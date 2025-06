Nước sông dâng cao trong đêm, vùng trũng TP.Huế bị lũ bủa vây

Sáng nay 13.6, PV Thanh Niên tại TP.Huế ghi nhận mưa đã giảm, tuy nhiên nước sông Hương, sông Bồ vẫn dâng cao khiến một số vùng trũng tiếp tục ngập lụt. Cụ thể, khoảng 8 giờ sáng nay, nước sông Hương đã tràn qua Đập Đá, lực lượng chức năng rào chắn, cấm phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn trong điều kiện nước lũ.

Tại vùng trũng như xã Hương Toàn (TX.Hương Trà), lũ tràn về bủa vây hàng chục hộ dân sống ở khu vực hạ lưu. Tại thôn Giáp Kiền, nước tràn vào nhiều nhà dân, các tuyến đường cũng bị nước lũ bủa vây; người dân di chuyển ra bên ngoài bằng ghe để mua thêm thực phẩm.

Tại thôn Xuân Tùy, xã Quảng Phú (H.Quảng Điền), một trong những vùng trũng nhất nhì ở TP.Huế, cũng đang bị nước lũ bủa vây. Mưa suốt đêm khiến mực nước sông Bồ lên nhanh, tràn về gây khu vực này, gây ngập úng. Đến sáng nay, nhiều nơi tại thôn Xuân Tùy ngập gần 70 cm, nước bắt đầu rút chậm từ 7 giờ sáng.

Nhiều khu vực tại xã Hương Toàn ngập sâu, người dân di chuyển ra ngoài bằng ghe ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn TP.Huế cho biết lượng mưa từ 7 giờ ngày 12.6 đến 7 giờ sáng nay 13.6 phổ biến 100 - 150 mm, một số nơi cao hơn như xã Hồng Vân (H.A Lưới) 230 mm, TT.Sịa (H.Quảng Điền) 170 mm.

Lúc 4 giờ sáng 13.6, hồ chứa nước Tả Trạch cũng đã điều tiết nước qua tràn với lưu lượng tăng dần (từ 480 - 980 m3/giây), để tránh mực nước sông tăng đột biến.

Trong 12 giờ tới, nước trên sông Hương tiếp tục lên và đạt đỉnh trên mức báo động 2; sông Bồ tiếp tục duy trì ở mức báo động 3, sau xuống chậm; sông Ô Lâu, sông Truồi dao động ở mức cao, đang xuống chậm.

Do ảnh hưởng của rìa phía tây hoàn lưu bão số 1, ngày và đêm nay 13.6 tại TP.Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông rải rác; trong cơn giông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Dự báo, ngày và đêm nay 13.6, lượng mưa tại địa bàn TP.Huế phổ biến 70 - 150 mm, có nơi trên 250 mm.