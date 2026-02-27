Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Du lịch Câu chuyện du lịch

Nuôi ngọc trai ở cù lao để làm du lịch

Duy Tân
Duy Tân
27/02/2026 11:24 GMT+7

Giữa cù lao Thới Sơn, ông Nguyễn Chí Thảo đã kiên trì nghiên cứu, nuôi thành công ngọc trai nước ngọt và biến khu vườn nhỏ thành điểm du lịch trải nghiệm thu hút đông đảo du khách.

Tiên phong nuôi ngọc trai ở cù lao

Ông Nguyễn Chí Thảo (41 tuổi, ngụ phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp - trước đây là thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang) bắt đầu hành trình khởi nghiệp từ chính khó khăn của gia đình. Nhà có 4.000 m2 đất vườn, nhưng do trước đây do đê bao chưa hoàn chỉnh, đất thường nhiễm mặn, cây trồng kém hiệu quả nên cuộc sống chật vật. Nỗi trăn trở tìm hướng đi mới luôn thôi thúc người đàn ông xứ cù lao này.

Nuôi ngọc trai ở cù lao để làm du lịch - Ảnh 1.

Ông Thảo hướng dẫn du khách trải nghiệm lấy ngọc trai

ẢNH: DUY TÂN

Năm 2021, dịch Covid-19 bùng phát. Trong thời gian giãn cách, ông Thảo thường lên mạng tìm tòi cách làm kinh tế ở vùng nông thôn và được biết đến mô hình nuôi ngọc trai nước ngọt ở các tỉnh phía bắc. Khi đó, ông nghĩ, nếu miền Bắc làm được, tại sao vùng phù sa màu mỡ như miền Tây lại không?

Từ đó, ông mạnh dạn mua 100 con trai giống về nuôi. Những ngày đầu không hề dễ dàng, do thiếu kỹ thuật và kinh nghiệm, nhiều lứa trai hao hụt. "Lúc mới nuôi, trai chết nhiều, nhìn mà xót ruột", ông Thảo nhớ lại.

Nuôi ngọc trai ở cù lao để làm du lịch - Ảnh 2.

Mỗi con trai có từ 1 - 3 viên ngọc

ẢNH: DUY TÂN

Không nản chí, ông tiếp tục mày mò học hỏi qua tài liệu. Dần dần, ông nhận ra hệ thống mương vườn ở cù lao giàu sinh vật phù du tự nhiên chính là môi trường lý tưởng để trai phát triển. Tận dụng lợi thế đó, ông cải tạo toàn bộ mương nước thành nơi nuôi trai, vừa phục vụ tưới tiêu vừa tạo "ngôi nhà" cho đàn trai.

Để tăng hiệu quả, ông thả thêm cá tai tượng và một số loài cá khác, hình thành mô hình sinh thái đa tầng. Nhờ tận dụng nguồn thức ăn tự nhiên, chi phí nuôi gần như không đáng kể. Sau hơn 4 năm kiên trì, từ 100 con giống ban đầu, đến nay, vườn trai của ông phát triển lên gần 2.000 con, nhiều con đã hình thành ngọc.

Khi nông nghiệp trở thành trải nghiệm du lịch

Sau thời gian nuôi dưỡng, ông Thảo đã thu hoạch những viên ngọc đầu tiên. Ngọc trai nước ngọt Thới Sơn gây ấn tượng bởi màu sắc tự nhiên, độ bóng dịu và vẻ đẹp mộc mạc, được chế tác thành nhẫn, bông tai, chuỗi hạt… Trai nuôi càng lâu, ngọc càng to và độ bóng đẹp.

Nuôi ngọc trai ở cù lao để làm du lịch - Ảnh 3.

Du khách thích thú khi cầm một con trai có ngọc

ẢNH: DUY TÂN

Điều khiến ông Thảo tâm đắc hơn cả là biến mô hình nuôi ngọc trai thành sản phẩm du lịch. Tham gia du lịch cộng đồng tại địa phương, ông mở cửa vườn đón khách tham quan, chia sẻ câu chuyện khởi nghiệp và hướng dẫn trải nghiệm thực tế.

Hiện nay, du khách đến cù lao không chỉ dạo vườn trái cây, thưởng thức đặc sản mà còn được tận mắt xem giàn trai dưới mương, nghe kể hành trình nuôi trai và trực tiếp chứng kiến công đoạn tách vỏ lấy ngọc. Nhiều du khách, đặc biệt là người trẻ và khách quốc tế, tỏ ra thích thú khi lần đầu được "mò trai", xem viên ngọc vừa tách khỏi lớp vỏ còn ướt ánh nước.

"Khách rất hào hứng vì đây là trải nghiệm lạ. Ngay giữa miền sông nước mà được tự tay xem lấy ngọc, ai cũng thấy đáng nhớ", ông Thảo chia sẻ.

Nuôi ngọc trai ở cù lao để làm du lịch - Ảnh 4.

Ngọc trai nước ngọt nuôi trong mương vườn nhà ông Thảo được chế tác thành trang sức như nhẫn, bông tai, dây chuyền

ẢNH: DUY TÂN

Bên cạnh nguồn thu từ du lịch, vườn nhà ông Thảo vẫn duy trì trồng mít, xoài, nhãn, bưởi để tăng thêm thu nhập. Riêng mô hình nuôi trai đang cho tín hiệu khả quan và ông anh định hướng mở rộng trong thời gian tới.

Theo ông Thảo, nếu du lịch phát triển ổn định, mô hình này không chỉ mang lại thu nhập cho gia đình mà còn có thể lan tỏa trong cộng đồng. Ông kỳ vọng sẽ hỗ trợ bà con địa phương nhân rộng mô hình, tạo thêm sinh kế mới và góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch cù lao Thới Sơn.

Khám phá thêm chủ đề

