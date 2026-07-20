Nỗi đau xé lòng tại xã Mường Than: 'Tôi đi tìm mẹ nhưng chẳng thấy mẹ đâu'

Tại những móng nhà đổ nát hay lối đi cũ, người dân bản Đội 11, Mường Than, chỉ biết ôm di ảnh, lập bát hương tạm, khắc khoải chờ đợi từng phút, từng giây với hy vọng sớm tìm thấy người thân còn đang thất lạc giữa mênh mông bùn đất, gỗ đá.

Hy vọng mong manh tìm mẹ giữa dòng nước lũ

Ngồi thẫn thờ trước bát hương tạm và di ảnh của mẹ đặt gọn trên nền nhà cũ, nơi chỉ còn là một khoảng trống rộng chưa đầy chiếc chiếu, chị Phạm Thị Thảo (43 tuổi) vẫn chưa thể tin vào sự thật. Mẹ chị, bà M., là một trong những nạn nhân mất tích trong trận lũ dữ.

Gia đình chị Thảo lập ban thờ tạm tại vị trí căn nhà đã bị lũ cuốn phăng, mong sớm tìm được bà M. về với gia đình ẢNH: LONG QUYỀN

Chị Thảo cho biết, sáng hôm xảy ra sự việc, qua mạng xã hội, chị thấy người dân phát trực tiếp cảnh nước lũ dâng cao tại khu vực nhà mẹ. Linh cảm chẳng lành, chị liền gọi điện cho mẹ nhưng đầu dây bên kia không có hồi âm.

Chị lập tức gọi điện cho chị gái rồi hai người cùng lao sang nhà mẹ. Do dọc đường bị sạt lở, tắc nghẽn, phải đến 10 giờ sáng chị mới tới được nhà mẹ. Trước mắt chị là khung cảnh tan hoang và chị cũng không còn thấy mẹ đâu nữa.

Chị Thảo mong cơ quan chức năng sớm tìm thấy mẹ để bà được trở về với gia đình ẢNH: LONG QUYỀN

"Khi đến nơi, nhà cửa, ruộng vườn đã bị san phẳng hết. Tôi chạy ngược chạy xuôi đi tìm mẹ nhưng chẳng thấy mẹ đâu nữa...", chị Thảo nghẹn ngào.

Bà M. có 3 người con gái, chị Thảo là con thứ hai, lấy chồng cách nhà mẹ khoảng 30 km. Thường ngày, bà hay sang nhà chị Thảo để đỡ đần chăm sóc các cháu. Mấy ngày gần đây, do có việc riêng nên bà mới về bản Đội 11, nào ngờ đó lại là lần cuối cùng hai mẹ con được ở bên nhau. Lúc lũ quét ập đến, bà M. đang ở nhà hàng xóm chơi, bà không kịp chạy cùng mọi người vì lũ ập tới quá bất ngờ.

Những nạn nhân mất tích vẫn đang được tìm kiếm giữa hiện trường rộng mênh mông toàn gỗ đá ẢNH: LONG QUYỀN

Sau 3 ngày mất tích, hy vọng tìm thấy bà M. sống sót cứ lùi dần theo thời gian. Người thân đã lập ban thờ tạm ngay trên nền đất cũ để cầu mong bà sớm được tìm thấy. Chị Thảo xót xa: "Mong từng giờ, từng phút để tìm thấy mẹ. Ai có thông tin gì xin báo cho gia đình, mong các cơ quan chức năng sớm tìm được mẹ tôi".

"Về nhà thôi cháu ơi, ở ngoài đó lạnh lắm..."

Trận lũ quét cũng mang nỗi đau tột cùng đến gia đình anh Nguyễn Thanh Hải (35 tuổi). Cơn lũ dữ đã cuốn phăng toàn bộ tổ ấm, mang theo cả vợ và hai đứa con của anh. Giữa dòng nước xiết, anh Hải may mắn được cứu sống tại vị trí cách nhà 200 m.

Chị Nga ôm chặt di ảnh cháu tại hiện trường tìm kiếm, người thân chỉ mong sớm tìm được cháu C. ẢNH: LONG QUYỀN

Thi thể của chị P.T.L (vợ anh Hải) và con trai P.X.T được tìm thấy sau đó. Thế nhưng, con gái lớn của anh là cháu P.B.C vẫn đang ở đâu đó giữa suối rừng lạnh lẽo. Gia đình, người thân anh Hải vẫn túc trực bên bờ sông, dõi theo từng vết chân của lực lượng cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Chị Nga (36 tuổi, chị họ anh Hải) ôm chặt di ảnh đứa cháu nhỏ vào lòng, khóc nghẹn bên mấy nén hương cắm vội: "Suốt 3 ngày rồi cháu ơi, ở ngoài đó lạnh lắm, về nhà với mọi người đi cháu ơi!".

Những giọt nước mắt đau đớn của người thân cháu C. tại hiện trường ẢNH: LONG QUYỀN

Theo người thân anh Hải, vợ chồng anh lam lũ, vất vả bao năm mới tích cóp được một khoản tiền để trong két sắt, dự định chuẩn bị xây ngôi nhà mới khang trang hơn. Lũ dữ tràn về đã cướp đi tất cả. Chiếc két sắt sau đó được người ta tìm thấy dưới hạ lưu nhưng đã trống rỗng, toàn bộ số tiền, của cải tích cóp đã mất.

"Nó bảo chuẩn bị đem gửi ngân hàng mà chưa kịp đi, giờ mất hết rồi, chẳng còn lại gì nữa cả", một người thân của anh Hải gạt nước mắt chia sẻ.