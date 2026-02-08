Nuốt phải xương cá, cụ bà 77 tuổi bị áp xe dưới cằm

Ngày 8.2, tin từ Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu cho biết, các bác sĩ của bệnh viện vừa phẫu thuật thành công cho cụ bà 77 tuổi bị áp xe dưới cằm do dị vật xương cá rất hiếm gặp.

Siêu âm vùng cổ phát hiện dị vật xương cá nằm hoàn toàn trong cơ dưới cằm cụ bà ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Sáng 6.2, cụ bà T.T.S.B (77 tuổi, ở phường Vĩnh Phước, TP.Cần Thơ) nhập viện trong tình trạng đau, vướng nhiều vùng hầu họng, ăn uống khó. Theo người nhà cụ B. khoảng 10 ngày trước đó, cụ bị hóc xương cá. Sau đó tự dùng thuốc giảm đau nhưng các triệu chứng không thuyên giảm mà có xu hướng tiến triển nặng dần.

Qua thăm khám lâm sàng và nội soi họng, bác sĩ ghi nhận cụ B. bị niêm mạc sung huyết, tăng sinh lympho, chưa phát hiện dị vật. Tuy nhiên, kết quả siêu âm vùng cổ kết hợp chụp CT- Scanner cho thấy dị vật nằm hoàn toàn trong cơ dưới cằm (lệch trái) không lộ đầu. Kích thước tổn thương khoảng 16 mm, kèm hạch viêm khu trú. Qua đó, bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị dị vật hầu họng, có nguy cơ hình thành áp xe dưới cằm. Đồng thời chỉ định phẫu thuật can thiệp, nhằm phòng ngừa các biến chứng nguy hiểm, đe dọa tính mạng.

Dị vật là xương cá dài khoảng 2 cm được phẫu thuật thành công ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Sau đó, bác sĩ tiến hành phẫu thuật mở cạnh cổ bên trái để lấy dị vật và dẫn lưu ổ viêm dưới cằm. Trong quá trình can thiệp, bác sĩ đã lấy ra dị vật là xương cá dài khoảng 2 cm, nằm sâu trong khối cơ, sau khi lấy dị vật ổ viêm được làm sạch và đặt dẫn lưu.

Sau phẫu thuật, người bệnh tỉnh táo, sinh hiệu ổn định, mức độ giảm đau rõ rệt. Hiện cụ B. tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện, dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

Bác sĩ Nguyễn Hồng Trứ, Phó trưởng Khoa ngoại, Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu, cho biết đây là trường hợp rất hiếm gặp, vì dị vật đã di chuyển sâu vào cơ, không còn lộ đầu nên cần sự hỗ trợ của các phương pháp chẩn đoán hình ảnh, như: chụp CT và siêu âm để xác định vị trí chính xác. Nếu không được xử trí kịp thời, dị vật có thể gây áp xe vùng cổ, nhiễm trùng huyết, thậm chí nguy hiểm tính mạng nếu xâm lấn mạch máu lớn hoặc thần kinh.

Qua đây, bác sĩ Trứ khuyến cáo người dân khi nghi ngờ hóc dị vật vùng hầu họng cần đến ngay cơ sở y tế uy tín để được thăm khám và xử trí kịp thời. Không nên chủ quan hay tự ý dùng thuốc giảm đau kéo dài, vì có thể bỏ lỡ thời điểm can thiệp an toàn.