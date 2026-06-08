Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Nuốt khuyên tai sắc nhọn do mẹ để quên, bé gái 11 tháng tuổi phải nội soi

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
08/06/2026 16:34 GMT+7

Một bé gái 11 tháng tuổi ở Đà Nẵng đã phải nhập viện cấp cứu và nội soi sau khi vô tình nuốt chiếc khuyên tai kim loại có đầu sắc nhọn.

Ngày 8.6, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng cho biết vừa nội soi cấp cứu thành công cho một bệnh nhi 11 tháng tuổi bị mắc dị vật sắc nhọn trong thực quản.

Trước đó, trưa 7.6, bé gái được gia đình đưa đến Khoa Cấp cứu trong tình trạng quấy khóc, nôn ói sau khi vô tình nuốt phải chiếc khuyên tai của mẹ để quên.

Qua thăm khám lâm sàng và chụp X-quang, các bác sĩ phát hiện một dị vật kim loại nằm trong thực quản của bệnh nhi. Dị vật được xác định là chiếc khuyên tai bằng kim loại với phần chuôi sắc nhọn, tiềm ẩn nguy cơ gây tổn thương nghiêm trọng nếu không được xử lý kịp thời.

Ngay sau đó, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng đã kích hoạt quy trình nội soi cấp cứu với sự phối hợp của các chuyên khoa: Nhi, Cấp cứu, Gây mê hồi sức và Nội soi tiêu hóa.

Nuốt khuyên tai sắc nhọn do mẹ để quên, bé gái 11 tháng tuổi phải nội soi - Ảnh 1.

Ê kíp bác sĩ nội soi cấp cứu lấy dị vật cho bé 11 tháng tuổi

ẢNH: S.X

Nhờ hệ thống nội soi hiện đại cùng sự phối hợp đồng bộ của ê kíp điều trị, dị vật được xác định chính xác vị trí và lấy ra an toàn chỉ sau khoảng 15 phút. Quá trình can thiệp không ghi nhận biến chứng. Sau thủ thuật, bệnh nhi tỉnh táo, ăn uống bình thường và được xuất viện ngay trong chiều cùng ngày.

Cần tránh để trẻ tiếp xúc với các vật dụng nhỏ hoặc sắc nhọn

Theo tiến sĩ - bác sĩ Lê Minh Tân (Đơn vị Nội soi tiêu hóa, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng), mắc dị vật trong thực quản ở trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ dưới 1 tuổi là tình trạng rất nguy hiểm. Những vật sắc nhọn có thể gây rách hoặc thủng thực quản, dẫn đến nhiễm trùng sâu, tổn thương các mạch máu lớn vùng trung thất và đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Các bác sĩ cho biết, trẻ từ 6 - 24 tháng tuổi là nhóm có nguy cơ cao nuốt phải dị vật do đang trong giai đoạn khám phá thế giới bằng cách đưa đồ vật vào miệng. Để phòng ngừa tai nạn tương tự, phụ huynh cần tránh để trẻ tiếp xúc với các vật dụng nhỏ hoặc sắc nhọn như khuyên tai, pin cúc áo, đồng xu, hạt vòng, đồ chơi có chi tiết dễ tháo rời…, đồng thời không nên đeo trang sức có các chi tiết nhỏ cho trẻ.

Nuốt khuyên tai sắc nhọn do mẹ để quên, bé gái 11 tháng tuổi phải nội soi - Ảnh 2.

Dị vật bông tai được tìm thấy và đưa ra khỏi thực quản trẻ qua nội soi

ẢNH: S.X

Bác sĩ cũng khuyến cáo, khi nghi ngờ trẻ nuốt phải dị vật, đặc biệt là dị vật sắc nhọn, tuyệt đối không tự ý móc họng, không cho trẻ ăn cơm, chuối hay áp dụng các mẹo dân gian vì có thể khiến dị vật mắc sâu hơn và làm tăng nguy cơ tổn thương đường tiêu hóa.

Nếu trẻ xuất hiện các biểu hiện như nuốt vướng, nôn ói, đau ngực, đau bụng, sốt hoặc có dấu hiệu bất thường sau khi nghi ngờ nuốt dị vật, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế có khả năng nội soi và xử trí cấp cứu để được can thiệp kịp thời.

Tin liên quan

Hy hữu: Người đàn ông nuốt nắp chai bia trong lúc nhậu

Hy hữu: Người đàn ông nuốt nắp chai bia trong lúc nhậu

Trong lúc nhậu, người đàn ông vô tình nuốt nắp chai bia vào bụng. Ông được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Khám phá thêm chủ đề

nuốt khuyên tai nuốt dị vật nội soi Đà Nẵng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận