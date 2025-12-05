Uống nước ấm trước khi ngủ: Lợi và hại thế nào?

Uống nước ấm trước khi ngủ giúp cơ thể thả lỏng, chuẩn bị nghỉ ngơi, đồng thời tác động tích cực đến nhiều mặt sức khỏe.

Không chỉ hỗ trợ duy trì độ ẩm cơ thể, nước ấm còn thúc đẩy tiêu hóa, thải độc, điều hòa tâm trạng, cải thiện chất lượng giấc ngủ và làn da theo thời gian.

Tuy nhiên, uống quá nhiều hoặc uống nước quá nóng trước khi ngủ có thể gây tác dụng ngược, ảnh hưởng giấc ngủ, tiêu hóa và việc dùng thuốc, theo tờ The Times of India (Ấn Độ).

Uống nước ấm trước khi ngủ giúp cơ thể thả lỏng, chuẩn bị nghỉ ngơi, đồng thời tác động tích cực đến nhiều mặt sức khỏe Ảnh: AI

Duy trì độ ẩm cơ thể suốt đêm

Một lợi ích dễ thấy của việc uống nước ấm trước khi ngủ là duy trì độ ẩm cơ thể suốt đêm.

Nước giúp các chức năng cơ thể vận hành ổn định và cân bằng nội tạng, ngăn khô miệng, giảm nguy cơ đau đầu do mất nước vào buổi sáng, đồng thời hỗ trợ điều hòa nhiệt độ tự nhiên của cơ thể khi nghỉ ngơi.

Cơ thể đủ nước giúp các cơ quan hoạt động hiệu quả và quá trình tái tạo tế bào diễn ra tốt hơn, tạo năng lượng cho ngày hôm sau. Duy trì lượng nước ổn định còn giảm cảm giác khát giữa đêm, giúp giấc ngủ sâu và liên tục.

Hỗ trợ tiêu hóa và thải độc tự nhiên

Nước ấm có thể kích thích hệ tiêu hóa, giúp cơ thể xử lý thức ăn hiệu quả hơn.

Nhiệt độ nhẹ tăng cường lưu thông máu, hỗ trợ thải độc và thúc đẩy quá trình thanh lọc cơ thể. Điều này có lợi cho làn da và sức khỏe tổng thể.

Cải thiện tâm trạng và thư giãn

Một nghiên cứu trên PLOS ONE chỉ ra rằng tăng lượng nước uống ở những người uống ít giúp giảm mệt mỏi và cải thiện cảm giác buồn ngủ.

Ngay cả tình trạng mất nước nhẹ cũng làm giảm tâm trạng và tăng mệt mỏi. Uống nước ấm trước khi ngủ giúp cân bằng cảm xúc và tạo cảm giác thư thái.

Hỗ trợ làn da và hệ miễn dịch

Nước ấm cải thiện tuần hoàn máu và hỗ trợ thải độc nhẹ, mang lại lợi ích cho da. Tuần hoàn tốt giúp cung cấp dưỡng chất đến tế bào da và loại bỏ độc tố qua tuyến mồ hôi.

Nước ấm còn giúp giảm khó chịu ở dạ dày, làm dịu co thắt, đồng thời hỗ trợ hệ miễn dịch bằng cách duy trì độ ẩm và chức năng cơ quan. Việc này còn giúp tiêu hóa tốt hơn, giảm đầy hơi và duy trì nhiệt độ cơ thể ổn định.

Rủi ro khi uống nước ấm trước khi ngủ

Uống nhiều nước trước khi ngủ có thể gây tiểu đêm, gián đoạn giấc ngủ, tăng nguy cơ cao huyết áp.

Người cao tuổi hoặc mắc bệnh tiểu đường, bàng quang hoạt động quá mức dễ bị gián đoạn giấc ngủ.

Nước quá nóng có thể kích ứng họng và làm trào ngược axit nặng hơn, ảnh hưởng giấc ngủ.

Uống quá nhiều một lần không tốt hơn việc chia đều lượng nước trong ngày, còn có thể gây mất cân bằng điện giải.