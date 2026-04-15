Sức khỏe

Ho ra máu, bé 3 tuổi nhập viện: Nguyên nhân từ dị vật dài 2 cm

Lê Cầm
15/04/2026 12:04 GMT+7

Bé 3 tuổi nhập viện vì ho ra máu bất thường. Bác sĩ phát hiện dị vật kẽm nhung dài 2 cm mắc trong đường thở, tiềm ẩn nguy cơ tổn thương nghiêm trọng nếu không xử lý kịp thời.

Bé trai (3 tuổi, ở Đồng Tháp) được người nhà đưa vào Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) nhập viện cấp cứu trong tình trạng khó thở, SpO₂ giảm, lừ đừ.

Khai thác bệnh sử, người nhà bé trai cho biết trước nhập viện khoảng 4 giờ, bé ho 2 lần ra máu tươi, không sốt, không đau ngực hay khó thở rõ rệt. Bé ở nhà với bà, không ai chứng kiến việc nuốt hay sặc dị vật. Trẻ được đưa đến bệnh viện địa phương sơ cứu, chuyển Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Ngày 15.4, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, cho biết trẻ nhập viện trong tình trạng lừ đừ, thở nhanh 44 lần/phút, có dấu hiệu co kéo cơ hô hấp. Khám phổi ghi nhận phế âm giảm nhẹ bên trái. Kết quả X-quang và CT scan cho thấy dị vật cản quang nằm ở thùy dưới phổi trái, hướng đến chẩn đoán dị vật đường thở - phế quản trái.

Mổ cấp cứu mở phế quản lấy dị vật

Bé nhanh chóng được hỗ trợ hô hấp, dùng kháng sinh và hội chẩn đa chuyên khoa. Ê kíp tiến hành nội soi đường thở bằng ống mềm qua mask. Hình ảnh ghi nhận hạ họng thông thoáng, trầy xước nhẹ vùng thanh môn, khí quản có sung huyết, kèm máu phun ra.

Dị vật đường thở là đoạn kẽm nhung dài 2 cm, lúc mới gắp ra và sau khi rửa sạch

Trong quá trình nội soi, trẻ tụt SpO₂, buộc phải tạm ngưng thủ thuật để bóp bóng hỗ trợ và truyền máu. Trước nguy cơ suy hô hấp tiến triển, ê kíp quyết định chuyển sang phẫu thuật lồng ngực cấp cứu.

Bệnh nhi được gây mê, đặt nằm nghiêng phải, rạch ngực trái qua khoang liên sườn. Sau khi bộc lộ phế quản gốc trái và định vị bằng C-arm, các bác sĩ mở phế quản tại vị trí dưới chỗ chia nhánh khoảng 1 cm.

Dị vật được xác định là một đoạn kẽm nhung dài khoảng 2 cm, bám dính và thấm máu cũ. Sau khi lấy dị vật, ê kíp tiến hành bơm rửa phế quản, khâu phục hồi và đặt dẫn lưu màng phổi. Kiểm tra nội soi sau mổ cho thấy đường thở thông thoáng 2 bên.

Sau phẫu thuật, trẻ được chuyển hồi sức ngoại, thở máy, dùng kháng sinh phổ rộng, điều chỉnh điện giải và dinh dưỡng. Gần 1 tuần sau, bệnh nhi tỉnh táo, cai máy thở thành công, rút dẫn lưu màng phổi và được chuyển khoa hô hấp tiếp tục điều trị viêm phổi.

Dị vật đường thở ở trẻ nhỏ thường xảy ra âm thầm

Bác sĩ Tiến cảnh báo, dị vật đường thở ở trẻ nhỏ thường xảy ra âm thầm, đặc biệt khi không có người chứng kiến. Những dấu hiệu như ho sặc, ho ra máu, thở nhanh, hoặc giảm thông khí một bên phổi cần được lưu ý.

Việc chậm trễ chẩn đoán có thể dẫn đến biến chứng nặng như viêm phổi, xẹp phổi, thậm chí suy hô hấp nguy hiểm tính mạng.

Bác sĩ khuyến cáo không cho trẻ nhỏ chơi các vật sắc nhọn, dễ nuốt như kẽm, pin, hạt nhỏ Theo dõi sát khi trẻ ăn uống, đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay khi có dấu hiệu bất thường về hô hấp.

Tin liên quan

Nằm võng ăn bánh hạnh nhân, thiếu niên suýt mất mạng vì hóc dị vật

Nằm võng ăn bánh hạnh nhân, thiếu niên suýt mất mạng vì hóc dị vật

Em L.T.H (15 tuổi, ở xã Nhơn Mỹ, tỉnh An Giang) trong lúc nằm võng ăn bánh hạnh nhân đậu phộng thì bất ngờ ho sặc sụa kèm nôn ói.

Bác sĩ lưu ý: Cận tết cần đặc biệt đề phòng hóc dị vật

Hóc dị vật, bé gái 2 tuổi tử vong

