường huyết. Tuy nhiên, việc uống nước lá ổi để 'hạ đường huyết nhanh' cần hiểu đúng, tránh lạm dụng.

