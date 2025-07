Nuôi dưỡng kết nối gia đình thời hiện đại cùng 'Nếp nhà'

Sáng 5.7 tại TP.HCM, sự kiện ra mắt sách Nếp nhà do Saigon Book tổ chức đã diễn ra. Tại đây, tác giả - TS Nguyễn Hồng Phương và các đồng nghiệp, những "người ơn" và khán giả đã cùng chia sẻ về cách gìn giữ giá trị gia đình.

TS Nguyễn Hồng Phương cho biết cuốn sách bắt nguồn khi cô đang làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin và nhận ra "trong khi máy tính ngày càng được chế tạo để giống con người, thì con người ngày càng sống như một cỗ máy vậy, không hề có mặt trong giây phút hiện tại".

TS Nguyễn Hồng Phương cho biết cuốn sách bắt nguồn khi cô cảm thấy con người sống như một cỗ máy ẢNH: TUẤN DUY

Từ "bước chuyển" này, cô đã "vét sạch những khoản tiền tiết kiệm cuối cùng" để theo học khóa Search Inside Yourself của Google. Từ đây mảng nghiên cứu của cô đã chuyển đổi, bước sang đào tạo về tư duy phát triển, quản trị bản thân và lãnh đạo tỉnh thức.

Cuốn sách ra mắt trong một thời điểm rất thời sự, khi công nghệ đang phát triển với tốc độ chóng mặt và trí tuệ nhân tạo ngày càng tinh vi, thực dụng, khát khao "tìm về cội nguồn" vẫn còn là một điều gì đó khá xa xỉ hoặc chưa thực sự được nhiều người quan tâm. Cũng không thể phủ nhận sự đứt gãy trong các mối quan hệ xã hội (đặc biệt là giữa các thế hệ) hiện khá nghiêm trọng và đáng báo động.

Do đó, từ những quan sát về bản thân và may mắn có được một mái ấm bình yên, TS Nguyễn Hồng Phương đã chấp bút viết nên cuốn sách. Cô nói: "Cá nhân tôi may mắn được làm bạn với chính người mẹ của mình và sau đó cũng trở thành người bạn của hai đứa con trai. Tuy vậy, trong vai trò một người làm giáo dục, tôi luôn trăn trở về vấn đề khoảng cách giữa các thế hệ và sự đứt gãy trong các mối quan hệ xã hội".

Với cách viết nhẹ nhàng, gần gũi, cuốn sách được tổng hợp từ những bài cô viết về gia đình 2 năm sau khi mẹ mất cũng như những bài viết ngắn, bất chợt xuất hiện khi cô quan sát bản thân và tự hỏi những việc đang diễn ra, những gì mình sở hữu có gốc rễ từ đâu?

Cô xúc động nói: "Những bài viết từ trái tim này đã giúp tôi nhớ lại thời thơ ấu của chúng tôi, về cách mà má Hồng, ba Trân đã dạy chúng tôi làm người... Khi đã bắt đầu ý thức hơn về những việc mình đang làm, tôi nhận ra, gia đình tôi đã ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi một cách sâu sắc".

Nói về lựa chọn các bài viết, cô chia sẻ những câu chuyện mình chọn kể ra là minh chứng cho việc những giá trị từ các thế hệ trước có thể được tiếp nối một cách tự nhiên nhất. Chúng được sắp xếp theo chiều thời gian nhằm đảm bảo sự mạch lạc, xuyên suốt giúp độc giả nhận ra những điều nhỏ nhoi trong cuộc sống có thể thúc đẩy những kết nối trong gia đình.

Và không chỉ có những trang viết, xen kẽ mỗi chương sẽ là những bảng tự đánh giá giúp độc giả nhận diện gia đình mình đang ở đâu trên thang đo kết nối, từ đó có thể nhìn sâu vào thực trạng gia đình mình và bắt đầu hành trình thay đổi. Ngoài ra cũng có những "lời mời thực hành" khơi gợi nhận thức, tạo cảm hứng, khích lệ sự thấu hiểu và thúc đẩy hành động tích cực nơi độc giả.

Khi đã nhận thức được điều đó, 3 phần của quyển sách sẽ mang đến một lộ trình thực hành, giúp ta tái thiết lập sự kết nối trong gia đình, mang lại hạnh phúc hôm nay và xây dựng nền tảng bền vững cho thế hệ mai sau.

GS-TS Nguyễn Ngọc Trân hạnh phúc với cuốn sách của con gái ẢNH: TUẤN DUY

Có mặt tại sự kiện, GS-TS Nguyễn Ngọc Trân, nguyên Phó hiệu trưởng Trường ĐH Tổng hợp TP.HCM, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Đối Ngoại của Quốc Hội các nhiệm kỳ IX, X, XI và là thân phụ tác giả, cho biết: "Niềm hạnh phúc được nhân lên rất nhiều khi Hồng Phương đã dành công sức và tâm huyết không chỉ để nhìn lại gia đình chúng tôi mà còn đóng góp cho cả xã hội, dù vẫn còn khiêm tốn".

Ông Nguyễn Thành Nam cho biết cuốn sách phù hợp với độc giả trẻ ẢNH: TUẤN DUY

Ông Nguyễn Thành Nam - Phó chủ tịch HĐQT Trường ĐH FPT – cho biết Nếp nhà "phù hợp với các bạn trẻ chưa có gia đình để qua đó sẽ cung cấp nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng gia đình".

TS Lê Trường Tùng - Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH FPT chia sẻ thêm: "Khi tầng lớp trung lưu ngày càng đông và tác động của công nghệ ngày càng lớn, thì cuốn sách này rất cần thiết cho các bậc cha mẹ đang băn khoăn cách nuôi dạy con cái sao cho phù hợp, bởi không khó thấy thế hệ trẻ ngày nay hầu như không gắn bó với gia đình, quan hệ với gia đình chỉ ngang với quy chuẩn xã hội quy định".

Với góc nhìn của người làm giáo dục, TS Lê Trường Tùng cho biết các bậc phụ huynh cũng rất nên đọc cuốn sách ẢNH: TUẤN DUY

Có thể nói cuốn sách đã đưa ra một mô hình, một quan điểm mà qua đó cho thế hệ tiếp theo thấy nếp nhà không chỉ là những di sản từ quá khứ mà còn là những giá trị đang sống, đang "thở" trong cuộc sống hiện tại của mỗi chúng ta. Nó là phần hồn, là trái tim của gia đình, được xây dựng nên từ những khoảnh khắc bình dị, những yêu thương chân thành, và những giọt mồ hôi cần mẫn, để rồi, theo thời gian, thấm đẫm những ý nghĩa sâu sắc, không thể nhạt phai.

TS Nguyễn Hồng Phương sinh tại Pháp. Năm 1976, cô theo ba mẹ về VN. Cô tốt nghiệp thủ khoa Khoa Toán-Tin, Trường ĐH Tổng hợp TP.HCM và là một trong số ít những du học sinh tự túc vào thời điểm ấy. Năm 1998, cô tốt nghiệp tiến sĩ ngành Công nghệ thông tin tại Trường CNAM (Paris, Pháp) và trở thành một trong những nữ tiến sĩ VN trẻ tuổi nhất lúc bấy giờ. Cô trở về VN và gắn bó với lĩnh vực giáo dục đã hơn 25 năm qua. Thời gian qua cô hoạt động trong lĩnh vực tạo chiến lược xây dựng trường học, doanh nghiệp hạnh phúc để lan tỏa lối sống an lành. Hiện cô là Chief Well-being Officer (CWO - Giám đốc phụ trách an lạc) của Khối Giáo dục FPT.