Nước mắt của đông trùng hạ thảo

Bộ phim (tên tiếng Anh: My sisters) bắt đầu cuộc hành trình theo chân hai chị em Jammuna và Anmuna tạm cư ở thủ đô Katmandu - thung lũng bao quanh bởi dãy Himalaya - về thăm nhà sau 4 năm ly hương. Đối với Jammuna, người có tuổi thơ khó khăn và chăm sóc em gái Anmuna từ khi còn rất nhỏ, đây là khoảnh khắc rất đặc biệt bởi cô chuẩn bị sang Nhật Bản du học và có lẽ là lần cuối tham gia thu hoạch yarsagumba - đông trùng hạ thảo cùng với gia đình. Bộ phim do đó đồng thời là sự khám phá những ngọn núi hiền hòa nhưng khắc nghiệt, sự tìm hiểu một phong tục truyền thống khiến chúng ta mê mẩn đến hoang mang. Và cuối cùng là câu chuyện về hành trình riêng tư của cô gái mà quá khứ dần được mở qua từng mảnh ghép…

Truyền thông chính thức gọi đây là phim tài liệu, nhưng 90 phút phim là sự xúc động dành cho các nhân vật, kể cả những ngọn núi… Đầu năm 2020, khi đạo diễn Pháp gốc Ireland Alexander Murphy đến Nepal tìm kiếm một nhân vật phản ánh khát vọng của giới trẻ Nepal và những vấn đề của những người nông dân trên núi mà sự sống hoàn toàn phụ thuộc vào việc thu hoạch nấm yarsagumba cho phim dài đầu tay, anh đã tình cờ gặp Jammuna, người được cha mẹ cầm đất để đến Kathmandu ăn học - mà thực chất là bị lừa vào các "trại mồ côi" lợi dụng tài trợ hảo tâm của phương Tây sau thảm họa động đất 2015.

Ý thức được sự bế tắc và nguy hiểm - nhiều trẻ em bị bắt cóc buộc trở thành gái mại dâm ở chính thủ đô Nepal, hoặc bị đưa đến các rạp xiếc thú ở Ấn Độ - Jammuna quyết định tìm đường đi Nhật, giải phóng bản thân và hy vọng giúp đỡ gia đình. Alexander Murphy nói đối với anh, Jammuna là tấm gương về lòng dũng cảm đấu tranh cho tự do, rằng anh muốn làm bộ phim này như sự ngưỡng mộ dành cho một chiến binh thực thụ. Họ bắt đầu lên kế hoạch làm phim.

Năm 2023, Jammuna gọi cho Alexander báo cô sắp đi Nhật, nhưng trước đó cô và em gái sẽ trở về làng để tham gia thu hoạch yarsagumba lần cuối cùng cha mẹ. Không để vuột cơ hội thu thập chất liệu, Alexander và ê kíp tức tốc theo hai cô gái trong hành trình leo núi...

Đường đi thật, câu chuyện thật của những con người thật khiến người xem xúc động. Ngoài những cảnh quay đa số tĩnh tại thể hiện sự hùng vĩ, ngoạn mục của đỉnh Himalaya, đạo diễn dành rất nhiều công sức cho phần âm thanh để đưa người xem cùng anh đến độ cao 5.000 m - nơi có đôi lúc "bạn không thực sự biết mình đang đi đâu!". Và chính trong khung cảnh huyền diệu đó, những người phụ nữ đã nói ra những cảm xúc chưa bao giờ nói với ai, kể cả gia đình…

Sau một ngày dài leo lên cánh đồng nấm yarsagumba, Jammuna và gia đình dựng trại qua đêm trên vách đá. Xung quanh đống lửa, trước ánh nhìn se thắt, thảng thốt của cha mẹ, cô gái trẻ bắt đầu kể lại quãng thời gian khủng khiếp mà cô và em gái phải chịu đựng ở "trường nội trú" thủ đô. Người viết đã cay mũi khi thấy mẹ Jammuna khóc nức nở, cay mũi khi Jammuna thổ lộ sẽ đi Nhật nhiều năm trước sự bàng hoàng của thân nhân; nhưng không kìm được nước mắt khi Jammuna, giữa trời mây cao ngất, trả lời em gái rằng điều cô sợ nhất trong đời là cha mẹ mất lúc cô ở xa nhà! Có mặt trong buổi chiếu sau chuyến bay dài từ Nhật, Jammuna nói cô mong muốn phim được chiếu ở Nepal, ở Ấn Độ và trên toàn thế giới để mọi người hiểu hơn về đất nước cô, tuyệt cảnh của thiên nhiên và bi cảnh của con người.

Người viết rất tin bộ phim này sẽ lôi cuốn ở Việt Nam, không chỉ vì khung cảnh quá đẹp, mô tả tỉ mỉ sự gian nan trong việc thu hoạch nấm huyền thoại, mà vì nó chạm đến nỗi đau chia cắt tình thân vì sinh kế. Về nghệ thuật, ngoài hệ cấu trúc zig zag nhưng lưu loát, đạo diễn Alexander Murphy và quay phim Jean-Baptiste Plard rất chú trọng bố cục hình ảnh và ánh sáng. Âm nhạc của Maxence Dussère quá hay, dựng phim quá tuyệt. Nói chung một bộ phim cho bạn quá nhiều trải nghiệm vật lý, tâm hồn, học thuật…