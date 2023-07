Nước ồ ạt về hồ, nhiều thủy điện miền Bắc thoải mái phát điện

Chia sẻ với Thanh Niên sáng 6.7, một lãnh đạo Cục Điều tiết điện lực Bộ Công thương cho biết, đến ngày 5.7, hệ thống điện miền Bắc đã trở lại trạng thái vận hành bình thường với khả năng đáp ứng nhu cầu phụ tải đạt trung bình khoảng 451,6 triệu kWh ngày. Trong đó, ngày cao nhất có thể lên tới 470 triệu kWh ngày với công suất đỉnh của hệ thống điện khoảng 23.000 MW.



Các nhà máy thủy điện ở miền Bắc đang tăng công suất phát điện khi mực nước hồ đã cách xa mực nước chết EVN

Trong ngày 5.7, tổng lưu lượng nước về các hồ thủy điện lớn ở miền Bắc tiếp tục tăng so với ngày 4.7. Đến nay, mực nước tích của nhiều hồ thủy điện lớn đã cách xa mực nước chết từ 17 - 24 m.

Đến 0 giờ ngày 5.7, sản lượng nước tích trong hồ miền Bắc có thể sản xuất sản lượng điện tương đương 2.161 triệu kWh, trong đó các hồ thủy điện đa mục tiêu là 2.038 triệu kWh. Sản lượng thủy điện theo nước về của các hồ ở miền Bắc trong ngày 4.7 đã lên tới 124 triệu kWh, riêng các hồ đa mục tiêu là 80,6 triệu kWh.

Trong ngày 4.7, Nhà máy thủy điện Lai Châu đã được huy động phát điện với sản lượng đạt 20,78 triệu kWh, Nhà máy thủy điện Hoà Bình đạt 16,63 triệu kWh, Nhà máy thủy điện Tuyên Quang đạt 8,15 triệu kWh.

Bắc bộ đang vào mùa lũ, nước về các hồ tiếp tục tăng nhanh từng ngày, trong thời gian tới, Cục Điều tiết điện lực đã có chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam tăng cường huy động phát điện đối với Nhà máy thủy điện Lai Châu để để tránh xả tràn. Các Nhà máy thủy điện Tuyên Quang và Hòa Bình tăng phát điện để đảm bảo mực nước trước lũ chính vụ. Bên cạnh đó, các nhà máy thủy điện nhỏ ở miền Bắc sẽ tăng công suất phát điện do lương lượng nước về nhiều.



Cục Điều tiết điện lực cũng cho biết, trong ngày 5.7 vẫn có 2 máy nhiệt điện than bị suy giảm công suất gồm: Mông Dương 2, Thái Bình 2. Trong ngày 5.7, sản lượng điện than chỉ đạt 264,2 triệu kWh, giảm 1,1 triệu kWh so với ngày 4.7.

Đối với khu vực miền Trung và miền Nam, đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng điện. Trong thời gian tới, nhu cầu phụ tải của miền Nam dự kiến vẫn thấp do đang trong mùa mưa, cùng với lượng nước về các hồ thủy điện tương đối khả quan.