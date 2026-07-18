Dự báo khu vực mưa lớn trong hôm nay, 4 tỉnh nguy cơ lũ quét

Dự báo thời tiết hôm nay 18.7, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia tiếp tục cảnh báo mưa lớn xảy ra ở nhiều nơi tại miền Bắc, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi.

Mưa lớn trong ngày 18.7 khiến nhiều khu vực vùng núi, trung du nguy cơ có lũ quét, sạt lở đất ẢNH: PHAN HẬU

Ghi nhận trong đêm qua 17.7 và sáng sớm nay 18.7, khu vực Tây Bắc Bắc bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa và giông, có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 20 giờ ngày 17.7 đến 3 giờ ngày 18.7 một số trạm có lượng mưa trên 100 mm như: Ka Lăng 2 (Lai Châu) 195,8 mm; Mường Tè (Lai Châu) 166,2 mm...

Dự báo trong hôm nay, vùng núi, trung du miền Bắc tiếp tục có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to trên 50 mm; từ đêm 18.7 đến đêm 19.7, vùng núi,trung du Bắc bộ có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 50 - 100 mm, có nơi mưa rất to trên 250 mm.

Người dân cần cảnh giác trước nguy cơ mưa cường độ lớn, lượng mưa trên 100 mm/3 giờ gây ra ngập úng, lũ quét, sạt lở đất.

Dự báo vùng núi, trung du miền Bắc tiếp tục có mưa kéo dài đến ngày 20.7. Sau đó từ đêm 20.7 trở đi, mưa lớn sẽ giảm dần.

4 tỉnh nguy cơ lũ quét sau mưa lớn

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ghi nhận, từ 6 giờ ngày 17.7 đến 6 giờ sáng nay 18.7, nhiều nơi ở các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Lào Cai có mưa vừa, mưa to và có nơi mưa rất to.

Điển hình tại Ka Lăng (Lai Châu) lượng mưa lên tới 160,8 mm; tại Nà Tấu (Điện Biên) 142 mm; tại Hua Trai (Sơn La) 130 mm; tại Chế Tạo 1 (Lào Cai) 259,8 mm... Do mưa lớn kéo dài, mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong khi đó, dự báo thời tiết hôm nay, nhiều khu vực ở các tỉnh nói trên tiếp tục có mưa lớn, với lượng mưa tích lũy từ 5 - 10 mm, có nơi trên 30 mm. Trong hôm nay, nhiều xã, phường tại 4 tỉnh: Lai Châu, Lào Cai, Sơn La, Điện Biên có nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương nói trên chủ động rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó với lũ quét, sạt lở đất.

Cập nhật thiệt hại mưa lũ Lai Châu đến 21 giờ ngày 17.7, ông Nguyễn Sỹ Cảnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, cho biết lũ quét xảy ra tại Mường Than đã làm 1 người chết, 5 người chưa xác minh được thông tin. Ngoài ra, lũ quét, sạt lở đất ở địa bàn các xã Mường Than, Than Uyên, Pa Ủ, Nậm Cuổi... khiến 49 nhà bị hư hỏng, sập đổ.

Ở các địa bàn nói trên, chính quyền địa phương tổ chức lực lượng xung kích hỗ trợ di chuyển khẩn cấp 26 hộ dân các xã Pa Ủ (5 hộ), Lê Lợi (2 hộ), Than Uyên (8 hộ), Nậm Tăm (1 hộ), Nậm Cuổi (6 hộ), Pắc Ta (4 hộ) và 103 người xã Mường Than trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn toàn.