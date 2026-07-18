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Thời sự

Mường Than tan hoang sau lũ quét

Long Quyền
Long Quyền
Chiều 18.7, tại Mường Than, Lai Châu vẫn tiếp tục mưa lớn. Trận lũ quét đã cuốn bay nhà cửa của nhiều hộ dân. Bản làng yên bình giờ đây trong cảnh tan hoang.

Ghi nhận của phóng viên chiều 18.7, tại tuyến đường hướng vào xã Mường Than và xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu, lực lượng chức năng đã lập nhiều chốt kiểm soát, hạn chế các phương tiện không phận sự ra vào khu vực này nhằm tránh nguy hiểm do các sườn đồi ven đường vẫn trong tình trạng nguy cơ sạt lở cao.

Tại bản Đội 11, xã Mường Than, hình ảnh bản làng yên bình ngày nào giờ đây tan hoang sau cơn lũ dữ.

Mường Than tan hoang sau lũ quét - Ảnh 1.

Dọc tuyến đường vào xã Mường Than, các sườn đồi vẫn trong tình trạng nguy hiểm, một số điểm có dấu hiệu sạt lở

ẢNH: LONG QUYỀN

Mường Than tan hoang sau lũ quét - Ảnh 2.

Người dân sinh sống tại đây phải đi bộ khoảng 2 km để vào bản Đội 11, xã Mường Than. Các phương tiện lưu thông qua tuyến đường này đều được cơ quan chức năng yêu cầu dừng hoặc di chuyển đường khác.

ẢNH: LONG QUYỀN

Mường Than tan hoang sau lũ quét - Ảnh 3.

Một số hộ dân gần khu vực bị lũ quét nặng đang được chính quyền địa phương vận động di dời đến điểm an toàn

ẢNH: LONG QUYỀN

Mường Than tan hoang sau lũ quét - Ảnh 4.
Mường Than tan hoang sau lũ quét - Ảnh 5.

Đoàn cứu trợ địa phương đến hỗ trợ người dân trong thời điểm bị cô lập

ẢNH: LONG QUYỀN

Mường Than tan hoang sau lũ quét - Ảnh 6.

Bà Lò Thị Nguyên (53 tuổi), sinh sống cách bản Đội 11 khoảng 1 km, đến thăm căn nhà của chị gái ngay sau khi nước rút. "Biết lũ đến nhưng chúng tôi không làm gì giúp chị được, chỉ bất lực nhìn nước lũ kéo đến. Nhà chị tôi bị nước cuốn trôi hết, giờ không còn lại gì cả, không biết chị sống tiếp ra sao nữa", bà Nguyên buồn rầu nói.

ẢNH: LONG QUYỀN

Mường Than tan hoang sau lũ quét - Ảnh 7.

Bản Đội 11, xã Mường Than sau cơn lũ quét

ẢNH: LONG QUYỀN

Mường Than tan hoang sau lũ quét - Ảnh 8.
Mường Than tan hoang sau lũ quét - Ảnh 9.
Mường Than tan hoang sau lũ quét - Ảnh 10.

Ánh mắt thất thần của người dân trước cảnh tan hoang sau lũ quét

ẢNH: LONG QUYỀN

Mường Than tan hoang sau lũ quét - Ảnh 12.

Nhiều nhà dân bị cuốn trôi không còn dấu vết

ẢNH: LONG QUYỀN

Mường Than tan hoang sau lũ quét - Ảnh 13.

Dòng lũ quét cuốn theo gỗ, đá khiến công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả gặp nhiều khó khăn

ẢNH: LONG QUYỀN

Mường Than tan hoang sau lũ quét - Ảnh 14.

Lực lượng chức năng đang tích cực khắc phục hậu quả thiên tai

ẢNH: LONG QUYỀN

Mường Than tan hoang sau lũ quét - Ảnh 15.

Đơn vị điện lực cũng đang tích cực khắc phục các đường dây điện bị hư hỏng

ẢNH: LONG QUYỀN

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