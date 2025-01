Ùn tắc bủa vây, nhiều người lỡ chuyến tàu về quê ăn tết

Sáng 14.1, đại diện Công ty CP Đường sắt Sài Gòn cho biết những ngày qua, tại ga Sài Gòn đã ghi nhận một số trường hợp hành khách bị lỡ tàu. Nguyên nhân do nhiều yếu tố như hành khách xuất phát trễ giờ hoặc trên đường đi gặp giao thông ùn tắc. Sắp tới, khi mật độ tham gia giao thông tăng lên thì nguy cơ sẽ có nhiều hơn hành khách đến trễ giờ chạy tàu.

Ga Sài Gòn nhộn nhịp những ngày cuối năm do nhiều người nghỉ sớm về quê đón tết ẢNH: NHẬT THỊNH

Đáng chú ý, mọi năm đường sắt có mở bán ghế phụ nên hành khách đi trễ vẫn còn cơ hội mua vé ghế phụ của chuyến tàu khác cùng ngày. Tuy nhiên, năm nay đường sắt không bán ghế phụ nhằm tăng cường chất lượng phục vụ hành khách đồng nghĩa, khả năng các chuyến tàu kế tiếp còn ghế trống sẽ là rất ít, đa số người dân đi trễ sẽ phải quay về nhà. Do đó, phía Đường sắt Sài Gòn khuyến cáo người dân sắp xếp công việc để có mặt ở ga tàu trước giờ tàu chạy khoảng 30 phút, tránh tình trạng lỡ tàu, nhầm chuyến.

Theo ghi nhận của đơn vị này, tốc độ bán vé tàu Tết Nguyên đán nhanh hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước. Tổng số đoàn tàu phục vụ Tết Ất Tỵ 2025 giảm hơn 20 chuyến, tương đương giảm hơn 30.000 chỗ do không bán ghế phụ, đồng thời cải tạo 11 toa ghế thành toa giường nằm, giảm số chuyến và số lượng chỗ so với năm trước. Đáng chú ý, năm nay ngành đường sắt ngừng tính năng "mua vé giữ chỗ trả tiền sau" nhằm tránh tình trạng hành khách giữ chỗ mà chậm thanh toán. Do đó, nhìn chung tình hình vé tàu sẽ không có những biến động bất thường như hành khách "hủy kèo", nhả vé.