Mường Than tan hoang sau lũ quét

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Chiều 18.7, tại Mường Than, Lai Châu vẫn tiếp tục mưa lớn. Trận lũ quét đã cuốn bay nhà cửa của nhiều hộ dân. Bản làng yên bình giờ đây trong cảnh tan hoang.
Ghi nhận của phóng viên chiều 18.7, tại tuyến đường hướng vào xã Mường Than và xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu, lực lượng chức năng đã lập nhiều chốt kiểm soát, hạn chế các phương tiện không phận sự ra vào khu vực này nhằm tránh nguy hiểm do các sườn đồi ven đường vẫn trong tình trạng nguy cơ sạt lở cao.
Tại bản Đội 11, xã Mường Than, hình ảnh bản làng yên bình ngày nào giờ đây tan hoang sau cơn lũ dữ.
Đoàn cứu trợ địa phương đến hỗ trợ người dân trong thời điểm bị cô lập
ẢNH: LONG QUYỀN
Ánh mắt thất thần của người dân trước cảnh tan hoang sau lũ quét
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