Phó thủ tướng: Bằng mọi cách tìm người mất tích trong lũ quét ở Lai Châu

Mong sớm đưa người mất tích trở về với gia đình

Sáng 21.7, đoàn công tác của Chính phủ do Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng dẫn đầu đã đến kiểm tra hiện trường vụ sạt lở và thăm gia đình bà Đỗ Thị Hoa, một trong 2 nạn nhân vẫn còn mất tích sau trận lũ quét xảy ra tại bản Chít, xã Mường Than (Lai Châu) ngày 17.7.

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng kiểm tra hiện trường vụ lũ quét ẢNH: LONG QUYỀN

Chia sẻ với Phó thủ tướng, chị Tòng Thị Hiện, cháu bà Hoa, cho biết khi lũ đổ về, chị cùng bà và các cháu đang ở tầng 2 ngôi nhà. Nước dâng nhanh, căn nhà rung lắc dữ dội khiến cả gia đình hoảng loạn trèo sang mái nhà bên cạnh để tránh nạn. Trong lúc di chuyển, bà Hoa bị dòng nước lũ cuốn trôi.

Đến nay đã hơn 4 ngày trôi qua nhưng gia đình vẫn chưa tìm thấy nạn nhân. Ngôi nhà bị lũ cuốn trôi hoàn toàn, người thân phải lập bàn thờ tạm ngay tại khu đất cũ, mong sớm tìm được bà Hoa.

Thay mặt Chính phủ, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng gửi lời chia buồn, động viên gia đình vượt qua mất mát. Ông cho biết sẽ chỉ đạo các lực lượng chức năng tiếp tục nỗ lực tìm kiếm người mất tích, đồng thời tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống cho người dân.

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân bị mất tích ẢNH: LONG QUYỀN

Báo cáo với Phó thủ tướng, trung tướng Lê Quang Đạo, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, cho biết, Bộ Quốc phòng đã huy động nhiều lực lượng tham gia tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Ông khẳng định quân đội, công an cùng các lực lượng chức năng sẽ quyết tâm tìm kiếm, đưa các nạn nhân trở về với gia đình, đồng thời phối hợp khắc phục hậu quả mưa lũ để người dân sớm ổn định cuộc sống.

6 người chết, thiệt hại hơn 550 tỉ đồng

Theo báo cáo nhanh của UBND tỉnh Lai Châu gửi Thủ tướng Chính phủ, tính đến 15 giờ ngày 20.7, mưa lớn kéo dài từ 15 - 20.7 đã gây lũ quét, sạt lở đất trên diện rộng.

Thiên tai làm 6 người chết, 2 người mất tích và 10 người bị thương. Riêng xã Mường Than có 6 người tử vong, 2 người mất tích và 8 người bị thương. Tại các xã Pa Ủ và Hua Bum, mỗi địa phương có 1 người bị thương.

Đến chiều 20.7, trên địa bàn Lai Châu vẫn tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Nhiều khu vực miền núi vẫn đối mặt nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, nhất là tại những nơi đã xảy ra thiên tai và các sườn dốc đã bão hòa nước.

Về tài sản, riêng xã Mường Than, khoảng 200 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó 24 hộ có nhà ở bị thiệt hại hoàn toàn, 20 hộ có nhà bị hư hỏng không thể khắc phục và 156 hộ nằm trong vùng lũ quét phải di dời khẩn cấp.

Theo UBND tỉnh Lai Châu, tổng thiệt hại do thiên tai trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay ước tính trên 550 tỉ đồng ẢNH: LONG QUYỀN

Lũ quét cũng làm hư hại khoảng 300 ha lúa, hoa màu và diện tích nuôi thủy sản; gây hư hỏng khoảng 800 m QL32, sạt lở nhiều vị trí trên QL279, ảnh hưởng khoảng 1.830 m đường giao thông nội bản và 2,5 km kênh thủy lợi.

Trường tiểu học Phúc Than và Trường mầm non Phúc Than bị bùn đất vùi lấp, hư hỏng nhiều hạng mục; 30 cột điện bị đổ. Riêng thiệt hại tại xã Mường Than ước tính trên 250 tỉ đồng.

Theo UBND tỉnh Lai Châu, tổng thiệt hại do thiên tai trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay ước tính trên 550 tỉ đồng.

Đã sơ tán gần 1.700 người, đề nghị hỗ trợ 500 tỉ đồng

Để bảo đảm an toàn cho người dân, tỉnh Lai Châu đã tổ chức sơ tán khẩn cấp 1.686 người. Trong đó, 786 người được các lực lượng chức năng hỗ trợ di chuyển, khoảng 900 người chủ động đến nhà người thân hoặc các điểm tránh trú an toàn như nhà văn hóa, trường học, trạm kiểm lâm, trạm y tế.

Chính quyền địa phương đã cấp phát lương thực, nước uống và nhu yếu phẩm cho các hộ bị ảnh hưởng; hỗ trợ 25 triệu đồng/người đối với gia đình có người tử vong.

Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp, bố trí nơi ở mới cho 24 hộ bị mất nhà, hư hỏng nặng tại xã Mường Than. Đồng thời, địa phương đang triển khai san gạt mặt bằng, tập kết vật liệu và xây dựng phương án bố trí khu tái định cư mới cho khoảng 200 hộ dân.

Theo UBND tỉnh Lai Châu, do nguồn lực địa phương còn hạn chế, tỉnh đã tạm ứng ngân sách dự phòng để khắc phục hậu quả trước mắt, đồng thời kiến nghị Chính phủ hỗ trợ 500 tỉ đồng.

Khoản kinh phí này được đề xuất ưu tiên cho 3 nhóm nhiệm vụ: hỗ trợ người dân tái định cư, ổn định cuộc sống; khắc phục khẩn cấp các công trình hạ tầng thiết yếu như giao thông, thủy lợi, trường học, cơ sở y tế; phục hồi sản xuất nông nghiệp, xử lý các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để bảo đảm an toàn cho người dân.