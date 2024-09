Nước lũ bắt đầu rút ở Thái Nguyên, Lào Cai

Sau khi vượt đỉnh lịch sử trong ngày 9.9, lũ trên sông Cầu (Thái Nguyên) hôm nay 10.9 giảm dần. Người dân ở TP.Thái Nguyên bắt đầu thu dọn đồ đạc, vệ sinh nhà cửa.

Số liệu đo được tại Trạm thủy văn Gia Bẩy (Thái Nguyên) lúc 7 giờ sáng cho thấy, lũ trên sông Cầu đạt mức 28,64 m (giảm 0,17 m so với đỉnh lũ), ở mức cao hơn 0,56 m so với trận lũ lịch sử xảy ra vào ngày 5.7.2001 và cao hơn 1,64 m so với báo động (BĐ) 3.

Người dân TP.Thái Nguyên hối hả dọn nhà sau khi nước rút ẢNH: HOÀNG HƯNG

Theo đó, lũ đã đạt đỉnh vào lúc 1 giờ ngày 10.9, ở mức 28,8 m. Đỉnh lũ này cao hơn 0,73 m so với đỉnh lũ lịch sử xuất hiện vào ngày vào ngày 5.7.2001.

Tại Trạm thủy văn Chã cùng thời điểm, mực nước lũ ở mức 9,66 m, thấp hơn 0,34 m so với BĐ3: 10 m và tiếp tục có xu thế tăng.

Dự báo trong 24 giờ tới, trên sông Cầu tại Trạm thủy văn Gia Bẩy, lũ tiếp tục có xu hướng giảm dần nhưng vẫn duy trì ở mức cao. Tại Trạm thủy văn Chã, lũ tiếp tục tăng và có khả năng đạt mức trên BĐ3 vào chiều tối nay.

Lực lượng chức năng H.Phú Lương giúp dân sơ tán tài sản khỏi khu vực sạt lở ẢNH: BÁO THÁI NGUYÊN

Tại H.Phú Lương, báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự huyện này cho hay, từ đêm 9.9 đến sáng 10.9, trên địa bàn huyện có mưa vừa, mưa to, gây ngập úng cục bộ tại các xã, thị trấn.

Tuy nhiên, đến sáng nay, mực nước tại một số xã phía bắc (như Phủ Lý, Yên Ninh, Yên Đổ) và thị trấn Đu đã giảm dần. Dù vậy, tại một số xã phía nam, mực nước lại đang dâng lên do nước từ thượng nguồn dồn về, vì thế các xã như Cổ Lũng, Vô Tranh và thị trấn Giang Tiên bị ngập sâu.

Nước rút dần trên đường phố Lào Cai ẢNH: TUẤN MINH - PHAN HẬU

Tương tự, TP.Lào Cai, tỉnh Lào Cai sáng nay mưa cũng giảm hơn đêm 9.9, nhiều khu dân cư ven sông Hồng nước cũng đang rút dần. Mực nước trên sông Hồng tại địa phận Lào Cai lúc 11 giờ trưa nay là 84,36 m, xuống so với lúc 10 giờ 0,27 m, đang ở mức trên BĐ3: 0,86 m. Lũ xuống nhanh.

Cùng thời điểm trên, mực nước trên sông Hồng tại H.Bảo Hà đo được là 61,78 m, xuống so lúc 10 giờ là 0,04 m, lũ trên BĐ3 là 4,78 m.

Đoạn sông Chảy tại Bảo Yên chưa có số liệu do trạm bị cô lập và ngập sâu, mất thông tin liên lạc.

Nước rút nhìn thấy rõ chân cầu Cốc Lếu (Lào Cai) ẢNH: TUẤN MINH

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, mưa lũ những ngày qua đã làm hơn 1.200 ngôi nhà tại tỉnh này bị ngập nước, sạt lở, lũ cuốn; 129 xã bị mất điện, trong đó các huyện Si Ma Cai, Mường Khương, Bắc Hà mất điện hoàn toàn.

Suốt đêm 9.9, các lực lượng công an, quân đội cùng lực lượng cứu hộ, cứu nạn tại các địa phương liên tục huy động phương tiện khẩn trương rà soát, tìm kiếm người dân còn mắc kẹt trong các căn nhà bị ngập, đưa đến nơi an toàn. Đồng thời chủ động bố trí, cung cấp các nhu yếu phẩm cần thiết cho các hộ bị ngập úng, cô lập.