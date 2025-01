Nườm nượp mọi ngả đường về quê đón tết

Loạt cao tốc, đại lộ kẹt cứng

Lúc 4 giờ 30 hôm qua (23.1, tức 24 tháng chạp âm lịch), cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây ghi nhận tình trạng kẹt xe nghiêm trọng. Nhiều phương tiện bị kẹt cứng trong 5 hoặc 6 giờ liên tiếp trên cao tốc. Nhiều gia đình đã sắp xếp khởi hành từ rất sớm nhưng vẫn không tránh khỏi ùn tắc. Nguyên nhân, vào lúc rạng sáng trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây liên tiếp xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông, hướng TP.HCM đi Bình Thuận, khiến giao thông ùn tắc hơn 10 km, sau đó lan dần về hướng Long Thành - TP.HCM. Theo phản ánh của các tài xế, càng đến gần trưa, bà con về quê càng đông khiến tình trạng kẹt xe trên cung đường này càng trở nên phức tạp. Một số tài xế đã chuyển hướng sang QL1 hoặc tuyến đường khác. Trong khi đó, nhiều người chia sẻ hành trình đi phà Cát Lái để về hướng Đồng Nai, thay vì đi cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Cửa ngõ TP.HCM đông nghẹt xe cộ sáng 23.1 ẢNH: PHẠM HỮU

"Cùng xuất phát lúc gần 7 giờ sáng, anh bạn tôi đi từ Q.7 qua phà Cát Lái mất 40 phút; phà đông, phải đợi thêm 25 phút mới qua được sông. Từ Nhơn Trạch, chạy ra QL51 rồi về tới TX.La Gi mất thêm khoảng gần 3 giờ. Còn tôi đi cao tốc mà gần 15 giờ chiều mới về tới nhà. Năm nào cũng vậy, cao tốc từ TP.HCM đi Phan Thiết, Nha Trang từ giờ đến 29 tết ngày nào cũng ùn ứ. Chia sẻ vậy để bà con tham khảo lộ trình né kẹt cao tốc", anh Phước Khánh (ngụ TP.HCM) chia sẻ sau hành trình mệt mỏi vượt cao tốc về quê đón tết.

Trên các diễn đàn cập nhật tình hình các tuyến đường cao tốc, các tài xế liên tục đăng bài kèm hình ảnh dòng ô tô nối đuôi nhau, người dân bỏ xe xuống đường tám chuyện. Các gia đình đang có kế hoạch chạy xe về quê không ngừng lên hỏi thông tin và xin kinh nghiệm từ những xe đi trước. Các đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, lực lượng CSGT được điều động có mặt từ sáng đến tối tại hầu hết các tuyến cao tốc, cố gắng phân luồng, điều tiết, chuyển hướng xe để giảm ùn tắc.

Hướng từ TP.HCM đi miền Tây cũng không khá hơn. Mặc dù đã có cầu Mỹ Thuận 2, cao tốc nối liền từ TP.HCM đến Cần Thơ, song các tuyến TP.HCM - Trung Lương, Trung Lương - Mỹ Thuận vốn đã nhỏ hẹp, đến tết phải gánh thêm lượng lớn phương tiện nên càng thêm quá tải. Chưa kể, vụ tai nạn 3 xe đâm nhau tại trạm dừng chân cao tốc hướng đi Trung Lương khiến ùn tắc trên tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận chiều 24 tháng chạp thêm nghiêm trọng.

Sân bay Tân Sơn Nhất đông kín khách từ 1 - 2 giờ sáng ẢNH: T.L

Loạt tuyến đường cửa ngõ kết nối TP.HCM như QL13, đại lộ Võ Nguyên Giáp hướng ra nút giao An Phú về phía đông hay QL50 đoạn đi Bình Chánh… cũng ghi nhận đông kín phương tiện di chuyển từ sáng sớm đến tối muộn.

Khó còn vé tàu xe giờ chót

Trong khi các gia đình tự lái xe về quê ăn tết đang "vượt ngàn chông gai" trên cao tốc, quốc lộ thì hành khách về quê bằng máy bay, tàu hỏa, xe khách cũng phải chật vật trong cảnh đông đúc tại sân bay, ga tàu, bến xe. Cả 2 ngày 22 - 23.1, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đều đông nghẹt hành khách từ 1 - 2 giờ sáng. Năm nay, có rất nhiều hành khách chọn chuyến bay đêm và rạng sáng. Các chuyến bay lúc 3 giờ 30 và 5 giờ đông kín khách nên những ngày qua, sân bay luôn trong tình trạng "nóng hầm hập". Quầy làm thủ tục của các hãng hàng không, cổng vào an ninh soi chiếu, khu vực chờ trước cửa ra máy bay… đông nghẹt người xếp hàng dài cùng hành lý lỉnh kỉnh. Lực lượng an ninh sân bay, đoàn viên thanh niên liên tục được tăng cường để hướng dẫn hành khách. Thêm vào đó, máy bay về muộn, chuyến bay delay càng tạo áp lực lên cảng hàng không đông đúc nhất cả nước.

Dòng xe xếp hàng dài trên các tuyến đại lộ hướng từ TP.HCM đi các tỉnh ẢNH: PHẠM HỮU

Theo nguồn tin của Thanh Niên, tỷ lệ chuyến bay đúng giờ xuất phát từ Tân Sơn Nhất những ngày qua chỉ đạt chưa tới 80%. Đại diện một hãng hàng không phân trần, càng cận tết, lượng khách từ các sân bay phía nam đi miền Trung và miền Bắc càng tăng cao. Như ngày 22.1 đánh dấu ngày khai thác số chuyến bay nhiều nhất của hãng từ đầu mùa cao điểm đến giờ với hơn 520 chuyến bay. Do số lượng chuyến bay tăng đột biến nên chỉ cần 1 chuyến bay chậm sẽ kéo dây chuyền theo nhiều chuyến khác và không có máy bay dự phòng thay thế. Bên cạnh đó, mấy ngày vừa qua, thời tiết xấu tại một số sân bay miền Bắc như Thọ Xuân (Thanh Hóa), Vinh (Nghệ An), hay miền Trung như Pleiku (Gia Lai)… khiến các chuyến bay từ TP.HCM không thể cất cánh đúng lịch, hoặc phải bay vòng để đợi thời tiết tốt, an toàn mới có thể hạ cánh. Ngoài ra, còn có hiện tượng kẹt giao thông phía trong sân bay, máy bay phải đợi nhau ra đường băng, cất hạ cánh…

Mặt khác, các hãng hàng không cũng ghi nhận một số trường hợp khách đến muộn so với giờ đóng quầy, phải đăng ký sổ chờ tại phòng vé sân bay. Một số hành khách phát sinh kế hoạch đột xuất cũng phải ra phòng vé xếp hàng chờ có chỗ để bay ngay. "Đối với các trường hợp này, hãng đều tiếp nhận, hỗ trợ mua vé trên các chuyến bay gần nhất. Tuy nhiên, do các chuyến bay đều đầy nên thời gian chờ đợi của khách sẽ lâu hơn bình thường. Ghi nhận tại phòng vé, hành khách phối hợp với hãng xếp hàng, không có tình trạng lộn xộn, nhân viên giải đáp kịp thời các thắc mắc", vị đại diện này thông tin thêm.

Tương tự, những hành khách mua vé tàu, xe giờ chót hiện cũng rất khó khăn. Theo đại diện Công ty CP vận tải Đường sắt Sài Gòn, đến nay vé tàu từ TP.HCM đi các tỉnh, thành gần như đã khóa sổ 100%. Hành khách đến trễ, nhỡ chuyến hoặc chưa mua vé hiện nay gần như không còn cơ hội mua vé các chuyến đi cận ngày. Do đó, ngành đường sắt khuyến cáo hành khách nên chủ động sắp xếp thời gian, ra ga tàu sớm ít nhất 30 phút trước giờ tàu chạy để đảm bảo hành trình suôn sẻ.

Trong khi đó, các bến xe, hãng xe tuyến cố định vẫn đang nỗ lực điều động phương tiện, tăng chuyến phục vụ người dân về quê đón tết. Nhà xe Phương Trang cho biết đã 3 lần tăng cường vé cho các tuyến xuất phát từ TP.HCM về miền Trung do lượng khách tăng vọt. Riêng trong ngày 22.1, Bến xe Miền Tây tăng vọt gần 8.000 khách so với ngày trước đó, ước tính phục vụ 43.470 lượt khách. Đơn vị khai thác bến phải chuẩn bị khoảng 1.610 chuyến xe chạy xuyên suốt 24/24. Cùng ngày, Bến xe Miền Đông cũ (Q.Bình Thạnh) phải chuẩn bị 600 phương tiện để phục vụ 17.140 hành khách. Bến xe Miền Đông mới, Bến xe An Sương và Bến xe Ngã Tư Ga cũng đang tất bật xin bổ sung xe để đảm bảo nhu cầu đi lại tăng cao.

Thông xe thêm đường giảm ùn tắc sân bay 12 giờ trưa qua (23.1), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) phối hợp các đơn vị liên quan tháo dỡ rào chắn cho các phương tiện lưu thông vào phần đường từ đầu tuyến (giáp với dự án Xây dựng đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa) đến đường Cộng Hòa trên địa bàn Q.Tân Bình. Hai đoạn mới được tháo rào chắn thuộc dự án xây dựng mở rộng đường Hoàng Hoa Thám từ phạm vi cổng doanh trại quân đội (giáp sân bay) đến đường Cộng Hòa và dự án đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa. Việc thông xe những đoạn thành phần đã hoàn thành sẽ góp phần giảm căng thẳng ùn tắc cho khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất đúng dịp cao điểm tết. Các công trình dự kiến hoàn thành 100% vào 30.4, hình thành trục giao thông mới kết nối với các trục giao thông chính khu vực xung quanh cảng Tân Sơn Nhất, giảm ùn tắc giao thông, đảm bảo an toàn giao thông khu vực và vùng lân cận.

Cách đón xe trung chuyển miễn phí tại Sân bay Tân Sơn Nhất Trung tâm Quản lý giao thông công cộng vừa thông báo tổ chức xe trung chuyển hành khách miễn phí tại sân bay Tân Sơn Nhất từ 9 giờ ngày 23 - 27.1 (nhằm 24 - 28 tháng chạp) và từ 1 - 5.2 (mùng 4 - 8 tháng giêng). Các xe trung chuyển chạy 24/24. Hành khách có thể đón xe buýt trung chuyển miễn phí để ra khỏi khu vực sân bay qua nhiều hình thức: liên hệ với nhân viên hướng dẫn; qua loa phát thanh tại các nhà ga và bảng thông tin bố trí tại các nhà ga; điểm đón của xe trung chuyển miễn phí. 1. Điểm đón xe trung chuyển: + Tại ga quốc tế: Xe đậu và đón khách tại làn B từ cột 12GF đến cột 15GF. + Tại ga quốc nội: Xe đón khách tại làn B tại vị trí cột B6 và cột B20. 2. Lộ trình xe buýt trung chuyển miễn phí: Xe buýt trung chuyển miễn phí sẽ thực hiện lộ trình lưu thông theo 2 phương án như sau: + Phương án 1: Xuất phát và đón khách tại làn B của ga quốc tế - Đón khách tại ô B6 và ô B20 làn B của ga quốc nội - trả hành khách tại khu vực bãi đậu xe trên đường Bạch Đằng. Từ đây, hành khách có thể sử dụng các phương tiện giao thông khác để đến nơi mình muốn. + Phương án 2: Trường hợp tình hình giao thông tại khu vực bãi đậu xe trên đường Bạch Đằng có lượng phương tiện giao thông đông và không thể di chuyển thì xe buýt sẽ thực hiện lộ trình: Xuất phát và đón khách tại làn B của ga quốc tế - đón khách tại ô B6 và ô B20 làn B của ga quốc nội - rẽ phải đường Trường Sơn - trả khách tại các vị trí điểm dừng, nhà chờ xe buýt trên đường Trường Sơn - quay đầu Huỳnh Lan Khanh - Trường Sơn. Từ các vị trí điểm dừng xe buýt, hành khách có thể sử dụng các phương tiện giao thông khác để đến nơi mình muốn. Trung tâm Quản lý giao thông công cộng lưu ý, xe buýt trung chuyển sẽ không thu tiền vé và hành lý của hành khách mang theo. Xe được trang bị bảng thông tin "Xe buýt trung chuyển miễn phí" để người dân, hành khách nhận biết.