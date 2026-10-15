Nước dừa tốt cho sức khỏe, người bệnh thận lưu ý gì khi uống?

Nước dừa có an toàn với người bệnh thận?

Các chuyên gia thuộc hệ thống chăm sóc thận NephroPlus (Ấn Độ) cho biết với người có chức năng thận bình thường, nước dừa có thể giúp bổ sung nước và một số chất điện giải. Tuy nhiên, người mắc bệnh thận cần cân nhắc lượng uống dựa trên chức năng thận, kết quả xét nghiệm và hướng dẫn của bác sĩ.

Với người có chức năng thận bình thường, nước dừa có thể giúp bổ sung nước và một số chất điện giải Ảnh: P.H tạo từ AI

Nước dừa chứa nhiều chất điện giải, trong đó có kali. Bình thường, thận giúp điều hòa nồng độ kali trong máu bằng cách đào thải lượng dư thừa qua nước tiểu. Khi chức năng thận suy giảm, khả năng này có thể bị hạn chế, khiến kali tích tụ trong máu.

Tình trạng tăng kali máu có thể gây yếu cơ, rối loạn nhịp tim và những biến chứng nguy hiểm. Nguy cơ còn phụ thuộc vào mức kali máu hiện tại, thuốc đang sử dụng và chế độ ăn của từng người.

Người bệnh thận nào cần thận trọng với nước dừa?

Người mắc bệnh thận mạn, đặc biệt ở giai đoạn tiến triển hoặc đã có kali máu cao, cần hỏi ý kiến bác sĩ trước khi uống nước dừa. Việc uống nhiều có thể làm tăng lượng kali nạp vào cơ thể, đồng thời góp phần khiến người phải hạn chế dịch khó kiểm soát tổng lượng nước uống hằng ngày.

Người mắc bệnh thận nên hỏi bác sĩ về lượng kali và dịch phù hợp với tình trạng của mình trước khi uống nước dừa thường xuyên Ảnh: P.H tạo từ AI

Theo Tổ chức Thận quốc gia Mỹ, một khẩu phần nước dừa khoảng 240 ml có thể chứa khoảng 600 mg kali, 252 mg natri và 48 mg phốt pho. Hàm lượng thực tế có thể thay đổi tùy sản phẩm và cách chế biến.

Lượng kali này đáng lưu ý với người cần hạn chế kali trong chế độ ăn. Tuy nhiên, không phải tất cả bệnh nhân thận đều phải kiêng nước dừa hoàn toàn.

Mức độ hạn chế phụ thuộc vào giai đoạn bệnh, kết quả xét nghiệm, lượng nước tiểu, các bệnh đi kèm và thuốc đang dùng. Vì vậy, không nên áp dụng một mức uống cố định cho tất cả người bệnh, kể cả khuyến nghị theo từng giai đoạn bệnh nếu chưa được bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng thận đánh giá cụ thể.

Người mắc bệnh thận nên hỏi bác sĩ về lượng kali và dịch phù hợp với tình trạng của mình trước khi uống nước dừa thường xuyên. Nếu đang được yêu cầu hạn chế kali hoặc dịch, cần tuân thủ hướng dẫn điều trị thay vì tự điều chỉnh chế độ uống.