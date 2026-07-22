Những móng nhà mới đầu tiên sau lũ tại Mường Than: 'Sau cơn mưa trời lại sáng'

Ngày 21.7, trời Mường Than đã nắng. Tại khu tái định cư bản Sân Bay (xã Mường Than, tỉnh Lai Châu), các chiến sĩ thuộc Trung đoàn 880, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu, vẫn đang nỗ lực xuyên ngày đêm để dựng nhà cho người dân.

Nỗ lực không quản nắng mưa dựng khu tái định cư

Các chiến sĩ thuộc Trung đoàn 880 đang nỗ lực xây dựng những ngôi nhà tái định cư giúp người dân sớm ổn định cuộc sống ẢNH: LONG QUYỀN

Trao đổi với chúng tôi, thượng tá Nguyễn Thanh Bình, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 880, cho biết ngay sau khi nhận nhiệm vụ xây dựng khu tái định cư, chiều 19.7, các chiến sĩ đã lập tức cơ động tới hiện trường chuẩn bị các công tác triển khai.

Công trình khởi công vào sáng 20.7 với lực lượng xây dựng 98 người và 30 người thuộc đội hàn xì. "Sau 1 ngày nỗ lực, hiện chúng tôi đã dựng xong 2 móng nhà và cơ bản hoàn thành phần cột", thượng tá Bình thông tin.

Không quản nắng mưa, các chiến sĩ thay ca làm việc không ngừng nghỉ ẢNH: LONG QUYỀN

Chia sẻ về quá trình thực hiện nhiệm vụ, vị thượng tá cho biết, đêm 20.7, thời tiết mưa lớn gây ra nhiều trở ngại, nhưng các chiến sĩ đã làm việc xuyên đêm không nghỉ. Đến chiều 21.7 trời nắng gắt, toàn đội vẫn giữ vững quyết tâm làm việc.

Theo chỉ đạo, công trình dự kiến hoàn thành trước ngày 2.9. Tuy nhiên, các chiến sĩ đang nỗ lực làm cả ngày lẫn đêm để vượt tiến độ, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.

Theo thượng tá Nguyễn Thanh Bình, các chiến sĩ sẽ làm việc hết mình để đạt mục tiêu vượt tiến độ, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống ẢNH: LONG QUYỀN

Chiến sĩ Giàng A Sáy, Trung đoàn 880, chia sẻ, anh có mặt tại đây từ ngày đầu khởi công. Dù cường độ làm việc khá vất vả, nhưng với tinh thần hết lòng vì người dân, anh và đồng đội sẽ quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Hy vọng về những mái nhà mới nghĩa tình

Cùng ngày, điểm Trường tiểu học Đội 11, người dân bị ảnh hưởng do lũ quét vẫn đang tiếp nhận đồ hỗ trợ từ các đoàn hảo tâm. Tại đây, bà Lò Thị Muôn (41 tuổi), chia sẻ gia đình bà có 7 người nhưng trận lũ đã làm một người thiệt mạng và căn nhà cũng trôi theo dòng lũ.

Người dân nhận đồ hỗ trợ tại điểm Trường tiểu học Đội 11, bản Chít, xã Mường Than ẢNH: LONG QUYỀN

"Ngày lũ kéo về, bố mẹ chồng tôi đang nằm viện điều trị nên thoát nạn, còn em trai chồng tôi là Lò Văn Chương thì bị lũ cuốn không qua khỏi", bà Muôn tâm sự.

Nhà không còn, gia đình bà Muôn hiện trú tạm tại Nhà văn hoá bản Chít, bà cho biết chính quyền đã thông báo đến gia đình rằng sẽ hỗ trợ nhà ở tại khu tái định cư thuộc bản Sân Bay.

Bà Muôn bị thương nhẹ trong quá trình chạy cơn lũ quét, đến nay tâm lý đã ổn định hơn ẢNH: LONG QUYỀN

"Nhà tôi đã mất hết không còn gì nhưng khi nhận được tin báo sẽ có nhà ở do chính quyền giúp đỡ, tôi cũng phần nào cũng yên tâm hơn, hy vọng mai sau cuộc sống đỡ khổ cực hơn", bà Muôn chia sẻ.

Bà Lò Thị Piền (57 tuổi, trú tại bản Chít, xã Mường Than) cho biết, hai vợ chồng bà cũng bị cơn lũ quét cuốn trôi nhà cửa, trong lúc lo lắng không biết tương lai sẽ ở đâu thì nhận được tin chính quyền địa phương sẽ hỗ trợ nhà ở nên bà yên tâm hơn rất nhiều. "Nhà chúng tôi lũ cuốn trôi hết không còn lại gì, giờ có Nhà nước giúp đỡ, sắp có nhà mới ở là tốt quá rồi", bà Piền tâm sự.

Dần ổn định cuộc sống tại nơi ở tạm

Tại điểm trường Tiểu học Pắc Ta (xã Pắc Ta, tỉnh Lai Châu), người dân trong vùng có nguy cơ sạt lở cao tại xã Mường Than được chính quyền bố trí tạm trú tại đây từ ngày 18.7. Nơi đây có 220 hộ với khoảng 1.255 nhân khẩu.

Nỗi lo âu, sợ hãi sau cơn lũ đã dần nhường chỗ cho nụ cười trên gương mặt những đứa trẻ tại khu tạm trú ẢNH: LONG QUYỀN

Đến ngày 21.7, bà con đã dần thích nghi với cuộc sống mới. Trên nét mặt của những đứa trẻ, sự lo âu, sợ hãi của ngày đầu đã nhường chỗ cho những nụ cười.

Bà Trần Thị Hương (45 tuổi, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Mường Khoa), thành viên đoàn hỗ trợ của UBND xã Mường Khoa, cho biết, công tác tiếp tế được triển khai từ ngày 18.7 trên tinh thần tự nguyện.

Bà Trần Thị Hương mong muốn người dân sớm ổn định cuộc sống, vượt qua những khó khăn do lũ quét mang đến ẢNH: LONG QUYỀN

"Bà con mất mát nhiều nên rất khổ. Ban ngày, chúng tôi đến hỗ trợ nhu yếu phẩm và nấu ăn cho người dân, đến tối sẽ bàn giao lại cho phía nhà trường quản lý, hỗ trợ", bà Hương chia sẻ.

Bà Hương cho biết thêm, trong những ngày đầu do tâm lý người dân còn hoảng loạn, các thành viên phải mang cơm đến tận phòng. Hiện tại, khi tinh thần đã ổn định, bà con chủ động xuống khu vực chung để nhận phần ăn.

"Chúng tôi sẽ hỗ trợ ở đây đến khi người dân trở về nhà", bà Hương nói.

Người dân sẽ sống tại khu tạm trú cho tới khi căn nhà của họ đảm bảo an toàn, không còn nguy cơ sạt lở ẢNH: LONG QUYỀN

Gia đình anh Giàn A Sử đã dần quen với cuộc sống tại nơi tạm trú ẢNH: LONG QUYỀN

Do căn nhà cũ nằm trong khu vực nguy cơ sạt lở cao, vợ chồng anh Giàn A Sử (22 tuổi, xã Mường Than) cùng 3 con nhỏ đã được chính quyền vận động di dời đến Trường tiểu học Pắc Ta để đảm bảo an toàn.

"Gia đình tôi ở đây được 3 ngày rồi. Đông con lại sống tập thể nên ngày đầu còn bỡ ngỡ, nhưng nhờ chính quyền và các đoàn thiện nguyện cung cấp đầy đủ đồ ăn, nhu yếu phẩm nên cuộc sống đã ổn định dần tại nơi tạm trú, sau cơn mưa trời sẽ lại sáng thôi", anh Sử chia sẻ.

Hiện tại, mong muốn lớn nhất của anh Sử cũng như nhiều hộ dân nơi đây là trời sớm tạnh ráo để họ có thể an tâm trở về nhà.