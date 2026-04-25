Nước Mỹ giữa chia rẽ: Tổng thống Trump trước sức ép bị “quay xe”

Ngay buổi tối đầu tiên tôi vừa đến khu Arlington (bang Virginia) - thuộc vùng đô thị Washington mở rộng, chị chủ nhà trọ đã than thở về tình hình vật giá leo thang, giá xăng tăng. Đều làm việc cho Ngân hàng Thế giới (WB), cả hai vợ chồng chị đều tỏ ra bất bình trước các chính sách của Tổng thống Trump.

Nhiều đánh giá tiêu cực

Cuộc chiến Iran đã khiến cho giá cả, nhất là xăng dầu, tăng cao trên toàn thế giới. Trong đó, giá xăng máy bay tăng thêm hơn 100% so với trước khi bùng nổ xung đột Iran vào ngày 28.2. Bởi thế, giá vé máy bay tôi mua lần này cũng cao hơn khoảng 35% so với hồi năm ngoái cho cùng tuyến bay. Tuy tự chủ nguồn cung ở tỷ lệ rất cao, giá xăng ở Mỹ vẫn tăng thêm gần 30% so với trước xung đột Trung Đông.

Nhà Trắng đang chịu sức ép lớn Ảnh: Ngô Minh Trí

Giá cả tăng lên được xem là một trong những nguyên nhân khiến sự ủng hộ dành cho Tổng thống Trump tiếp tục ở mức thấp. Ngày 22.4, Đài Fox News - một kênh truyền hình được xem là "thân" với Tổng thống Trump - công bố kết quả khảo sát mới nhất được thực hiện từ ngày 17 - 20.4 cho thấy có đến 56% ý kiến đánh giá cho rằng Tổng thống Trump điều hành đất nước không hiệu quả.

Kết quả này tiêu cực hơn cả các cuộc khảo sát dành cho Tổng thống Joe Biden giai đoạn thấp điểm hồi tháng 9.2022 là 52% và dành cho Tổng thống Barack Obama thời thấp điểm vào tháng 5.2015 là 53%. Ngược lại, tỷ lệ ủng hộ chính sách điều hành của Tổng thống Trump ở mức 43%, cao hơn mức 38% của Tổng thống Biden nhưng thấp hơn mức 44% của Tổng thống Obama ở những giai đoạn đã đề cập.

Chi tiết hơn, Tổng thống Trump nhận được đánh giá tiêu cực về chính sách liên quan vấn đề nhập cư (46% tán thành, 54% không tán thành), Trung Quốc (42-57), chính sách đối ngoại (40-60), Iran (37-63), kinh tế (34-66), chi tiêu chính phủ (33-67) và lạm phát (28-72). Đánh giá tích cực duy nhất của ông là về an ninh biên giới (53-47).

Giá cả tiêu dùng tăng khiến nhiều người Mỹ chỉ trích chính sách của Chính phủ Ảnh: Ngô Minh Trí

Khi fan "quay xe"

Tổng thống Trump đang chịu chỉ trích từ những người ủng hộ ông. Mới đây nhất, ông Tucker Carlson, từng là một người dẫn chương trình nổi tiếng của Fox News, đã lên tiếng chỉ trích Tổng thống Trump.

Từng ủng hộ nhiệt thành và tham gia cố vấn cho ông Trump, đồng thời là người góp phần quan trọng định hướng tư tưởng phong trào MAGA (Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại), ông Tucker Carlson ngày 21.4 đã đăng đàn xin lỗi vì vai trò của mình trong việc giúp Tổng thống Trump đắc cử nhiệm kỳ 2. Cho biết bản thân bị giày vò trong thời gian dài vì điều đó, ông Carlson khẳng định cuộc chiến Iran do Tổng thống Trump phát động là "hoàn toàn xấu xa". Không những vậy, ông Carlson cùng người anh em ruột lên tiếng nghi ngờ về vụ ám sát nhằm vào ông Trump hồi tháng 7.2024 - vụ việc đã gây tác động tích cực cho chiến thắng của Tổng thống Trump trong cuộc bầu cử tổng thống vào 4 tháng sau đó. Nghi vấn này gần đây cũng được đề cập công khai bởi một số "thành viên cốt cán" của MAGA.

Trước anh em nhà Carlson, một số "thành viên cốt cán" khác cũng đã quay lưng với đương kim chủ nhân Nhà Trắng. Từ tháng 11 năm ngoái, bà Marjorie Taylor Greene lên tiếng xin lỗi vì đã "góp phần vào chính trị độc hại" khi hỗ trợ Tổng thống Trump trước đó. Từng là những cộng sự thân thiết, bà Greene và ông Trump căng thẳng với nhau từ năm ngoái, ông đã gọi bà là "kẻ phản bội".

Tương tự, nhà phân tích chính trị Candace Owens từ năm ngoái cũng đã lên tiếng cho biết bản thân rất "xấu hổ" vì đã ủng hộ Tổng thống Trump trong lần tấn công Iran hồi tháng 5.2025. Hay nhà báo - luật sư Megyn Kelly, nằm trong danh sách 100 người ảnh hưởng nhất do Tạp chí Time bình chọn hồi năm 2014 và 2025 - trước đây cũng là người ủng hộ nhiệt thành của ông, vừa qua đã lên tiếng chỉ trích Tổng thống Trump về cuộc chiến Iran cũng như phát biểu của ông về Giáo hoàng Leo XIV.

Dù từng ủng hộ ông Trump nhưng người dẫn chương trình truyền thanh nổi tiếng Alex Jones cùng bà Greene và bà Owens đều đã lên tiếng kêu gọi nội các đương nhiệm Nhà Trắng phối hợp phế truất Tổng thống Trump theo Tu chính án số 25.

Ngay trong nội bộ các chính trị gia đảng Cộng hòa, mức độ ủng hộ dành cho Tổng thống Trump cũng đã giảm sút nghiêm trọng. Trong cuộc thăm dò do CNN thực hiện hồi tháng 3.2025, Tổng thống Trump đạt 92% sự ủng hộ của đảng Cộng hòa. Đặc biệt, có đến 64% dành sự tán thành rất cao cho chính sách của Tổng thống Trump. Nhưng qua cuộc thăm dò vào tháng 3 vừa qua, các tỷ lệ vừa nêu lần lượt chỉ còn 80% và 43%.

Nhưng tất nhiên, nhiều người dân Mỹ vẫn tiếp tục dành sự ủng hộ nhiệt thành cho đương kim chủ nhân Nhà Trắng. Điển hình, khi gặp tôi, một người bạn là luật sư khá có tiếng ở khu vực Virginia - vùng phụ cận thủ đô Washington D.C đã liên tục đưa ra những lời khen tặng hết mực cho Tổng thống Trump. Người bạn này mở các trang mạng để dẫn chứng những thông tin tốt đẹp về ông Trump và không ngừng chỉ trích các kênh thông tin trái chiều là "fake news" (tin giả).