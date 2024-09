Nước sông Hồng rút, công an, quân đội tìm kiếm nạn nhân vụ sập cầu Phong Châu

Ngày 14.9, tại khu vực cầu Phong Châu bắc qua sông Hồng, thuộc địa bàn H.Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm các nạn nhân mất tích và tính toán phương án trục vớt phần dầm cầu bị rơi.



Lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân trong vụ sập cầu Phong Châu ẢNH: PHÚC BÌNH

Vụ sập cầu Phong Châu xảy ra hôm 9.9, nhưng do mực nước sông Hồng dâng cao, chảy xiết, nên công tác tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Đến nay, mực nước đã rút, các lực lượng đang khẩn trương khắc phục hậu quả sự việc.

Theo ghi nhận, khoảng 50 cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội, cùng ca nô và các trang thiết bị khác được huy động để phục vụ công tác tìm kiếm. Lực lượng chức năng liên tục quần thảo trên mặt sông, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để tìm kiếm nạn nhân.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó chủ tịch UBND H.Tam Nông, cho biết sau 5 ngày cầu Phong Châu bị sập, đến nay mực nước sông Hồng đã giảm khoảng 2 - 3 m. Sau khi đánh giá mực nước, đảm bảo an toàn, có thể thực hiện cứu hộ và lắp đặt cầu phao, lực lượng chức năng sẽ tiến hành thực hiện.

UBND tỉnh Phú Thọ cũng vừa có văn bản yêu cầu Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh - cơ quan thường trực về tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh làm đầu mối, chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng phương án cụ thể, huy động lực lượng, phương tiện và tổ chức thực hiện việc tìm kiếm người, trục vớt phương tiện đảm bảo nhanh chóng, an toàn.

Đồng thời, báo cáo Bộ Quốc phòng và Quân khu 2 hỗ trợ trang thiết bị, phương tiện để thực hiện công tác tìm kiếm người và trục vớt các phương tiện gặp nạn.

Cầu Phong Châu bị sập hôm 9.9, khiến 8 người mất tích ẢNH: T.N

Công an tỉnh được giao đảm bảo an ninh, an toàn, phân luồng giao thông cho các lực lượng đến tăng cường thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm người và trục vớt phương tiện.

Cùng đó, phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và các lực lượng khác tổ chức tìm kiếm người và trục vớt phương tiện đảm bảo an toàn; xác định danh tính người bị mất tích sau khi tìm thấy để thông báo cho gia đình và địa phương đến tiếp nhận.

Sở GTVT chủ trì, phối hợp với các lực lượng tìm kiếm cứu nạn; huy động phương tiện để trục vớt các phương tiện gặp nạn; phối hợp với các lực lượng của Bộ Quốc phòng, Quân khu 2 tổ chức lắp đặt cầu phao khi điều kiện cho phép…

Trước đó, do ảnh hưởng từ bão số 3, ngày 9.9, cầu Phong Châu bị sập 2 nhịp cầu. Vụ việc khiến 3 ô tô, 6 xe máy, 1 xe điện rơi xuống sông; 3 người được cứu, 8 người vẫn đang mất tích. Công an tỉnh Phú Thọ đã phát thông báo truy tìm danh tính các nạn nhân.