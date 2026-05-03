Sức khỏe

Hy hữu: Người đàn ông nuốt nắp chai bia trong lúc nhậu

Thanh Duy
03/05/2026 14:55 GMT+7

Trong lúc nhậu, người đàn ông vô tình nuốt nắp chai bia vào bụng. Ông được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Ngày 3.5, tin từ Bệnh viện đa khoa Sóc Trăng (phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ) cho biết, các bác sĩ của bệnh viện cấp cứu thành công nam bệnh nhân tên T. (59 tuổi, quê ở phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp) nuốt nắp chai bia vào bụng.

Dị vật là nắp chai bia mà người đàn ông nuốt phải trong lúc nhậu

Theo thông tin từ bệnh viện, trong lúc nhậu cùng người thân tại thành phố Cần Thơ, 1 nắp chai bia rơi vào ly, ông T. không thấy nên uống cạn ly và nuốt luôn dị vật này vào bụng. Ngay lập tức, ông được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Sau khi thăm khám và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ Khoa Thăm dò chức năng nhanh chóng chỉ định nội soi cấp cứu để lấy dị vật, đảm bảo an toàn tính mạng cho người bệnh. Hiện tại, sức khỏe ông T. đã ổn định. 

Đánh giá về ca bệnh, các bác sĩ cho biết đây là một trường hợp rất rủi ro. Nắp chai bia là vật liệu kim loại có nhiều răng cưa và sắc cạnh, nếu không được gắp ra kịp thời sẽ gây tổn thương nghiêm trọng cho đường tiêu hóa như rách thực quản, thủng dạ dày hoặc gây xuất huyết nội.

Các bác sĩ khuyến cáo, trong trường hợp không may nuốt phải dị vật, người bệnh cần bình tĩnh, không tự ý dùng tay móc họng hay cố nuốt thêm thức ăn để đẩy dị vật xuống, vì điều này có thể khiến vết thương thêm trầm trọng. Thay vào đó, cần nhanh chóng đến ngay các cơ sở y tế gần nhất để được can thiệp chuyên môn kịp thời.

Nằm võng ăn bánh hạnh nhân, thiếu niên suýt mất mạng vì hóc dị vật

Em L.T.H (15 tuổi, ở xã Nhơn Mỹ, tỉnh An Giang) trong lúc nằm võng ăn bánh hạnh nhân đậu phộng thì bất ngờ ho sặc sụa kèm nôn ói.

