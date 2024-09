Thiệt hại do bão số 3 tiếp tục tăng

Hoàn lưu cơn bão số 3 đang tiếp tục gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều địa phương miền Bắc. Theo báo cáo của Cục Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ NN-PTNT), đến sáng nay, 10.9, bão số 3 và hoàn lưu bão số 3 đã khiến 103 người chết và mất tích (63 người chết, 40 người mất tích).

Bão số 3 gây thiệt hại nặng nề cho các địa phương miền Bắc ẢNH: ĐÌNH HUY

Trong số này, Cao Bằng 33 người (17 người chết, 16 người mất tích); Lào Cai: 29 người (17 người chết, 12 người mất tích), gồm: Sa Pa 7 người, Bát Xát 10 người, Si Ma Cai 4 người, Bắc Hà 6 người, Văn Bàn 2 người; Quảng Ninh: 9 người chết (do bão 8 người; lũ cuốn 1 người); Hải Phòng: 2 người chết do bão; Hải Dương: 1 người chết do bão; Hà Nội: 1 người chết do bão.

Các tỉnh: Hòa Bình 4 người chết do sạt lở đất; Yên Bái 7 người chết, 2 người mất tích do sạt lở đất; Lạng Sơn 2 người chết do lũ cuốn, sạt lở đất; Bắc Giang 1 người mất tích do lũ cuốn; Tuyên Quang 2 người mất tích do lũ cuốn; Hà Giang 1 người chết do lũ cuốn; Lai Châu 1 người do sạt lở đất; Phú Thọ 8 người mất tích do sự cố sập cầu Phong Châu.

Thái Nguyên trong lũ lịch sử: Trắng đêm đưa người già, trẻ em đến nơi an toàn

Số người bị thương lên đến 752 người, trong đó Quảng Ninh 536 người, Hải Phòng 81 người, Hải Dương 5 người, Hà Nội 10 người, Bắc Giang 5 người, Bắc Ninh 52 người, Lạng Sơn 10 người, Lào Cai 14 người, Yên Bái 10 người, Cao Bằng 12 người, Phú Thọ 5 người, Bắc Kạn 1 người, Hoà Bình 1 người, Vĩnh Phúc 8 người, Thanh Hoá 2 người.

Lực lượng chức năng giúp dân chạy lũ ẢNH: BÁO YÊN BÁI

Số liệu cũng phản ánh thiệt hại về nông nghiệp rất lớn, với 148.632 ha lúa bị ngập úng, thiệt hại (Hải Phòng 25.780 ha; Thái Bình 11.000 ha; Hà Nội 15.563 ha; Hưng Yên 12.119 ha; Hải Dương 18.500 ha; Hà Nam 7.928 ha; Lạng Sơn 4.495 ha; Bắc Giang 14.933 ha; Bắc Ninh 9.830 ha; Vĩnh Phúc 8.860 ha, Thái Nguyên 3.512, Yên Bái 2.618 ha...).

Ngoài ra, 26.186 ha hoa màu bị ngập úng (Hải Phòng 2.614 ha; Nam Định 509 ha; Thái Bình 3.345 ha; Hà Nội 1.205 ha; Bắc Ninh 2.321 ha; Hải Dương 3.000 ha; Hoà Bình 5.914 ha, Lạng Sơn 1.393 ha...); 11.038 ha cây ăn quả bị hư hại (Hải Phòng 2.550 ha; Thái Bình 1.385 ha, Hưng Yên 1.841 ha, Hải Dương 3.000 ha...); 1.577 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng, cuốn trôi (Quảng Ninh 1.000, Hải Dương 300...); 1.111 con gia súc, 680.243 con gia cầm bị chết (Hải Dương 320.000, Hải Phòng 345.610).

Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Hải Dương, Hà Nội bị mất điện, mất liên lạc trên diện rộng: 12 đoạn đường dây 500kV, 36 đường dây 220kV, 173 đường dây 110kV bị sự cố và 5.305 cột điện bị gãy đổ.

Do thời gian lưu bão dài và duy trì cường độ gió bão, gió giật rất mạnh đã làm 48.337 nhà ở bị hư hỏng (Quảng Ninh 20.245, Hải Phòng 13.927, Bắc Ninh 3.450, Lạng Sơn 2.929,...); nhiều cửa hàng, trụ sở, trường học bị tốc mái, hư hỏng; rất nhiều biển hiệu quảng cáo, cột viễn thông, trạm phát sóng di động bị gãy đổ; cây xanh đô thị bị bật gốc, đổ la liệt trên các tuyến đường tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nội...

Đã qua ngày thứ 3 bão số 3 tan nhưng hoàn lưu bão vẫn tiếp tục gây thiệt hại vô cùng nặng nề cho các địa phương. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, miền Bắc còn mưa lớn từ nay đến ngày 12.9, trong đó, mưa tập trung trọng điểm vào 2 ngày 10 - 11.9.

Đêm qua và sáng sớm nay (10.9), ở các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh, khu vực đồng bằng Bắc bộ và Thanh Hóa đã có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 9.9 - 3 giờ ngày 10.9 có nơi trên 200 mm như: Yên Ninh (Yên Bái) 321,6 mm, Đồng Tâm (Hòa Bình) 272,8 mm, Hương Sơn (Hà Nội) 254,2 mm, Quang Trung (Nam Định) 207,8 mm…



Dự báo, vùng núi và trung du miền Bắc trong ngày 10.9, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông với lượng mưa phổ biến 40 - 80 mm, cục bộ có nơi trên 150 mm. Riêng Lào Cai, Yên Bái có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 50 - 120 mm, có nơi trên 250 mm. Ngày và đêm 11.9, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông với lượng mưa phổ biến 30 - 60 mm, có nơi trên 120 mm.

Khu vực đồng bằng Bắc bộ, Hoà Bình, Thanh Hóa và Nghệ An ngày 10.9, có mưa to đến rất to và rải rác có giông với lượng mưa phổ biến 50 - 120 mm, có nơi trên 300 mm. Ngày và đêm 11.9, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông với lượng mưa phổ biến 40 - 90 mm, có nơi trên 200 mm...

Cơ quan khí tượng cảnh báo, ngày và đêm 12.9, khu vực nam đồng bằng Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông với lượng mưa phổ biến 20 - 60 mm, có nơi trên 100 mm.