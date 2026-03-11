Nằm võng ăn bánh hạnh nhân, thiếu niên suýt mất mạng vì hóc dị vật

Ba ngày sau, em H. được thăm khám tại một phòng khám tư ở địa phương, được chẩn đoán viêm phế quản và tiêm thuốc không rõ loại. Đến ngày thứ 6, tình trạng mệt và khó thở tăng dần nên gia đình đưa H. đến Bệnh viện Sản Nhi An Giang. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán em bị viêm phổi, cho thở oxy và điều trị kháng sinh. Kết quả chụp CT scan phát hiện dị vật trong phổi trái nên em được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Thử thách từ dị vật “ẩn mình” trong phế quản

Ngày 11.3, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, cho biết kết quả CT scan đường thở chuyên sâu xác định dị vật nằm ở đoạn cuối phế quản gốc trái, gây xẹp phân thùy đáy - lưng phổi trái kèm theo tràn khí trung thất. Đây là tình trạng nguy hiểm, có nguy cơ gây tổn thương nghiêm trọng và lâu dài cho hệ hô hấp nếu không được xử trí kịp thời.

Khi tiến hành nội soi đường thở bằng ống soi mềm qua đường mũi dưới gây mê tĩnh mạch, ê kíp bác sĩ gặp nhiều khó khăn. Dị vật là hạt hạnh nhân đã nằm trong phế quản suốt 7 ngày, gây phản ứng viêm dữ dội. Niêm mạc phế quản gốc trái sung huyết, xuất hiện mô hạt và giả mạc viêm bao bọc dị vật. Lòng phế quản chứa nhiều đàm trắng đục khiến tầm nhìn hạn chế và việc tiếp cận bằng các dụng cụ nội soi thông thường trở nên khó khăn.

Một thách thức lớn là hạt hạnh nhân thuộc nhóm dị vật không cản quang, gần như “vô hình” dưới màn hình tăng sáng của hệ thống X-quang. Do đó, việc sử dụng kìm gắp hô hấp truyền thống tiềm ẩn nguy cơ gây tổn thương thêm cho niêm mạc phế quản vốn đang viêm nặng. Trước tình huống này, các bác sĩ đã hội chẩn và phối hợp với ê kíp thông tim can thiệp để tìm giải pháp phù hợp.

Hình ảnh dị vật bịt kín phế quản Ảnh: BSCC

Giải pháp sáng tạo: Đưa dụng cụ tim mạch vào đường thở

Bác sĩ Tiến cho biết, trước tình huống trên, ê kíp quyết định bơm thuốc cản quang trực tiếp vào phế quản chứa dị vật thông qua hệ thống nội soi. Thuốc cản quang đóng vai trò như “bản đồ định vị”, giúp xác định rõ cấu trúc đường thở và vị trí dị vật trên màn hình tăng sáng. Dựa vào hình ảnh này, các bác sĩ sử dụng thòng lọng tim mạch 3 vòng luồn ra phía sau dị vật. Khi thòng lọng được bung ra và siết chặt, dị vật được kéo ra một phần. Phần còn lại sau đó được lấy ra thành công bằng kìm cá sấu hô hấp.

“Việc linh hoạt kết hợp dụng cụ của chuyên ngành tim mạch can thiệp với nội soi hô hấp đã mở ra giải pháp hiệu quả trong tình huống khó. Nhờ sự phối hợp của các ê kíp cùng hệ thống chụp tăng sáng, chúng tôi có thể xác định chính xác vị trí dị vật và lấy ra an toàn, hạn chế tối đa tổn thương cho phế quản của bệnh nhân”, bác sĩ Tiến cho biết.

Sau thủ thuật, toàn bộ dị vật và đàm đục được làm sạch, không ghi nhận biến chứng. Bệnh nhân tỉnh táo, hết khó thở và các thông số hô hấp trở lại bình thường.

Trường hợp của em H. cũng là lời cảnh báo về nguy cơ hóc dị vật đường thở có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi. Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt cẩn trọng khi cho trẻ nhỏ tiếp xúc với các vật nhỏ hoặc thức ăn dễ gây hóc. Với trẻ lớn và người trưởng thành, thói quen vừa ăn vừa nói chuyện, cười đùa cũng có thể khiến thức ăn rơi vào đường thở, dẫn đến tắc nghẽn nguy hiểm.