Nuôi 'em bé ảo' trong metaverse - lời giải cho bài toán tăng dân số?

Trong cuốn sách AI by Design: A Plan For Living With Artificial Intelligience (tạm dịch: Thiết kế AI: Kế hoạch chung sống với trí tuệ nhân tạo), bà Catriona Campbell, chuyên gia AI hàng đầu cho rằng vấn đề gia tăng dân số sẽ khiến xã hội dần đón nhận “em bé ảo”, tạo nên sự thay đổi lớn trong nhân khẩu học, được bà gọi là “thế hệ Tamagotchi”.

Bà viết trong sách: “Em bé ảo có thể là bước tiến lớn đối với chúng ta trong thời điểm này. Nhưng trong vòng 50 năm nữa, công nghệ sẽ tiên tiến đến mức những em bé tồn tại trong metaverse không khác gì em bé ngoài đời thực”.

Dân số thế giới đã gần chạm mốc 8 tỉ dân. Từng là cố vấn cho chính phủ Anh, tình trạng gia tăng dân số không kiểm soát, gây ảnh hưởng đến môi trường là điều khiến bà Campbell trăn trở. Năm 2020, một nghiên cứu của công ty phân tích dữ liệu YouGov chỉ ra rằng gần 10% cặp đôi chọn không có con vì lo ngại tình trạng gia tăng dân số, và nhiều hơn 10% người tham gia khảo sát không muốn lập gia đình vì chi phí nuôi dạy một đứa trẻ quá đắt đỏ.

Trong bối cảnh tỉ lệ sinh giảm, bà Campbell cho rằng người tiêu dùng sẽ bắt đầu hứng thú với em bé ảo như với Tamagotchi, thiết bị nuôi thú ảo cầm tay từng làm mưa làm gió ở Nhật Bản vào cuối năm 1990, đầu những năm 2000 và tạo thành cơn sốt đối với trẻ em châu Âu. Bà nhận định: “Chúng ta đang từng bước tạo nên một thế hệ Tamagotchi. Những đứa trẻ Tamagotchi sẽ thật hơn bao giờ hết đối với ba mẹ của chúng, vì nhiều mục đích khác nhau”. Lợi ích của việc nuôi em bé ảo là không tốn nhiều chi phí, không hao tốn diện tích hay tài nguyên ngoài đời thực.

Theo bà Campbell, với công nghệ CGI và học máy (machine learning) tiên tiến, trẻ em ảo sẽ có gương mặt và cơ thể như người thật. Chúng có thể tương tác, phản ứng với ba mẹ bằng cách dùng công nghệ nhận diện gương mặt và phân tích giọng nói.





Chúng sẽ nói năng, mô phỏng những phản ứng của trẻ em ngoài đời, như tiếng bập bẹ của em bé, tiếng cười khúc khích của trẻ nhỏ, cách đối đáp của thanh thiếu niên. Phụ huynh có thể chọn môi trường để tương tác với trẻ, như ở phòng khách, công viên hay hồ bơi, thậm chí có thể chọn tốc độ tăng trưởng của trẻ theo mong muốn. Ngoại hình của trẻ em ảo sẽ dựa trên hình ảnh bố mẹ. Bố mẹ cũng có thể làm trắc nghiệm để chọn tính cách cho con mình.

Trong không gian metaverse, bà Campbell tin rằng những chiếc găng tay xúc giác sẽ giúp phụ huynh tương tác với đứa con ảo một cách chân thật hơn. Khi đó, phụ huynh có thể ôm ấp, cho trẻ ăn và chơi với trẻ.

Bà Campbell dự đoán những đứa trẻ AI ban đầu sẽ hiện diện thông qua dịch vụ cho thuê hằng tháng, chỉ cần phụ huynh trả một khoản phí nhỏ để duy trì dịch vụ.

Thực tế, đã có công ty Soul Machines ở New Zealand đang thử nghiệm em bé ảo trong dự án BabyX. Dự án hướng tới việc nhân hóa AI để thu hút nhiều người tương tác hơn với công nghệ này.