Nước đun sôi: Để được bao lâu, đun nhiều lần có tăng hiệu quả diệt khuẩn?

Uống nước đun sôi để nguội có lợi ích gì?

Theo khuyến cáo từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, đun sôi là một trong những biện pháp đơn giản và hiệu quả để loại bỏ vi sinh vật trong tình huống nguồn nước sinh hoạt chưa đảm bảo. Khi nước được đun đến 100°C và duy trì sôi ít nhất 1 phút (hoặc 3 phút ở vùng núi cao), phần lớn vi khuẩn, virus và ký sinh trùng gây bệnh đường ruột sẽ bị bất hoạt.

Đun sôi là một trong những biện pháp đơn giản và hiệu quả để loại bỏ vi sinh vật trong tình huống nguồn nước sinh hoạt chưa đảm bảo Ảnh: AI

Bác sĩ Chu Thị Dung, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - cơ sở 3, cho biết: "Đun sôi nước có thể giảm nguy cơ mắc bệnh tiêu chảy, nhiễm khuẩn đường ruột, đồng thời loại bỏ được nhiều tác nhân gây bệnh thường gặp như E. coli, Salmonella, virus đường ruột và ký sinh trùng".

Đun sôi nước cũng dễ thực hiện tại nhà, có mức chi phí thấp và phù hợp với điều kiện sinh hoạt của hầu hết hộ dân. Vì vậy, trong trường hợp nguồn nước chưa được kiểm định chất lượng, nước đun sôi vẫn là lựa chọn an toàn.

Rủi ro khi uống nước đun sôi để nguội quá lâu

Nước sau khi đun sôi vẫn có thể trở nên kém an toàn nếu để ở nhiệt độ phòng quá lâu hoặc bảo quản không đúng cách. Theo hướng dẫn của WHO, nước uống đã đun sôi nên được bảo quản trong bình sạch, nắp kín và sử dụng trong vòng 24 giờ để hạn chế nguy cơ tái nhiễm khuẩn từ môi trường.

Một số yếu tố dễ làm nước nhiễm khuẩn trở lại như dụng cụ chứa không vệ sinh hoặc không tráng nóng hằng ngày, vị trí bảo quản gần nơi nhiều hơi ẩm hay vi sinh vật, đóng mở nắp bình nhiều lần. Uống phải nước đã nhiễm khuẩn có thể gây đau bụng, tiêu chảy hoặc rối loạn tiêu hóa, dù hình thức bên ngoài vẫn trong và không có mùi lạ.

Ngoài ra, nhiều người có thói quen nấu lại phần nước đã đun sôi từ trước với suy nghĩ sẽ giúp nước thêm "tinh khiết". "Tuy nhiên, việc đun nhiều lần không tăng hiệu quả diệt khuẩn. Ngược lại, nó còn có thể khiến nước bị cô đặc và làm tăng nồng độ các khoáng vô cơ hòa tan sẵn có trong nguồn nước, đặc biệt ở các vùng nước máy hoặc nước giếng có hàm lượng nitrat, fluoride hay kim loại nặng cao", bác sĩ Dung chia sẻ.

Bác sĩ Dung cảnh báo một số dấu hiệu cho thấy nước đun sôi để nguội không còn an toàn mà người dân nên chú ý:

Có mùi lạ hoặc hơi hôi.

Xuất hiện cặn, lớp váng mỏng hoặc màng sinh học trong bình.

Thành bình nhớt hoặc bám cặn.

Nước để quá 24 giờ ở nhiệt độ phòng.

Ngay cả khi nước không có màu hay mùi bất thường, thời gian bảo quản quá lâu vẫn khiến nguy cơ nhiễm khuẩn tăng lên.

Sau khi đun sôi để nguội, nên cho nước vào bình sạch, chất liệu an toàn Ảnh: AI

Cách uống nước đun sôi để nguội an toàn

Uống nước đun sôi để nguội là thói quen có lợi, nhưng chỉ hiệu quả khi đi kèm với cách bảo quản đúng chuẩn. Bác sĩ Dung khuyến cáo một số phương pháp dưới đây để bảo quản nước đun sôi để nguội an toàn:

Đựng trong bình sạch, nắp kín, chất liệu an toàn.

Tránh để bình nước gần bếp, khu vực nhiều bụi hoặc ẩm thấp.

Vệ sinh bình đựng mỗi ngày bằng nước rửa bát, tráng lại bằng nước nóng.

Múc nước bằng ca sạch, tránh để miệng ca chạm vào bình.

"Ngoài ra, người dân không nên trữ nước sôi để nguội quá lâu, cũng như không nên dùng bình nhựa kém chất lượng để chứa nước còn nóng và để bình nước mở nắp trong thời gian dài", bác sĩ Dung cho hay.