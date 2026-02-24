Đưa tết thành sản phẩm du lịch tỉ USD

14 triệu khách du xuân, nhiều địa phương "hốt bạc"

Kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ vừa kết thúc cũng là lúc các địa phương công bố kết quả thu hút khách du lịch vượt mong đợi. Đơn cử như Đà Nẵng ước đón hơn 1,1 triệu lượt khách trong 9 ngày đầu năm, trong đó có hơn nửa triệu lượt khách quốc tế, trở thành địa phương đón nhiều khách quốc tế nhất. Khách đông kéo theo tổng thu từ du lịch đạt khoảng 3.960 tỉ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ, mức chi tiêu trung bình đạt khoảng 3,6 triệu đồng mỗi lượt khách. Theo Sở VH-TT-DL Đà Nẵng, loạt sự kiện sản phẩm mới cùng thời tiết thuận lợi giúp lượng khách tăng 32% so với tết năm ngoái.

Du khách nước ngoài háo hức đón tết Việt ở TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH

Nhưng dẫn đầu về thu hút khách cũng như doanh thu từ du lịch tết là 2 TP lớn nhất cả nước. Trong đó, TP.HCM đứng đầu cả nước với 12.150 tỉ đồng trong 9 ngày nghỉ, phục vụ khoảng 4,3 triệu lượt khách. Khách quốc tế cũng tăng mạnh, đạt 170.000 lượt, mức chi tiêu bình quân đạt hơn 2,8 triệu đồng mỗi lượt khách, công suất phòng khoảng 75%. Theo Sở Du lịch TP.HCM, xu hướng nổi bật là du lịch đô thị, trải nghiệm không gian tết và hoạt động văn hóa nội đô. Khách nội địa chủ yếu thăm thân kết hợp du lịch ngắn ngày; khách quốc tế tăng mạnh ở phân khúc tham quan, ẩm thực và trải nghiệm văn hóa.

Hà Nội xếp thứ hai về doanh thu với 4.870 tỉ đồng, đón 1,34 triệu lượt khách. Các điểm di tích, danh thắng được mở cửa xuyên tết, tăng cường hoạt động tương tác, trình diễn văn hóa. Lãnh đạo Sở Du lịch Hà Nội đánh giá quy mô tổ chức các hoạt động đón xuân được mở rộng, chú trọng chiều sâu trải nghiệm thay vì chỉ tham quan đơn thuần.

Người dân nô nức đi du lịch ngay từ đầu năm Bính Ngọ 2026 ẢNH: N.A

Nhóm địa phương đạt doanh thu trên 1.000 tỉ đồng còn có Quảng Ninh, Ninh Bình, Lào Cai, An Giang, Khánh Hòa, Huế, Lâm Đồng. Cần Thơ và Quảng Ngãi ghi nhận tăng trưởng cao, doanh thu khoảng 600 tỉ đồng/tỉnh, đón lần lượt 590.000 - 750.000 lượt khách, tăng 23 - 35%. Thanh Hóa và Nghệ An tăng nhẹ 5 - 6%, lần lượt đạt khoảng 600 tỉ và 505 tỉ đồng do ảnh hưởng thời tiết lạnh.

Phú Quốc (An Giang) tiếp tục là tâm điểm của dòng khách quốc tế trong kỳ nghỉ tết năm nay. Trong suốt 9 ngày, đặc khu này đón gần 366.000 lượt khách, tăng gần 30%, trong đó có khoảng 93.000 lượt khách quốc tế, tăng 24,3%. Riêng dịp cao điểm tết, Phú Quốc phục vụ gần 170.000 lượt khách, hơn 51.000 lượt là khách quốc tế, doanh thu đạt trên 1.290 tỉ đồng. Hơn 80 chuyến bay mỗi ngày hạ cánh xuống đảo cho thấy sức hút mạnh của điểm đến biển đảo kết hợp lễ hội, giải trí và sản phẩm du lịch đêm.

Trên phạm vi cả nước, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ phục vụ khoảng 14 triệu lượt khách, tăng 12% so với năm 2025. Có thể thấy, tết đã trở thành sản phẩm hiệu quả thu hút khách du lịch, mang lại giá trị kinh tế cao cho các địa phương. Đó là lý do vì sao đầu tư cho dịp tết Nguyên đán nói riêng và các dịp lễ lớn trong năm nói chung ngày càng được chú trọng.

Phú Quốc trở thành tâm điểm của dòng khách quốc tế dịp Tết Nguyên đán ẢNH: BTC

Khách quốc tế liên tục lập kỷ lục

Thực tế, du lịch đã bứt tốc ngay từ tháng khởi động của năm 2026. Cụ thể, ngay trong tháng 1, VN đón gần 2,5 triệu lượt khách quốc tế, mức cao nhất từng ghi nhận trong một tháng, tăng mạnh so với cùng kỳ và chiếm khoảng 10% mục tiêu cả năm.

Khu vực châu Á tiếp tục là trụ cột với khoảng 1,8 triệu lượt khách, chiếm hơn 73% tổng lượng khách đến VN. Hàn Quốc dẫn đầu với gần 490.000 lượt, tăng 26% so tháng trước và hơn 17% so cùng kỳ. Nhật Bản tăng 41% so tháng trước và 16,9% so cùng kỳ, cho thấy sự phục hồi của phân khúc khách chi tiêu cao. Trung Quốc đạt gần 460.000 lượt, đứng thứ hai về quy mô thị trường. Trong khu vực Đông Nam Á, nhiều thị trường tăng mạnh như Philippines tăng 75%, Singapore tăng 51,7%, Indonesia tăng 41,4%, Thái Lan tăng 10,6%. Campuchia tăng hơn gấp đôi so cùng kỳ. Những con số này phản ánh hiệu quả hợp tác nội khối ASEAN và lợi thế kết nối hàng không.

Cần Giờ lần đầu tiên có lễ hội xuân xuyên kỳ nghỉ Tết Nguyên đán ẢNH: N.A

Đánh giá về bức tranh du lịch dịp Tết Nguyên đán 2026, ông Nguyễn Minh Mẫn, Phó tổng giám đốc Công ty du lịch VinaGroup, cho rằng việc đón đầu làn sóng du khách trong giai đoạn 2025-2026 là bước đi chính xác. "Chất lượng tăng trưởng trong bối cảnh hiện nay có thể xem là khá lạc quan khi nhiều điều kiện thuận lợi đang hội tụ", ông nói và dẫn chứng, hạ tầng giao thông được đầu tư mạnh, các dự án đầu tư công tập trung vào trục kết nối du lịch, tư duy phát triển của chính quyền địa phương cũng cởi mở và hiện đại hơn, tiệm cận với cách làm du lịch của thế giới. Hình ảnh VN vì vậy trở nên gần gũi và hấp dẫn hơn trong mắt du khách.

Ông Trần Tường Huy, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu du lịch xã hội, phân tích kết quả thu hút khách quốc tế của tháng 1 là tín hiệu rất tích cực bởi lượng khách thường tăng mạnh vào mùa cao điểm nghỉ đông của thị trường phương Tây và các kỳ nghỉ lớn trong năm. "Những con số ấn tượng đầu năm không chỉ là sự phục hồi về quy mô mà còn cho thấy sức mạnh nội sinh và khả năng bứt phá của ngành. Du lịch VN đang chuyển từ giai đoạn phục hồi sang một chu kỳ tăng trưởng mới với tham vọng cao hơn", ông Huy nói.

Khung cảnh tấp nập trên đỉnh Bà Đen (Tây Ninh) những ngày đầu xuân năm mới ẢNH: BTC

Dữ liệu từ nền tảng du lịch Trip.com cho thấy lượng khách quốc tế đến VN dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ cũng tăng khoảng 60% so với năm ngoái, không chỉ từ các thị trường truyền thống châu Á mà còn từ châu Âu và Bắc Mỹ như Tây Ban Nha, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Canada. Theo các chuyên gia du lịch, với đà khởi động tích cực này, ngành du lịch đang trong tâm thế tăng tốc và hướng tới các mục tiêu cao hơn về lượng khách quốc tế lẫn giá trị gia tăng.

Năm 2026, du lịch VN đề ra mục tiêu đón 25 triệu khách quốc tế, có nghĩa ngành du lịch cần duy trì mức tăng trưởng trung bình khoảng 13,6% so với năm 2025. Trong khi đó, riêng tháng 1 đã tăng 18,5% so với cùng kỳ. Theo ông Trần Tường Huy, với đà này, mục tiêu hoàn toàn nằm trong tầm tay nếu giữ được nhịp tăng trưởng ổn định. Dù vậy ông Huy cũng lưu ý năm 2026 các quốc gia Đông Nam Á đều đặt mục tiêu cao cho du lịch, do đó VN cần chiến lược cạnh tranh quốc gia linh hoạt và dài hạn. "Sự phối hợp chặt chẽ giữa chính sách nhà nước, sự năng động của doanh nghiệp và sự đồng lòng của cộng đồng sẽ là chìa khóa để du lịch VN không chỉ phục hồi mà thực sự cất cánh trong giai đoạn mới", ông Huy nhận định.