Nước lũ dâng cao tại Mường Than, người dân đi trên QL32 cần dừng lại ngay

Sáng 24.7, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, hiện nay trên địa bàn xã Mường Than đang có mưa rất to khiến lượng nước lớn từ sườn đồi đổ xuống tràn qua mặt đường, các phương tiện không thể lưu thông.

Trận lũ quét hôm 17.7 khiến bản Chít bị cô lập, thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản ẢNH: CÔNG AN TỈNH LAI CHÂU

Cụ thể, vị trí bị nước lũ chia cắt là Km353 +800 thuộc QL32 (bản Chít, xã Mường Than). Nước lũ kèm theo đất đã tràn kín lòng đường.

Cạnh đó, mưa lũ cũng khiến QL279 sạt lở ở một số đoạn tại Km156 gây ách tắc giao thông.

Đây là lần thứ 2 trong vòng 1 tuần bản Chít bị nước lũ chia cắt. Trong trận lũ quét kinh hoàng diễn ra sáng 17.7, địa phương này đã thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Nước lũ chia cắt bản Chít trong sáng 24.7 ẢNH: CÔNG AN TỈNH LAI CHÂU

Cụ thể, lũ quét đã khiến 7 người chết, 1 người mất tích, 8 người bị thương. Về tài sản, tại xã Mường Than, khoảng 200 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó 24 hộ có nhà ở bị thiệt hại hoàn toàn, 20 hộ có nhà bị hư hỏng không thể khắc phục và 156 hộ nằm trong vùng lũ quét phải di dời khẩn cấp.

Lũ quét cũng làm hư hại khoảng 300 ha lúa, hoa màu và diện tích nuôi thủy sản; gây hư hỏng khoảng 800 m QL32, sạt lở nhiều vị trí trên QL279, ảnh hưởng khoảng 1.830 m đường giao thông nội bản và 2,5 km kênh thủy lợi.

Công an tỉnh Lai Châu cảnh báo, người dân và các phương tiện đang có lộ trình di chuyển qua khu vực xã Mường Than trên 2 tuyến quốc lộ 32 và 279 lập tức dừng di chuyển, tìm nơi đỗ xe an toàn hoặc quay đầu chọn lộ trình thay thế.

Tuyệt đối không cố tình vượt qua các điểm sạt lở, ngầm tràn đang bị dòng nước xiết chia cắt. Chấp hành nghiêm chỉnh sự điều tiết, lập chốt cảnh báo của lực lượng cảnh sát giao thông và công an cơ sở tại hiện trường.